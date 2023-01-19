https://ria.ru/20230119/lnr-1845866259.html

Источник: в ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой

Источник: в ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой - РИА Новости, 19.01.2023

Источник: в ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой

Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обнаружили на территории ЛНР тайник с самодельным взрывным устройством из... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T05:24

2023-01-19T05:24

2023-01-19T05:28

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обнаружили на территории ЛНР тайник с самодельным взрывным устройством из шести мин калибром 120 миллиметров, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Сотрудниками МГБ ЛНР в одном из населенных пунктов республики обнаружен тайник с самодельным взрывным устройством (СВУ), установленным в неизвлекаемое положение", - рассказал собеседник агентства. По его словам, способ исполнения взрывного устройства свидетельствует о том, что его изготовили специалисты по минно-взрывному делу. "СВУ, состоящее из шести 120-миллиметровых мин, общей массой около 20 килограмм в тротиловом эквиваленте, уничтожено на месте", - сообщил источник. На данный момент сотрудники ведомства устанавливают причастных к оборудованию тайника и подготовке диверсионно-террористических актов на территории ЛНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20230117/melitopol-1845390005.html

луганская народная республика

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луганская народная республика