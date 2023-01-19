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Источник: в ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой
Источник: в ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой - РИА Новости, 19.01.2023
Источник: в ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой
Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обнаружили на территории ЛНР тайник с самодельным взрывным устройством из... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T05:24
2023-01-19T05:24
2023-01-19T05:28
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обнаружили на территории ЛНР тайник с самодельным взрывным устройством из шести мин калибром 120 миллиметров, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Сотрудниками МГБ ЛНР в одном из населенных пунктов республики обнаружен тайник с самодельным взрывным устройством (СВУ), установленным в неизвлекаемое положение", - рассказал собеседник агентства. По его словам, способ исполнения взрывного устройства свидетельствует о том, что его изготовили специалисты по минно-взрывному делу. "СВУ, состоящее из шести 120-миллиметровых мин, общей массой около 20 килограмм в тротиловом эквиваленте, уничтожено на месте", - сообщил источник. На данный момент сотрудники ведомства устанавливают причастных к оборудованию тайника и подготовке диверсионно-террористических актов на территории ЛНР.
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луганская народная республика
Луганская Народная Республика
05:24 19.01.2023 (обновлено: 05:28 19.01.2023)
Источник: в ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой
Сотрудники МГБ ЛНР обнаружили в республике тайник с самодельным взрывным устройством
ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обнаружили на территории ЛНР тайник с самодельным взрывным устройством из шести мин калибром 120 миллиметров, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Сотрудниками МГБ ЛНР в одном из населенных пунктов республики обнаружен тайник с самодельным взрывным устройством (СВУ), установленным в неизвлекаемое положение", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, способ исполнения взрывного устройства свидетельствует о том, что его изготовили специалисты по минно-взрывному делу.
"СВУ, состоящее из шести 120-миллиметровых мин, общей массой около 20 килограмм в тротиловом эквиваленте, уничтожено на месте", - сообщил источник.
На данный момент сотрудники ведомства устанавливают причастных к оборудованию тайника и подготовке диверсионно-террористических актов на территории ЛНР.