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Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели", заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/lavrov-1846015075.html
Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели", заявил Лавров
Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели", заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели", заявил Лавров
Россия будет делать все, чтобы коллеги из НАТО и Евросоюз поскорее "протрезвели" и отказались от "колониальных иллюзий", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:24
2023-01-19T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
россия
москва
минск
нато
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы коллеги из НАТО и Евросоюз поскорее "протрезвели" и отказались от "колониальных иллюзий", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Говоря о действиях Запада, разрушительных для мирового порядка, министр выразил надежду на скорейшее "отрезвление" коллег. "Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели", - сказал он в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Глава МИД РФ также охарактеризовал западных коллег, как людей "зарвавшихся", которые ставят свои "неуемные политические амбиции, попытки реализации своего чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов".
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в мире, сергей лавров, россия, москва, минск, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Россия, Москва, Минск, НАТО
16:24 19.01.2023
 
Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели", заявил Лавров

Лавров: Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС отказались от колониальных иллюзий

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы коллеги из НАТО и Евросоюз поскорее "протрезвели" и отказались от "колониальных иллюзий", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Говоря о действиях Запада, разрушительных для мирового порядка, министр выразил надежду на скорейшее "отрезвление" коллег.
"Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели", - сказал он в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.
Глава МИД РФ также охарактеризовал западных коллег, как людей "зарвавшихся", которые ставят свои "неуемные политические амбиции, попытки реализации своего чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов".
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
15:52
СМИ: Украине придется признать неприятную для нее правду о НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровРоссияМоскваМинскНАТО
 
 
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