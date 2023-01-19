https://ria.ru/20230119/lexus-1845936166.html
Глава Читы пожаловался, что разбил свой Lexus из-за ям на дорогах
Глава Читы пожаловался, что разбил свой Lexus из-за ям на дорогах - РИА Новости, 19.01.2023
Глава Читы пожаловался, что разбил свой Lexus из-за ям на дорогах
Глава Читы Евгений Ярилов заявил на заседании комитета ЖКХ городской думы, что разбил свою машину Lexus LX 470 из-за дорожных ям в городе, соответствующая... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:45
2023-01-19T12:45
2023-01-19T12:49
жкх
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россия
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ЧИТА, 19 янв - РИА Новости. Глава Читы Евгений Ярилов заявил на заседании комитета ЖКХ городской думы, что разбил свою машину Lexus LX 470 из-за дорожных ям в городе, соответствующая запись имеется в распоряжении РИА Новости. По его словам, на ремонт личного автомобиля Lexus LX 470 ушло 100 тысяч рублей. Он возмутился тем, что ямочный ремонт в городе проводится в недостаточных объёмах. "Мы, казалось бы, такое огромное количество отремонтировали, а ям на дорогах больше становится… В 10-х годах у нас было не отремонтировано 270 километров. На сегодня у нас не отремонтировано 110 километров. И у нас почему-то на этих 110 километрах неотремонтированных больше ям, чем в 10-х годах было на 270 километрах. Почему перестали делать ямочный ремонт в нужном объёме?" - сказал он.
https://ria.ru/20230116/sneg-1845173150.html
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жкх, чита, россия, происшествия
ЖКХ, Чита, Россия, Происшествия
12:45 19.01.2023 (обновлено: 12:49 19.01.2023)
Глава Читы пожаловался, что разбил свой Lexus из-за ям на дорогах
Глава Читы Ярилов заявил на заседании комитета ЖКХ, что разбил Lexus из-за дорожных ям
ЧИТА, 19 янв - РИА Новости. Глава Читы Евгений Ярилов заявил на заседании комитета ЖКХ городской думы, что разбил свою машину Lexus LX 470 из-за дорожных ям в городе, соответствующая запись имеется в распоряжении РИА Новости.
"В связи с тем, что я глава городского округа, я не стал подавать в суд на комитет. Я разбил машину свою. В яму угодил. На дороге", - сказал Ярилов.
По его словам, на ремонт личного автомобиля Lexus LX 470 ушло 100 тысяч рублей.
Он возмутился тем, что ямочный ремонт в городе проводится в недостаточных объёмах.
"Мы, казалось бы, такое огромное количество отремонтировали, а ям на дорогах больше становится… В 10-х годах у нас было не отремонтировано 270 километров. На сегодня у нас не отремонтировано 110 километров. И у нас почему-то на этих 110 километрах неотремонтированных больше ям, чем в 10-х годах было на 270 километрах. Почему перестали делать ямочный ремонт в нужном объёме?" - сказал он.