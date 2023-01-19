https://ria.ru/20230119/literatura-1845896132.html

Кравцов рассказал о школьной программе по литературе

Кравцов рассказал о школьной программе по литературе - РИА Новости, 19.01.2023

Кравцов рассказал о школьной программе по литературе

Единая программа по литературе утверждена, она опирается на традиционные ценности, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:49

2023-01-19T10:49

2023-01-19T10:51

сергей кравцов

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Единая программа по литературе утверждена, она опирается на традиционные ценности, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. "Программа по литературе тоже утверждена. Единая программа. В том числе там представлены все те авторы, те произведения, которые мы рекомендуем прочтению в рамках предмета "литература", опираемся на наши традиционные ценности... произведения, которые отобраны, воспитывают доброту, любовь к ближнему, уважение к старшим, любовь к своей малой, большой родине", - сказал Кравцов в эфире проекта "Поздняков" на телеканале НТВ. Говоря об учебнике по истории, министр отметил, что он должен быть интересным, без формализма, чтобы у детей развилось понимание процессов, происходивших в стране.

https://ria.ru/20230118/putin-1845732544.html

https://ria.ru/20230118/literatura-1845779445.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование