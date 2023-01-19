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В Крыму предостерегли США и Киев от удара по полуострову - РИА Новости, 19.01.2023
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В Крыму предостерегли США и Киев от удара по полуострову
В Крыму предостерегли США и Киев от удара по полуострову - РИА Новости, 19.01.2023
В Крыму предостерегли США и Киев от удара по полуострову
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытка украинских войск нанести с помощью США... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:39
2023-01-19T10:53
в мире
юрий гемпель
нед прайс
джо байден
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытка украинских войск нанести с помощью США удар по Крыму получит сокрушительный ответ. Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму, заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. Прайс подчеркнул, что США не поощряют Украину к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают. При этом газета News York Times со ссылкой на источники сообщает, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма, что позволит усилить позицию киевской власти в будущих переговорах. "Убежден, что любая попытка получит сокрушительный ответ и россияне поддержат такое решение. Россия ведёт взвешенную разумную политику, порой слишком сдержанно, некоторые могут воспринимать это как слабость, но это совершенно не так", - сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, агрессивные намерения Вашингтона и Киева в отношении Крыма подтверждают необходимость защищать интересы России вплоть до западных границ Украины с Польшей. "Неофашистский режим Зеленского должен быть уничтожен, что даст возможность многим странам жить в мире. Гражданам в Украине пора перейти к решительным действиям в противостоянии марионеточному режиму Зеленского", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230119/udary-1845890714.html
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в мире, юрий гемпель, нед прайс, джо байден, сша, украина, россия, оон
В мире, Юрий Гемпель, Нед Прайс, Джо Байден, США, Украина, Россия, ООН
10:39 19.01.2023 (обновлено: 10:53 19.01.2023)
 
В Крыму предостерегли США и Киев от удара по полуострову

В парламенте Крыма предупредили Киев и США об ответе в случае удара по полуострову

© РИА Новости / Алексей МальгавкоСимферополь
Симферополь - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Симферополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытка украинских войск нанести с помощью США удар по Крыму получит сокрушительный ответ.
Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму, заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. Прайс подчеркнул, что США не поощряют Украину к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают. При этом газета News York Times со ссылкой на источники сообщает, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма, что позволит усилить позицию киевской власти в будущих переговорах.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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В Госдуме обвинили Госдеп в лукавстве после заявления об ударах по Крыму
"Убежден, что любая попытка получит сокрушительный ответ и россияне поддержат такое решение. Россия ведёт взвешенную разумную политику, порой слишком сдержанно, некоторые могут воспринимать это как слабость, но это совершенно не так", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, агрессивные намерения Вашингтона и Киева в отношении Крыма подтверждают необходимость защищать интересы России вплоть до западных границ Украины с Польшей.
"Неофашистский режим Зеленского должен быть уничтожен, что даст возможность многим странам жить в мире. Гражданам в Украине пора перейти к решительным действиям в противостоянии марионеточному режиму Зеленского", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Антонов ответил на угрозы применить американское оружие для ударов по Крыму
 
В миреЮрий ГемпельНед ПрайсДжо БайденСШАУкраинаРоссияООН
 
 
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