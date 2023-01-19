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Аксенов ответил на заявление Зеленского о намерении вернуть Крым - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/krym-1845991100.html
Аксенов ответил на заявление Зеленского о намерении вернуть Крым
Аксенов ответил на заявление Зеленского о намерении вернуть Крым - РИА Новости, 19.01.2023
Аксенов ответил на заявление Зеленского о намерении вернуть Крым
Попытки Киева вернуть Крым вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:22
2023-01-19T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
сергей аксенов (политик)
украина
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Попытки Киева вернуть Крым вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Зеленский во время онлайн-выступления на экономическом форуме в Давосе заявил, что если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он намерен с его помощью "вернуть наше море и наши горы" и весь Крым. "Никакое вооружение не поможет киевскому режиму снова влезть в Крым своим пятачком и положить на наш стол свои свиные копытца. Результатом таких попыток может быть только одно: потеря бывшей Украиной новых территорий в дополнение к уже утраченным и появление на украинских кладбищах тысяч новых могил. Но, может быть, это и есть настоящая цель Зеленского?" - написал Аксенов в своем Telegram-канале По его мнению, "ничего своего ни у Зеленского, ни у других членов его шайки, ни у несостоявшегося государства Украина в Крыму нет". "Море, горы и все, что создано на полуострове трудом и талантом наших предков, что завоевано ими в тяжелых боях, принадлежит крымчанам, принадлежит России по праву и по справедливости", - добавил Аксенов.
https://ria.ru/20230119/nato-1845990139.html
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в мире, сергей аксенов (политик), украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Аксенов (политик), Украина, Киев
15:22 19.01.2023
 
Аксенов ответил на заявление Зеленского о намерении вернуть Крым

Аксенов: желание Зеленского вернуть Крым грозит Украине потерей новых территорий

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Попытки Киева вернуть Крым вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Зеленский во время онлайн-выступления на экономическом форуме в Давосе заявил, что если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он намерен с его помощью "вернуть наше море и наши горы" и весь Крым.
"Никакое вооружение не поможет киевскому режиму снова влезть в Крым своим пятачком и положить на наш стол свои свиные копытца. Результатом таких попыток может быть только одно: потеря бывшей Украиной новых территорий в дополнение к уже утраченным и появление на украинских кладбищах тысяч новых могил. Но, может быть, это и есть настоящая цель Зеленского?" - написал Аксенов в своем Telegram-канале
По его мнению, "ничего своего ни у Зеленского, ни у других членов его шайки, ни у несостоявшегося государства Украина в Крыму нет".
"Море, горы и все, что создано на полуострове трудом и талантом наших предков, что завоевано ими в тяжелых боях, принадлежит крымчанам, принадлежит России по праву и по справедливости", - добавил Аксенов.
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