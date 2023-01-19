https://ria.ru/20230119/kvadrokopter-1845976177.html

В Воронежской области квадрокоптер пробил лобовое стекло грузовика

В Воронежской области квадрокоптер пробил лобовое стекло грузовика - РИА Новости, 19.01.2023

В Воронежской области квадрокоптер пробил лобовое стекло грузовика

Грузовик получил повреждения после того, как под Воронежем в его кабину через лобовое стекло влетел разрядившийся квадрокоптер, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:39

2023-01-19T14:39

2023-01-19T14:39

происшествия

воронежская область

авто

россия

дтп

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Грузовик получил повреждения после того, как под Воронежем в его кабину через лобовое стекло влетел разрядившийся квадрокоптер, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. На видео, которое появилось в соцсетях в среду вечером и вызвало резонанс, мужчина показывает кабину своего грузовика с пробитым лобовым стеклом напротив водительского сиденья. Затем он показывает валяющийся на полу в кабине квадрокоптер, рассказывая, что эта штука прилетела ему в лицо. В тексте к видео говорится, что инцидент произошел в Воронежской области, летательный аппарат влетел в грузовик на большой скорости, а водитель получил порезы лица. "Около 16 часов 11 января поступило сообщение о механическом повреждении автомобиля Volvo, под управлением 35-летнего жителя Волгоградской области, произошедшем на 506-м километре трассы "М4-Дон". Технический аппарат, принадлежащий частному лицу, по предварительным данным, разрядился", - сказал собеседник агентства. По его словам, водитель за медпомощью не обращался.

https://ria.ru/20230117/karshering-1845392642.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронежская область, авто, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)