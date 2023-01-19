https://ria.ru/20230119/kreschenie-1845973678.html

На Крещение Господне в России провели свыше 8,7 тысячи мероприятий

На Крещение Господне в России провели свыше 8,7 тысячи мероприятий - РИА Новости, 19.01.2023

На Крещение Господне в России провели свыше 8,7 тысячи мероприятий

Более 1,2 миллиона человек в России приняли участие в праздновании Крещения Господня, нарушений порядка не допущено, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:30

2023-01-19T14:30

2023-01-19T14:30

религия

ирина волк

россия

праздник крещения господня

общество

религия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 1,2 миллиона человек в России приняли участие в праздновании Крещения Господня, нарушений порядка не допущено, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В ночь на 19 января более 1,2 миллиона человек приняли участие в праздновании Крещения Господня. В населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 8,7 тысячи мероприятий... нарушений правопорядка не допущено", - сказала она. Волк отметила, что общественный порядок на территориях храмов и местах крещенских купаний обеспечивали более 50 тысяч полицейских. Православные христиане отмечают 19 января праздник Крещения Господня, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально оборудованных и освящаемых прорубях.

https://ria.ru/20230119/bogoyavlenie-1845379341.html

https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845341742.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ирина волк, россия, праздник крещения господня, общество, религия