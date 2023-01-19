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На Крещение Господне в России провели свыше 8,7 тысячи мероприятий - РИА Новости, 19.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230119/kreschenie-1845973678.html
На Крещение Господне в России провели свыше 8,7 тысячи мероприятий
На Крещение Господне в России провели свыше 8,7 тысячи мероприятий - РИА Новости, 19.01.2023
На Крещение Господне в России провели свыше 8,7 тысячи мероприятий
Более 1,2 миллиона человек в России приняли участие в праздновании Крещения Господня, нарушений порядка не допущено, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:30
2023-01-19T14:30
религия
ирина волк
россия
праздник крещения господня
общество
религия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 1,2 миллиона человек в России приняли участие в праздновании Крещения Господня, нарушений порядка не допущено, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В ночь на 19 января более 1,2 миллиона человек приняли участие в праздновании Крещения Господня. В населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 8,7 тысячи мероприятий... нарушений правопорядка не допущено", - сказала она. Волк отметила, что общественный порядок на территориях храмов и местах крещенских купаний обеспечивали более 50 тысяч полицейских. Православные христиане отмечают 19 января праздник Крещения Господня, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально оборудованных и освящаемых прорубях.
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ирина волк, россия, праздник крещения господня, общество, религия
Религия, Ирина Волк, Россия, Праздник Крещения Господня, Общество, Религия
14:30 19.01.2023
 
На Крещение Господне в России провели свыше 8,7 тысячи мероприятий

В праздновании Крещения в России поучаствовали свыше 1,2 миллиона человек

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкКрестный ход во время празднования Крещения у Раифского Богородицкого мужского монастыря в Зеленодольском районе республики Татарстан
Крестный ход во время празднования Крещения у Раифского Богородицкого мужского монастыря в Зеленодольском районе республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Крестный ход во время празднования Крещения у Раифского Богородицкого мужского монастыря в Зеленодольском районе республики Татарстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 1,2 миллиона человек в России приняли участие в праздновании Крещения Господня, нарушений порядка не допущено, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ночь на 19 января более 1,2 миллиона человек приняли участие в праздновании Крещения Господня. В населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 8,7 тысячи мероприятий... нарушений правопорядка не допущено", - сказала она.
Православный священник освящает иордань в канун праздника Крещения Господня - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
02:04
Крещение Господне (Богоявление) по православному календарю
Волк отметила, что общественный порядок на территориях храмов и местах крещенских купаний обеспечивали более 50 тысяч полицейских.
Православные христиане отмечают 19 января праздник Крещения Господня, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально оборудованных и освящаемых прорубях.
Крещенские купания - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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В МЧС рассказали об обеспечении безопасности крещенских купаний
 
РелигияИрина ВолкРоссияПраздник Крещения ГосподняОбществоРелигия
 
 
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