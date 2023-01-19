https://ria.ru/20230119/lavrov-1846015075.html
Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели", заявил Лавров
Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели", заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели", заявил Лавров
Россия будет делать все, чтобы коллеги из НАТО и Евросоюз поскорее "протрезвели" и отказались от "колониальных иллюзий", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:24
2023-01-19T16:24
2023-01-19T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
россия
москва
минск
нато
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы коллеги из НАТО и Евросоюз поскорее "протрезвели" и отказались от "колониальных иллюзий", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Говоря о действиях Запада, разрушительных для мирового порядка, министр выразил надежду на скорейшее "отрезвление" коллег. "Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели", - сказал он в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Глава МИД РФ также охарактеризовал западных коллег, как людей "зарвавшихся", которые ставят свои "неуемные политические амбиции, попытки реализации своего чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов".
https://ria.ru/20230119/ukraina-1846002952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Россия, Москва, Минск, НАТО
Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели", заявил Лавров
Лавров: Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС отказались от колониальных иллюзий