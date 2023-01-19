14:14 19.01.2023 (обновлено: 15:45 19.01.2023)
Макрон признал, что ЕС и США переживают беспрецедентный кризис
Макрон заявил о кризисе мировой капиталистической системы и потере ориентиров
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Прямые и косвенные последствия конфликта на Украине глубоко затронули европейскую экономику, США также переживают кризис, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Pais в преддверии своего визита в Испанию.
"Я считаю, что мы переживаем беспрецедентный кризис, потому что на наш континент вернулась война. Наша экономическая модель глубоко затронута прямыми и косвенными последствиями этой войны", — сказал он.
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"Ответ — в Европе суверенной в экономическом, технологическом и военном плане, то есть по-настоящему могущественной", — считает политик.
Президент Франции также отметил при этом, что США и Евросоюз переживают кризис демократии и капитализма.
"Наши демократии переживают кризис — кризис, связанный с устройством модели нашего общества. И это характерно не только для Европы. Посмотрите на США: все наши демократии отличаются определенной усталостью, потерей коллективных ориентиров. Это кризис мировой капиталистической системы", — добавил французский президент.
По его словам, такая тяжелая ситуация усугубляет классовый разрыв и способствует появлению все более выраженного экономического и социального неравенства в европейских обществах.
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