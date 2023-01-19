https://ria.ru/20230119/krakh-1845859800.html

В США оценили шансы Украины на победу

В США оценили шансы Украины на победу - РИА Новости, 19.01.2023

В США оценили шансы Украины на победу

Вера в возможность Украины победить Россию и "вернуть" Крым обернется крахом этого "зачаточного государства", такое мнение высказал научный сотрудник... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T01:17

2023-01-19T01:17

2023-01-19T01:17

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вера в возможность Украины победить Россию и "вернуть" Крым обернется крахом этого "зачаточного государства", такое мнение высказал научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт в статье для издания American Greatness.НАТО, констатировал Вайхерт, не разрешает Киеву даже думать о перемирии с Москвой, в то же время отказывая Украине в танках, которые, как она утверждает, ей остро необходимы."Вместо того, чтобы тянуть украинцев вслед за собой к эскалации, почему бы Западу не помочь положить конец боевым действиям, пока еще осталась хоть какая-то Украина?" – задался он вопросом.При этом автор статьи предупредил, что если Украина потерпит поражение, что под вопрос будет поставлено существование НАТО, а Европа окажется расколота. "Более того, Соединенные Штаты будут полностью вытеснены из Европы и потерпят очередное унизительное поражение на мировой арене", - резюмировал Вайхерт.Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что поражение Украины приведет к глобальным экономическим и геополитическим последствиям для Запада. Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, в свою очередь, отметил, что Запад поддерживает победу Украины исключительно на словах, не предоставляя необходимых ресурсов. Причина в том, что "Украина по определению не может одолеть Россию", однако Запад "продолжает морочить Киеву голову".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и Евросоюз, в свою очередь, выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, нато, вооруженные силы украины, сша, в мире