https://ria.ru/20230119/lisichansk-1845892931.html

Власти Лисичанска заявили о возвращении города к нормальной жизни

Власти Лисичанска заявили о возвращении города к нормальной жизни - РИА Новости, 19.01.2023

Власти Лисичанска заявили о возвращении города к нормальной жизни

Исполняющий обязанности мэра Лисичанска в ЛНР Андрей Скорый заявил, что город возвращается к нормальной жизни, здесь ходят автобусы и работают рынки, есть... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:28

2023-01-19T10:28

2023-01-19T11:08

специальная военная операция на украине

безопасность

лисичанск

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845899270_0:807:1957:1908_1920x0_80_0_0_f5a013ad325e6daa33c3a4aaf285735f.jpg

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра Лисичанска в ЛНР Андрей Скорый заявил, что город возвращается к нормальной жизни, здесь ходят автобусы и работают рынки, есть электро- и газоснабжение. "Обстановка (в городе – ред.) нормальная, боевая… На данный момент провели газ, ведем воду, дали свет. Работаем… Фейки появляются... Ждали, что люди замерзнут, что власть функционировать не будет. А у нас и автобусы ездят, и рынки работают, и магазин работает. Живем нормальной жизнью", - сказал Скорый в эфире Первого канала. Он добавил, что в Лисичанске как прифронтовом городе действуют и некоторые ограничения: так, при въезде в населенный пункт проверяют документы. Ранее сообщалось, что в Лисичанске полностью восстановили газоснабжение. Летом 2022 года украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий. Также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839075556.html

лисичанск

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, лисичанск, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр