В Ливане заявили о нарушении границы израильским экскаватором
В армии Ливана заявили, что израильский экскаватор нарушил границу между двумя странами
Экскаватор. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Армия Ливана заявила, что в среду экскаватор c территории Израиля нарушил границу между двумя странами, которая также известна как "голубая линия".
"Восемнадцатого января 2023 года между 09.00 и 13.00 принадлежащий Израилю экскаватор нарушил "голубую линию" в Сахль-Марджиюн около деревни Кафр-Кила", - говорится в заявлении ливанской армии в Twitter.
Согласно заявлению, в районе нарушения была развернуты ливанские военные, также на место инцидента прибыл патруль Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ).
В конце октября 2022 года делегации Ливана и Израиля подписание соглашение о демаркации морских границ. Вопрос сухопутной границы между двумя странами пока не урегулирован. Миротворцы из ВСООНЛ совместно с ливанской армией контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией".
Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем начались в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.
На данный момент дипломатические отношения между Израилем и Ливаном не установлены.
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