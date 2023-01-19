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Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили контроль над вооружениями - РИА Новости, 19.01.2023
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Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили контроль над вооружениями
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили контроль над вооружениями - РИА Новости, 19.01.2023
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили контроль над вооружениями
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече в Минске с обсудил с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником взаимодействие в области... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:05
2023-01-19T16:05
сергей лавров
белоруссия
евросоюз
россия
обсе
нато
в мире
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече в Минске с обсудил с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником взаимодействие в области контроля над вооружениями и отношения с ЕС. Особое внимание, подчеркнул он, в ходе встречи уделено согласованию позиций в международных организациях правозащитной и экономической направленности, согласованию шагов по противодействию политизации их деятельности.
https://ria.ru/20230115/minsk-1845058857.html
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сергей лавров, белоруссия, евросоюз, россия, обсе, нато, в мире
Сергей Лавров, Белоруссия, Евросоюз, Россия, ОБСЕ, НАТО, В мире
16:05 19.01.2023
 
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили контроль над вооружениями

Лавров и глава МИД Белоруссии Алейник обсудили контроль над вооружениями и отношения с ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече в Минске с обсудил с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником взаимодействие в области контроля над вооружениями и отношения с ЕС.
"Обсудили взаимодействие в области контроля над вооружениями, координацию наших действий в ОБСЕ, отношениях с Евросоюзом, НАТО и Советом Европы", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров, в том числе коллегий МИД РФ и Белоруссии.
Особое внимание, подчеркнул он, в ходе встречи уделено согласованию позиций в международных организациях правозащитной и экономической направленности, согласованию шагов по противодействию политизации их деятельности.
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Сергей ЛавровБелоруссияЕвросоюзРоссияОБСЕНАТОВ мире
 
 
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