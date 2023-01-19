https://ria.ru/20230119/krizis-1845967581.html

Макрон признал, что ЕС и США переживают беспрецедентный кризис

Макрон признал, что ЕС и США переживают беспрецедентный кризис - РИА Новости, 19.01.2023

Макрон признал, что ЕС и США переживают беспрецедентный кризис

Прямые и косвенные последствия конфликта на Украине глубоко затронули европейскую экономику, США также переживают кризис, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:14

2023-01-19T14:14

2023-01-19T15:45

сша

евросоюз

в мире

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Прямые и косвенные последствия конфликта на Украине глубоко затронули европейскую экономику, США также переживают кризис, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Pais в преддверии своего визита в Испанию."Я считаю, что мы переживаем беспрецедентный кризис, потому что на наш континент вернулась война. Наша экономическая модель глубоко затронута прямыми и косвенными последствиями этой войны", — сказал он.Макрон отметил, что в мировой экономике, выстраивающейся вокруг двух полюсов, США и Китая, ЕС необходимо определить свое место. "Ответ — в Европе суверенной в экономическом, технологическом и военном плане, то есть по-настоящему могущественной", — считает политик.Президент Франции также отметил при этом, что США и Евросоюз переживают кризис демократии и капитализма. "Наши демократии переживают кризис — кризис, связанный с устройством модели нашего общества. И это характерно не только для Европы. Посмотрите на США: все наши демократии отличаются определенной усталостью, потерей коллективных ориентиров. Это кризис мировой капиталистической системы", — добавил французский президент.По его словам, такая тяжелая ситуация усугубляет классовый разрыв и способствует появлению все более выраженного экономического и социального неравенства в европейских обществах.

https://ria.ru/20230118/vef-1845540571.html

https://ria.ru/20230116/evropa-1845236595.html

сша

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, евросоюз, в мире, франция, эммануэль макрон