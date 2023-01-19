https://ria.ru/20230119/lukashenko-1845954878.html

Лавров назвал встречу с Лукашенко весьма полезной

Лавров назвал встречу с Лукашенко весьма полезной - РИА Новости, 19.01.2023

Лавров назвал встречу с Лукашенко весьма полезной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко весьма полезной, обсуждались вопросы Союзного... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:34

2023-01-19T13:34

2023-01-19T13:46

сергей лавров

александр лукашенко

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

россия

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко весьма полезной, обсуждались вопросы Союзного государства и попытки Запада сдерживать Москву и Минск."Мы действительно были сегодня на встрече с президентом Республики Беларусь, которая прошла весьма и весьма полезно", - сказал российский министр в начале встречи с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.Лавров сообщил, что обменялся с Лукашенко анализом процессов, которые развиваются в Союзном государстве, а также процессов, которые разворачиваются вокруг России и Белоруссии, прежде всего в Европе, где "западные соседи открыто провозгласили курс сдерживания нашего развития, развития Союзного государства, всячески пытаются стимулировать несистемную оппозицию, которая работает за рубежом против Республики Беларусь и РФ".

https://ria.ru/20230119/oborona-1845927003.html

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

сергей лавров, александр лукашенко, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, россия