https://ria.ru/20230119/kreschenie-1845973678.html
На Крещение Господне в России провели свыше 8,7 тысячи мероприятий
На Крещение Господне в России провели свыше 8,7 тысячи мероприятий - РИА Новости, 19.01.2023
На Крещение Господне в России провели свыше 8,7 тысячи мероприятий
Более 1,2 миллиона человек в России приняли участие в праздновании Крещения Господня, нарушений порядка не допущено, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:30
2023-01-19T14:30
2023-01-19T14:30
религия
ирина волк
россия
праздник крещения господня
общество
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845900069_0:331:3037:2039_1920x0_80_0_0_5b055a75584b0c05ae132aa0500b1ee9.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 1,2 миллиона человек в России приняли участие в праздновании Крещения Господня, нарушений порядка не допущено, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В ночь на 19 января более 1,2 миллиона человек приняли участие в праздновании Крещения Господня. В населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 8,7 тысячи мероприятий... нарушений правопорядка не допущено", - сказала она. Волк отметила, что общественный порядок на территориях храмов и местах крещенских купаний обеспечивали более 50 тысяч полицейских. Православные христиане отмечают 19 января праздник Крещения Господня, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально оборудованных и освящаемых прорубях.
https://ria.ru/20230119/bogoyavlenie-1845379341.html
https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845341742.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845900069_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_469902aba7009e309ecb42de7f82480f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, россия, праздник крещения господня, общество, религия
Религия, Ирина Волк, Россия, Праздник Крещения Господня, Общество, Религия
На Крещение Господне в России провели свыше 8,7 тысячи мероприятий
В праздновании Крещения в России поучаствовали свыше 1,2 миллиона человек
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 1,2 миллиона человек в России приняли участие в праздновании Крещения Господня, нарушений порядка не допущено, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ночь на 19 января более 1,2 миллиона человек приняли участие в праздновании Крещения Господня. В населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 8,7 тысячи мероприятий... нарушений правопорядка не допущено", - сказала она.
Волк отметила, что общественный порядок на территориях храмов и местах крещенских купаний обеспечивали более 50 тысяч полицейских.
Православные христиане отмечают 19 января праздник Крещения Господня, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально оборудованных и освящаемых прорубях.