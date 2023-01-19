https://ria.ru/20230119/krym-1846128958.html

США объяснили необходимость захвата Крыма со стороны Украины

США объяснили необходимость захвата Крыма со стороны Украины - РИА Новости, 19.01.2023

США объяснили необходимость захвата Крыма со стороны Украины

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх объяснила необходимость захвата Украиной Крыма важностью послать России "огромное сообщение". РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T23:09

2023-01-19T23:09

2023-01-19T23:09

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх объяснила необходимость захвата Украиной Крыма важностью послать России "огромное сообщение". Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму, заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. Прайс подчеркнул, что США не поощряют Украину к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают. При этом газета News York Times со ссылкой на источники написала, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма, что позволит усилить позицию киевской власти в будущих переговорах. Сингх также предложила журналистам "обратиться к украинцам" с этим вопросом. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230119/krym-1845991100.html

https://ria.ru/20230119/krym-1845990832.html

россия

украина

сша

республика крым

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в мире, нед прайс, россия, украина, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша, республика крым, джо байден