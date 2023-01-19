https://ria.ru/20230119/literatura-1845896132.html
Кравцов рассказал о школьной программе по литературе
Кравцов рассказал о школьной программе по литературе - РИА Новости, 19.01.2023
Кравцов рассказал о школьной программе по литературе
Единая программа по литературе утверждена, она опирается на традиционные ценности, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:49
2023-01-19T10:49
2023-01-19T10:51
сергей кравцов
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Единая программа по литературе утверждена, она опирается на традиционные ценности, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. "Программа по литературе тоже утверждена. Единая программа. В том числе там представлены все те авторы, те произведения, которые мы рекомендуем прочтению в рамках предмета "литература", опираемся на наши традиционные ценности... произведения, которые отобраны, воспитывают доброту, любовь к ближнему, уважение к старшим, любовь к своей малой, большой родине", - сказал Кравцов в эфире проекта "Поздняков" на телеканале НТВ. Говоря об учебнике по истории, министр отметил, что он должен быть интересным, без формализма, чтобы у детей развилось понимание процессов, происходивших в стране.
https://ria.ru/20230118/putin-1845732544.html
https://ria.ru/20230118/literatura-1845779445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование
Сергей Кравцов, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
10:49 19.01.2023 (обновлено: 10:51 19.01.2023)
Кравцов рассказал о школьной программе по литературе
Министр просвещения Кравцов: программа по литературе опирается на традиционные ценности