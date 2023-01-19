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У Главного храма Вооруженных сил России начались Крещенские купания - РИА Новости, 19.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230119/kupaniya-1845861223.html
У Главного храма Вооруженных сил России начались Крещенские купания
У Главного храма Вооруженных сил России начались Крещенские купания - РИА Новости, 19.01.2023
У Главного храма Вооруженных сил России начались Крещенские купания
Традиционные Крещенские купания начались у Главного храма Вооруженных сил России в Кубинке, для омовения подготовлены 14 купелей, рассказали журналистам в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T02:03
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религия
россия
кубинка
праздник крещения господня
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Традиционные Крещенские купания начались у Главного храма Вооруженных сил России в Кубинке, для омовения подготовлены 14 купелей, рассказали журналистам в Минобороны РФ. Там также отметили, что в честь Крещения, одного из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников, в 08:00 мск состоится праздничная литургия. Службу возглавит митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност. Набрать освященную воду в Главном храме Вооруженных Сил России и окунаться в крещенскую купель можно будет до конца дня. В военном ведомстве также напомнили, что в зимние дни на Соборной площади продолжается фестиваль "Наша зима", в рамках которого для посетителей организовано несколько бесплатных зон отдыха - тюбинговый спуск длиной около 60 метров, ледовый каток площадью 5,5 тысячи квадратных метров, работает множество точек питания. На сегодняшний день фестиваль посетили более 220 тысяч человек. Также гости могут посетить мультимедийный музей "Дорога памяти".
https://ria.ru/20230118/moskva-1845739116.html
россия
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россия, кубинка, праздник крещения господня
Религия, Россия, Кубинка, Праздник Крещения Господня
02:03 19.01.2023
 
У Главного храма Вооруженных сил России начались Крещенские купания

Минобороны: у Главного храма Вооруженных сил России начались Крещенские купания

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкИнсталляции на Соборной площади у Главного храма Вооруженных Сил России
Инсталляции на Соборной площади у Главного храма Вооруженных Сил России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Инсталляции на Соборной площади у Главного храма Вооруженных Сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Традиционные Крещенские купания начались у Главного храма Вооруженных сил России в Кубинке, для омовения подготовлены 14 купелей, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Для того, чтобы омовение могли совершать сразу несколько человек, было подготовлено 14 купелей в виде креста. Возле купелей оборудованы палатки, в которых купающиеся могут погреться и выпить чай", - сказали в ведомстве.
Там также отметили, что в честь Крещения, одного из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников, в 08:00 мск состоится праздничная литургия. Службу возглавит митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност. Набрать освященную воду в Главном храме Вооруженных Сил России и окунаться в крещенскую купель можно будет до конца дня.
В военном ведомстве также напомнили, что в зимние дни на Соборной площади продолжается фестиваль "Наша зима", в рамках которого для посетителей организовано несколько бесплатных зон отдыха - тюбинговый спуск длиной около 60 метров, ледовый каток площадью 5,5 тысячи квадратных метров, работает множество точек питания. На сегодняшний день фестиваль посетили более 220 тысяч человек. Также гости могут посетить мультимедийный музей "Дорога памяти".
Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве. 18 января 2019 - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 14:59Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Безопасность москвичей на крещенских купаниях обеспечат 800 спасателей
 
РелигияРоссияКубинкаПраздник Крещения Господня
 
 
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