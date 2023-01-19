https://ria.ru/20230119/kurkova-1845955247.html
Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки Курковой
Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки Курковой - РИА Новости, 19.01.2023
Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки Курковой
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советской и российской журналистки Бэллы Курковой, которая умерла на 88-м году жизни,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:35
2023-01-19T13:35
2023-01-19T13:35
общество
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советской и российской журналистки Бэллы Курковой, которая умерла на 88-м году жизни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Советская и российская журналистка Бэлла Куркова скончалась в ночь на четверг в больнице в Санкт-Петербурге. "Президент Путин направил телеграмму соболезнований в связи с кончиной Бэллы Курковой", - сказал Песков. Бэлла Куркова родилась в 1935 году, в 1959 году окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Корреспондентом начала работать в детской газете "Ленинские искры", позже перешла на телевидение. Часть жизни она посвятила ВГТРК: в 1991 году была директором Ленинградской дирекции ВГТРК, в 2000 году занимала должность директора петербургской дирекции канала "Культура", а позже получила должность заместителя главного редактора по работе с городом Санкт-Петербургом Главной редакции телеканала.
https://ria.ru/20230119/kurkova-1845898244.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, владимир путин, санкт-петербург, россия, вгтрк
Общество, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия, ВГТРК
Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки Курковой
Путин выразил соболезнования родным и близким российской журналистки Бэллы Курковой