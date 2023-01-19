https://ria.ru/20230119/krym-1845951343.html
В Госдуме назвали угрозу Зеленского напасть на Крым агонией
В Госдуме назвали угрозу Зеленского напасть на Крым агонией - РИА Новости, 19.01.2023
В Госдуме назвали угрозу Зеленского напасть на Крым агонией
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозу Владимира Зеленского напасть на Крым агонией. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:24
2023-01-19T13:24
2023-01-19T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
михаил шеремет
россия
украина
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозу Владимира Зеленского напасть на Крым агонией. Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что, если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он предпримет попытку вернуть Крым. "У киевского режима агония. Зеленского и его преступной команде недолго осталось издеваться над Украиной. Их ждет печальный конец, а Украину – полная денацификация и демилитаризация", - сказал РИА Новости Шеремет. "А если западные страны начнут поставлять оружие для атаки на Крым, то, уверяю, потом не поздоровится никому. С Россией шутки плохи. Потом всем придётся сполна ответить за свои агрессивные действия и милитаристские планы в отношении нашей страны", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Россия, Украина, Госдума РФ
В Госдуме назвали угрозу Зеленского напасть на Крым агонией
Депутат Шеремет назвал угрозу Зеленского напасть на Крым агонией