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Источник: в ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой - РИА Новости, 19.01.2023
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Источник: в ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой
Источник: в ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой - РИА Новости, 19.01.2023
Источник: в ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой
Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обнаружили на территории ЛНР тайник с самодельным взрывным устройством из... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T05:24
2023-01-19T05:28
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обнаружили на территории ЛНР тайник с самодельным взрывным устройством из шести мин калибром 120 миллиметров, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Сотрудниками МГБ ЛНР в одном из населенных пунктов республики обнаружен тайник с самодельным взрывным устройством (СВУ), установленным в неизвлекаемое положение", - рассказал собеседник агентства. По его словам, способ исполнения взрывного устройства свидетельствует о том, что его изготовили специалисты по минно-взрывному делу. "СВУ, состоящее из шести 120-миллиметровых мин, общей массой около 20 килограмм в тротиловом эквиваленте, уничтожено на месте", - сообщил источник. На данный момент сотрудники ведомства устанавливают причастных к оборудованию тайника и подготовке диверсионно-террористических актов на территории ЛНР.
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луганская народная республика
Луганская Народная Республика
05:24 19.01.2023 (обновлено: 05:28 19.01.2023)
 
Источник: в ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой

Сотрудники МГБ ЛНР обнаружили в республике тайник с самодельным взрывным устройством

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОбнаружение схрона с боеприпасами
Обнаружение схрона с боеприпасами - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Обнаружение схрона с боеприпасами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обнаружили на территории ЛНР тайник с самодельным взрывным устройством из шести мин калибром 120 миллиметров, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Сотрудниками МГБ ЛНР в одном из населенных пунктов республики обнаружен тайник с самодельным взрывным устройством (СВУ), установленным в неизвлекаемое положение", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, способ исполнения взрывного устройства свидетельствует о том, что его изготовили специалисты по минно-взрывному делу.
"СВУ, состоящее из шести 120-миллиметровых мин, общей массой около 20 килограмм в тротиловом эквиваленте, уничтожено на месте", - сообщил источник.
На данный момент сотрудники ведомства устанавливают причастных к оборудованию тайника и подготовке диверсионно-террористических актов на территории ЛНР.
Боеприпасы, обнаруженные в схроне - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 11:22В России
В лесу под Мелитополем обнаружили схрон с боеприпасами
 
Луганская Народная Республика
 
 
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