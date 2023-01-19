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Кравцов рассказал о школьной программе по литературе - РИА Новости, 19.01.2023
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Кравцов рассказал о школьной программе по литературе
Кравцов рассказал о школьной программе по литературе - РИА Новости, 19.01.2023
Кравцов рассказал о школьной программе по литературе
Единая программа по литературе утверждена, она опирается на традиционные ценности, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:49
2023-01-19T10:51
сергей кравцов
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Единая программа по литературе утверждена, она опирается на традиционные ценности, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. "Программа по литературе тоже утверждена. Единая программа. В том числе там представлены все те авторы, те произведения, которые мы рекомендуем прочтению в рамках предмета "литература", опираемся на наши традиционные ценности... произведения, которые отобраны, воспитывают доброту, любовь к ближнему, уважение к старшим, любовь к своей малой, большой родине", - сказал Кравцов в эфире проекта "Поздняков" на телеканале НТВ. Говоря об учебнике по истории, министр отметил, что он должен быть интересным, без формализма, чтобы у детей развилось понимание процессов, происходивших в стране.
https://ria.ru/20230118/putin-1845732544.html
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сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование
Сергей Кравцов, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
10:49 19.01.2023 (обновлено: 10:51 19.01.2023)
 
Кравцов рассказал о школьной программе по литературе

Министр просвещения Кравцов: программа по литературе опирается на традиционные ценности

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкШкольные учебники
Школьные учебники - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Единая программа по литературе утверждена, она опирается на традиционные ценности, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Программа по литературе тоже утверждена. Единая программа. В том числе там представлены все те авторы, те произведения, которые мы рекомендуем прочтению в рамках предмета "литература", опираемся на наши традиционные ценности... произведения, которые отобраны, воспитывают доброту, любовь к ближнему, уважение к старшим, любовь к своей малой, большой родине", - сказал Кравцов в эфире проекта "Поздняков" на телеканале НТВ.
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Говоря об учебнике по истории, министр отметил, что он должен быть интересным, без формализма, чтобы у детей развилось понимание процессов, происходивших в стране.
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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Как, по-вашему, нужно изучать произведения советской классики в школе?
 
Сергей КравцовОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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