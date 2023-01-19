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В Госдуме назвали угрозу Зеленского напасть на Крым агонией - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/krym-1845951343.html
В Госдуме назвали угрозу Зеленского напасть на Крым агонией
В Госдуме назвали угрозу Зеленского напасть на Крым агонией - РИА Новости, 19.01.2023
В Госдуме назвали угрозу Зеленского напасть на Крым агонией
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозу Владимира Зеленского напасть на Крым агонией. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:24
2023-01-19T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
михаил шеремет
россия
украина
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозу Владимира Зеленского напасть на Крым агонией. Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что, если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он предпримет попытку вернуть Крым. "У киевского режима агония. Зеленского и его преступной команде недолго осталось издеваться над Украиной. Их ждет печальный конец, а Украину – полная денацификация и демилитаризация", - сказал РИА Новости Шеремет. "А если западные страны начнут поставлять оружие для атаки на Крым, то, уверяю, потом не поздоровится никому. С Россией шутки плохи. Потом всем придётся сполна ответить за свои агрессивные действия и милитаристские планы в отношении нашей страны", - добавил депутат.
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в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, россия, украина, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Россия, Украина, Госдума РФ
13:24 19.01.2023
 
В Госдуме назвали угрозу Зеленского напасть на Крым агонией

Депутат Шеремет назвал угрозу Зеленского напасть на Крым агонией

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозу Владимира Зеленского напасть на Крым агонией.
Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что, если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он предпримет попытку вернуть Крым.
"У киевского режима агония. Зеленского и его преступной команде недолго осталось издеваться над Украиной. Их ждет печальный конец, а Украину – полная денацификация и демилитаризация", - сказал РИА Новости Шеремет.
"А если западные страны начнут поставлять оружие для атаки на Крым, то, уверяю, потом не поздоровится никому. С Россией шутки плохи. Потом всем придётся сполна ответить за свои агрессивные действия и милитаристские планы в отношении нашей страны", - добавил депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
11:39Специальная военная операция на Украине
Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийМихаил ШереметРоссияУкраинаГосдума РФ
 
 
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