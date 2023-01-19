В США оценили шансы Украины на победу
American Greatness: вера в возможность Киева победить Россию обернется крахом Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев, Украина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вера в возможность Украины победить Россию и "вернуть" Крым обернется крахом этого "зачаточного государства", такое мнение высказал научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт в статье для издания American Greatness.
"Несмотря на то, что сторонники жесткой линии в Киеве и Вашингтоне говорят о необходимости вернуть Крым и полностью изгнать русских из Восточной Украины, на самом деле это глубокое заблуждение, которое приведет к гибели многих невинных людей и, вероятно, закончится полным крахом "зачаточного демократического" украинского государства с центром в Киеве", - написал он.
"Вместо того, чтобы тянуть украинцев вслед за собой к эскалации, почему бы Западу не помочь положить конец боевым действиям, пока еще осталась хоть какая-то Украина?" – задался он вопросом.
При этом автор статьи предупредил, что если Украина потерпит поражение, что под вопрос будет поставлено существование НАТО, а Европа окажется расколота. "Более того, Соединенные Штаты будут полностью вытеснены из Европы и потерпят очередное унизительное поражение на мировой арене", - резюмировал Вайхерт.
13 января, 02:06В США предрекли Украине мрачный год
Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что поражение Украины приведет к глобальным экономическим и геополитическим последствиям для Запада. Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, в свою очередь, отметил, что Запад поддерживает победу Украины исключительно на словах, не предоставляя необходимых ресурсов. Причина в том, что "Украина по определению не может одолеть Россию", однако Запад "продолжает морочить Киеву голову".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и Евросоюз, в свою очередь, выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
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