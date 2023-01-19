https://ria.ru/20230119/krasnoyarsk-1845868818.html

В Красноярске задержали подозреваемых в хищении средств для одаренных детей

В Красноярске задержали подозреваемых в хищении средств для одаренных детей - РИА Новости, 19.01.2023

В Красноярске задержали подозреваемых в хищении средств для одаренных детей

В Красноярске задержали подозреваемых, в том числе известного телеведущего, по делу о мошенничестве при организации церемонии награждения одаренных детей. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T06:53

2023-01-19T06:53

2023-01-19T06:58

происшествия

красноярск

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. В Красноярске задержали подозреваемых, в том числе известного телеведущего, по делу о мошенничестве при организации церемонии награждения одаренных детей. Ранее в местных СМИ появилась информация и видео задержания известного в Красноярске телеведущего Максима Гуревича. На кадрах видно, как к Гуревичу в квартиру врываются несколько человек и заковывают его в наручники. "Возбуждено уголовное дело в отношении директора и исполнительного директора ООО "Современное производство" по факту хищения путем обмана денежных средств из бюджета Красноярского края по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения)... Подозреваемые задержаны, следствие намерено ходатайствовать об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального главка СК. В региональном главке СК не называют имен фигурантов дела, однако в открытых источниках директором ООО "Современное производство" указывается Максим Гуревич. По информации следователей, в конце 2021 года группа лиц похитила из краевого бюджета более пяти миллионов рублей, которые выделялись минспорта региона для некоммерческой организации "Открытые сердца" на организацию и проведение церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта. По версии следствия, подозреваемые представили в минспорта фиктивные договоры с завышенной стоимостью работ, часть из которых не была выполнена.Следователи уточнили, что подозреваемые признали вину в преступлении частично – в части хищения денег по отдельным договорам, в том числе на приобретение подарков.

https://ria.ru/20230113/bastrykin-1844516156.html

https://ria.ru/20230113/vzyatka-1844613610.html

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происшествия, красноярск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)