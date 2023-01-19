https://ria.ru/20230119/lexus-1845936166.html

Глава Читы пожаловался, что разбил свой Lexus из-за ям на дорогах

Глава Читы пожаловался, что разбил свой Lexus из-за ям на дорогах - РИА Новости, 19.01.2023

Глава Читы пожаловался, что разбил свой Lexus из-за ям на дорогах

Глава Читы Евгений Ярилов заявил на заседании комитета ЖКХ городской думы, что разбил свою машину Lexus LX 470 из-за дорожных ям в городе, соответствующая... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:45

2023-01-19T12:45

2023-01-19T12:49

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ЧИТА, 19 янв - РИА Новости. Глава Читы Евгений Ярилов заявил на заседании комитета ЖКХ городской думы, что разбил свою машину Lexus LX 470 из-за дорожных ям в городе, соответствующая запись имеется в распоряжении РИА Новости. По его словам, на ремонт личного автомобиля Lexus LX 470 ушло 100 тысяч рублей. Он возмутился тем, что ямочный ремонт в городе проводится в недостаточных объёмах. "Мы, казалось бы, такое огромное количество отремонтировали, а ям на дорогах больше становится… В 10-х годах у нас было не отремонтировано 270 километров. На сегодня у нас не отремонтировано 110 километров. И у нас почему-то на этих 110 километрах неотремонтированных больше ям, чем в 10-х годах было на 270 километрах. Почему перестали делать ямочный ремонт в нужном объёме?" - сказал он.

https://ria.ru/20230116/sneg-1845173150.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

жкх, чита, россия, происшествия