https://ria.ru/20230119/krym-1845951343.html

В Госдуме назвали угрозу Зеленского напасть на Крым агонией

В Госдуме назвали угрозу Зеленского напасть на Крым агонией - РИА Новости, 19.01.2023

В Госдуме назвали угрозу Зеленского напасть на Крым агонией

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозу Владимира Зеленского напасть на Крым агонией. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:24

2023-01-19T13:24

2023-01-19T13:24

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

михаил шеремет

россия

украина

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозу Владимира Зеленского напасть на Крым агонией. Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что, если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он предпримет попытку вернуть Крым. "У киевского режима агония. Зеленского и его преступной команде недолго осталось издеваться над Украиной. Их ждет печальный конец, а Украину – полная денацификация и демилитаризация", - сказал РИА Новости Шеремет. "А если западные страны начнут поставлять оружие для атаки на Крым, то, уверяю, потом не поздоровится никому. С Россией шутки плохи. Потом всем придётся сполна ответить за свои агрессивные действия и милитаристские планы в отношении нашей страны", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, россия, украина, госдума рф