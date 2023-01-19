https://ria.ru/20230119/lukashenko-1845954878.html
Лавров назвал встречу с Лукашенко весьма полезной
Лавров назвал встречу с Лукашенко весьма полезной - РИА Новости, 19.01.2023
Лавров назвал встречу с Лукашенко весьма полезной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко весьма полезной, обсуждались вопросы Союзного... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:34
2023-01-19T13:34
2023-01-19T13:46
сергей лавров
александр лукашенко
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
россия
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко весьма полезной, обсуждались вопросы Союзного государства и попытки Запада сдерживать Москву и Минск."Мы действительно были сегодня на встрече с президентом Республики Беларусь, которая прошла весьма и весьма полезно", - сказал российский министр в начале встречи с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.Лавров сообщил, что обменялся с Лукашенко анализом процессов, которые развиваются в Союзном государстве, а также процессов, которые разворачиваются вокруг России и Белоруссии, прежде всего в Европе, где "западные соседи открыто провозгласили курс сдерживания нашего развития, развития Союзного государства, всячески пытаются стимулировать несистемную оппозицию, которая работает за рубежом против Республики Беларусь и РФ".
https://ria.ru/20230119/oborona-1845927003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, александр лукашенко, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, россия
Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Белоруссия, Россия
13:34 19.01.2023 (обновлено: 13:46 19.01.2023)
Лавров назвал встречу с Лукашенко весьма полезной
Глава МИД Лавров заявил, что его встреча с Лукашенко прошла весьма полезно