https://ria.ru/20230119/lavrov-1846008397.html

Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили контроль над вооружениями

Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили контроль над вооружениями - РИА Новости, 19.01.2023

Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили контроль над вооружениями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече в Минске с обсудил с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником взаимодействие в области... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:05

2023-01-19T16:05

2023-01-19T16:05

сергей лавров

белоруссия

евросоюз

россия

обсе

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg

МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече в Минске с обсудил с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником взаимодействие в области контроля над вооружениями и отношения с ЕС. Особое внимание, подчеркнул он, в ходе встречи уделено согласованию позиций в международных организациях правозащитной и экономической направленности, согласованию шагов по противодействию политизации их деятельности.

https://ria.ru/20230115/minsk-1845058857.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, белоруссия, евросоюз, россия, обсе, нато, в мире