https://ria.ru/20230119/krym-1845991100.html

Аксенов ответил на заявление Зеленского о намерении вернуть Крым

Аксенов ответил на заявление Зеленского о намерении вернуть Крым - РИА Новости, 19.01.2023

Аксенов ответил на заявление Зеленского о намерении вернуть Крым

Попытки Киева вернуть Крым вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:22

2023-01-19T15:22

2023-01-19T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

сергей аксенов (политик)

украина

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Попытки Киева вернуть Крым вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Зеленский во время онлайн-выступления на экономическом форуме в Давосе заявил, что если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он намерен с его помощью "вернуть наше море и наши горы" и весь Крым. "Никакое вооружение не поможет киевскому режиму снова влезть в Крым своим пятачком и положить на наш стол свои свиные копытца. Результатом таких попыток может быть только одно: потеря бывшей Украиной новых территорий в дополнение к уже утраченным и появление на украинских кладбищах тысяч новых могил. Но, может быть, это и есть настоящая цель Зеленского?" - написал Аксенов в своем Telegram-канале По его мнению, "ничего своего ни у Зеленского, ни у других членов его шайки, ни у несостоявшегося государства Украина в Крыму нет". "Море, горы и все, что создано на полуострове трудом и талантом наших предков, что завоевано ими в тяжелых боях, принадлежит крымчанам, принадлежит России по праву и по справедливости", - добавил Аксенов.

https://ria.ru/20230119/nato-1845990139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей аксенов (политик), украина, киев