https://ria.ru/20230119/kurkova-1845955247.html

Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки Курковой

Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки Курковой - РИА Новости, 19.01.2023

Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки Курковой

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советской и российской журналистки Бэллы Курковой, которая умерла на 88-м году жизни,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:35

2023-01-19T13:35

2023-01-19T13:35

общество

владимир путин

санкт-петербург

россия

вгтрк

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советской и российской журналистки Бэллы Курковой, которая умерла на 88-м году жизни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Советская и российская журналистка Бэлла Куркова скончалась в ночь на четверг в больнице в Санкт-Петербурге. "Президент Путин направил телеграмму соболезнований в связи с кончиной Бэллы Курковой", - сказал Песков. Бэлла Куркова родилась в 1935 году, в 1959 году окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Корреспондентом начала работать в детской газете "Ленинские искры", позже перешла на телевидение. Часть жизни она посвятила ВГТРК: в 1991 году была директором Ленинградской дирекции ВГТРК, в 2000 году занимала должность директора петербургской дирекции канала "Культура", а позже получила должность заместителя главного редактора по работе с городом Санкт-Петербургом Главной редакции телеканала.

https://ria.ru/20230119/kurkova-1845898244.html

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Дарья Буймова

общество, владимир путин, санкт-петербург, россия, вгтрк