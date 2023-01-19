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Власти Лисичанска заявили о возвращении города к нормальной жизни - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/lisichansk-1845892931.html
Власти Лисичанска заявили о возвращении города к нормальной жизни
Власти Лисичанска заявили о возвращении города к нормальной жизни - РИА Новости, 19.01.2023
Власти Лисичанска заявили о возвращении города к нормальной жизни
Исполняющий обязанности мэра Лисичанска в ЛНР Андрей Скорый заявил, что город возвращается к нормальной жизни, здесь ходят автобусы и работают рынки, есть... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:28
2023-01-19T11:08
специальная военная операция на украине
безопасность
лисичанск
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра Лисичанска в ЛНР Андрей Скорый заявил, что город возвращается к нормальной жизни, здесь ходят автобусы и работают рынки, есть электро- и газоснабжение. "Обстановка (в городе – ред.) нормальная, боевая… На данный момент провели газ, ведем воду, дали свет. Работаем… Фейки появляются... Ждали, что люди замерзнут, что власть функционировать не будет. А у нас и автобусы ездят, и рынки работают, и магазин работает. Живем нормальной жизнью", - сказал Скорый в эфире Первого канала. Он добавил, что в Лисичанске как прифронтовом городе действуют и некоторые ограничения: так, при въезде в населенный пункт проверяют документы. Ранее сообщалось, что в Лисичанске полностью восстановили газоснабжение. Летом 2022 года украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий. Также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры.
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лисичанск
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безопасность, лисичанск, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:28 19.01.2023 (обновлено: 11:08 19.01.2023)
 
Власти Лисичанска заявили о возвращении города к нормальной жизни

И.о. мэра Лисичанска Скорый заявил, что город возвращается к нормальной жизни

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкУстановка флага Российской Федерации на фасаде одного из домов Лисичанска
Установка флага Российской Федерации на фасаде одного из домов Лисичанска - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Установка флага Российской Федерации на фасаде одного из домов Лисичанска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра Лисичанска в ЛНР Андрей Скорый заявил, что город возвращается к нормальной жизни, здесь ходят автобусы и работают рынки, есть электро- и газоснабжение.
"Обстановка (в городе – ред.) нормальная, боевая… На данный момент провели газ, ведем воду, дали свет. Работаем… Фейки появляются... Ждали, что люди замерзнут, что власть функционировать не будет. А у нас и автобусы ездят, и рынки работают, и магазин работает. Живем нормальной жизнью", - сказал Скорый в эфире Первого канала. Он добавил, что в Лисичанске как прифронтовом городе действуют и некоторые ограничения: так, при въезде в населенный пункт проверяют документы.
Ранее сообщалось, что в Лисичанске полностью восстановили газоснабжение.
Летом 2022 года украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий. Также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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