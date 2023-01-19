https://ria.ru/20230119/lavrov-1846015075.html

Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели", заявил Лавров

Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели", заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023

Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели", заявил Лавров

Россия будет делать все, чтобы коллеги из НАТО и Евросоюз поскорее "протрезвели" и отказались от "колониальных иллюзий", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:24

2023-01-19T16:24

2023-01-19T16:24

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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минск

нато

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы коллеги из НАТО и Евросоюз поскорее "протрезвели" и отказались от "колониальных иллюзий", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Говоря о действиях Запада, разрушительных для мирового порядка, министр выразил надежду на скорейшее "отрезвление" коллег. "Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели", - сказал он в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Глава МИД РФ также охарактеризовал западных коллег, как людей "зарвавшихся", которые ставят свои "неуемные политические амбиции, попытки реализации своего чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов".

https://ria.ru/20230119/ukraina-1846002952.html

россия

москва

минск

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Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, россия, москва, минск, нато