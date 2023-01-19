https://ria.ru/20230119/krasnoyarsk-1845868818.html
В Красноярске задержали подозреваемых в хищении средств для одаренных детей
В Красноярске задержали подозреваемых в хищении средств для одаренных детей - РИА Новости, 19.01.2023
В Красноярске задержали подозреваемых в хищении средств для одаренных детей
В Красноярске задержали подозреваемых, в том числе известного телеведущего, по делу о мошенничестве при организации церемонии награждения одаренных детей. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T06:53
2023-01-19T06:53
2023-01-19T06:58
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. В Красноярске задержали подозреваемых, в том числе известного телеведущего, по делу о мошенничестве при организации церемонии награждения одаренных детей. Ранее в местных СМИ появилась информация и видео задержания известного в Красноярске телеведущего Максима Гуревича. На кадрах видно, как к Гуревичу в квартиру врываются несколько человек и заковывают его в наручники. "Возбуждено уголовное дело в отношении директора и исполнительного директора ООО "Современное производство" по факту хищения путем обмана денежных средств из бюджета Красноярского края по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения)... Подозреваемые задержаны, следствие намерено ходатайствовать об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального главка СК. В региональном главке СК не называют имен фигурантов дела, однако в открытых источниках директором ООО "Современное производство" указывается Максим Гуревич. По информации следователей, в конце 2021 года группа лиц похитила из краевого бюджета более пяти миллионов рублей, которые выделялись минспорта региона для некоммерческой организации "Открытые сердца" на организацию и проведение церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта. По версии следствия, подозреваемые представили в минспорта фиктивные договоры с завышенной стоимостью работ, часть из которых не была выполнена.Следователи уточнили, что подозреваемые признали вину в преступлении частично – в части хищения денег по отдельным договорам, в том числе на приобретение подарков.
https://ria.ru/20230113/bastrykin-1844516156.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
06:53 19.01.2023 (обновлено: 06:58 19.01.2023)
В Красноярске задержали подозреваемых в хищении средств для одаренных детей
В Красноярске задержали подозреваемых в хищениях средств, выделенных одаренным детям
КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. В Красноярске задержали подозреваемых, в том числе известного телеведущего, по делу о мошенничестве при организации церемонии награждения одаренных детей.
Ранее в местных СМИ появилась информация и видео задержания известного в Красноярске телеведущего Максима Гуревича. На кадрах видно, как к Гуревичу в квартиру врываются несколько человек и заковывают его в наручники.
"Возбуждено уголовное дело в отношении директора и исполнительного директора ООО "Современное производство" по факту хищения путем обмана денежных средств из бюджета Красноярского края
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения)... Подозреваемые задержаны, следствие намерено ходатайствовать об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального главка СК
.
В региональном главке СК не называют имен фигурантов дела, однако в открытых источниках директором ООО "Современное производство" указывается Максим Гуревич.
По информации следователей, в конце 2021 года группа лиц похитила из краевого бюджета более пяти миллионов рублей, которые выделялись минспорта региона для некоммерческой организации "Открытые сердца" на организацию и проведение церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта. По версии следствия, подозреваемые представили в минспорта фиктивные договоры с завышенной стоимостью работ, часть из которых не была выполнена.
Следователи уточнили, что подозреваемые признали вину в преступлении частично – в части хищения денег по отдельным договорам, в том числе на приобретение подарков.