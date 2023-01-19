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В Воронежской области квадрокоптер пробил лобовое стекло грузовика - РИА Новости, 19.01.2023
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В Воронежской области квадрокоптер пробил лобовое стекло грузовика
В Воронежской области квадрокоптер пробил лобовое стекло грузовика - РИА Новости, 19.01.2023
В Воронежской области квадрокоптер пробил лобовое стекло грузовика
Грузовик получил повреждения после того, как под Воронежем в его кабину через лобовое стекло влетел разрядившийся квадрокоптер, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:39
2023-01-19T14:39
происшествия
воронежская область
авто
россия
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Грузовик получил повреждения после того, как под Воронежем в его кабину через лобовое стекло влетел разрядившийся квадрокоптер, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. На видео, которое появилось в соцсетях в среду вечером и вызвало резонанс, мужчина показывает кабину своего грузовика с пробитым лобовым стеклом напротив водительского сиденья. Затем он показывает валяющийся на полу в кабине квадрокоптер, рассказывая, что эта штука прилетела ему в лицо. В тексте к видео говорится, что инцидент произошел в Воронежской области, летательный аппарат влетел в грузовик на большой скорости, а водитель получил порезы лица. "Около 16 часов 11 января поступило сообщение о механическом повреждении автомобиля Volvo, под управлением 35-летнего жителя Волгоградской области, произошедшем на 506-м километре трассы "М4-Дон". Технический аппарат, принадлежащий частному лицу, по предварительным данным, разрядился", - сказал собеседник агентства. По его словам, водитель за медпомощью не обращался.
https://ria.ru/20230117/karshering-1845392642.html
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происшествия, воронежская область, авто, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронежская область, Авто, Россия, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:39 19.01.2023
 
В Воронежской области квадрокоптер пробил лобовое стекло грузовика

В Воронежской области разрядившийся квадрокоптер пробил лобовое стекло грузовика

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Грузовик получил повреждения после того, как под Воронежем в его кабину через лобовое стекло влетел разрядившийся квадрокоптер, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
На видео, которое появилось в соцсетях в среду вечером и вызвало резонанс, мужчина показывает кабину своего грузовика с пробитым лобовым стеклом напротив водительского сиденья. Затем он показывает валяющийся на полу в кабине квадрокоптер, рассказывая, что эта штука прилетела ему в лицо. В тексте к видео говорится, что инцидент произошел в Воронежской области, летательный аппарат влетел в грузовик на большой скорости, а водитель получил порезы лица.
"Около 16 часов 11 января поступило сообщение о механическом повреждении автомобиля Volvo, под управлением 35-летнего жителя Волгоградской области, произошедшем на 506-м километре трассы "М4-Дон". Технический аппарат, принадлежащий частному лицу, по предварительным данным, разрядился", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель за медпомощью не обращался.
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ПроисшествияВоронежская областьАвтоРоссияДТПМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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