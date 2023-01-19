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В Ливане заявили о нарушении границы израильским экскаватором

В Ливане заявили о нарушении границы израильским экскаватором - РИА Новости, 19.01.2023

В Ливане заявили о нарушении границы израильским экскаватором

Армия Ливана заявила, что в среду экскаватор c территории Израиля нарушил границу между двумя странами, которая также известна как "голубая линия". РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T00:19

2023-01-19T00:19

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Армия Ливана заявила, что в среду экскаватор c территории Израиля нарушил границу между двумя странами, которая также известна как "голубая линия". Согласно заявлению, в районе нарушения была развернуты ливанские военные, также на место инцидента прибыл патруль Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ). В конце октября 2022 года делегации Ливана и Израиля подписание соглашение о демаркации морских границ. Вопрос сухопутной границы между двумя странами пока не урегулирован. Миротворцы из ВСООНЛ совместно с ливанской армией контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией". Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем начались в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США. На данный момент дипломатические отношения между Израилем и Ливаном не установлены.

https://ria.ru/20221028/soglashenie-1827672068.html

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ливан, оон, израиль, сша, в мире