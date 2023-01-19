https://ria.ru/20230119/kosmos-1845918198.html
В МАИ рассказали о разработке уборщика крупного космического мусора
В МАИ рассказали о разработке уборщика крупного космического мусора - РИА Новости, 19.01.2023
В МАИ рассказали о разработке уборщика крупного космического мусора
Разработанный в Московском авиационном институте уборщик крупногабаритного космического мусора может быть запущен на орбиту в конце десятилетия, надеются... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:48
2023-01-19T11:48
2023-01-19T11:56
наука
космос - риа наука
россия
московский авиационный институт
цниимаш
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596175712_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_78416579586908faf89115dc44daf3fd.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Разработанный в Московском авиационном институте уборщик крупногабаритного космического мусора может быть запущен на орбиту в конце десятилетия, надеются разработчики. "Если финансирование работ со стороны Госкорпорации "Роскосмос" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации продолжится в 2023 году, запуск аппарата, оснащенного бортовой системой инжекции ионного пучка, может быть произведен в 2029–2030 годах", - говорится в сообщении. Отмечается, что разработанный аппарат, воздействуя ионным пучком с помощью специального инжектора, сможет очищать околоземное космическое пространство от крупногабаритного мусора, например, отслуживших свой срок спутников, разгонных блоков, третьих ступеней ракет. Специалисты Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ совместно со спутникостроительной компанией "ИСС Решетнёва" и головным научным институтом "Роскосмоса" ЦНИИмаш предлагают с помощью ионного пучка придавать объектам космического мусора ускорения для перевода их на другие орбиты. Это могут быть либо более высокие безопасные орбиты, либо орбиты торможения с малым временем пребывания, с которых мусор будет самостоятельно спускаться. "Если из области геостационарной орбиты необходимо увести на безопасную орбиту объект массой 2 тонны, то воздействием силой в 4 грамма эта задача будет решена примерно за 10 суток", - приводит пресс-служба слова ведущего научного сотрудника Лаборатории высокочастотных ионных двигателей Владимира Обухова. По расчетам специалистов МАИ, за год аппарат сможет удалить с рабочих орбит 7–10 крупногабаритных объектов. В этом случае можно избежать экспоненциального роста количества мусора в околоземном пространстве, отмечают разработчики. Сейчас разработан лабораторный образец инжектора ионов и алгоритм управления аппаратом при уводе мусора. Также рассматриваются возможности повышения эффективности метода увода. Ученые уже составили предложение о включении этой разработки в Федеральную космическую программу России.
https://ria.ru/20230118/luna-1845614913.html
https://ria.ru/20230102/fantasty-1842225550.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596175712_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_9cc50ecb002df8536f66535ec52ac558.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, московский авиационный институт, цниимаш, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Московский авиационный институт, ЦНИИМАШ, Роскосмос
11:48 19.01.2023 (обновлено: 11:56 19.01.2023)
В МАИ рассказали о разработке уборщика крупного космического мусора
МАИ: уборщика крупного космического мусора можно отправить на орбиту в 2029-2030 годах
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Разработанный в Московском авиационном институте уборщик крупногабаритного космического мусора может быть запущен на орбиту в конце десятилетия, надеются разработчики.
"Если финансирование работ со стороны Госкорпорации "Роскосмос
" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации продолжится в 2023 году, запуск аппарата, оснащенного бортовой системой инжекции ионного пучка, может быть произведен в 2029–2030 годах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разработанный аппарат, воздействуя ионным пучком с помощью специального инжектора, сможет очищать околоземное космическое пространство от крупногабаритного мусора, например, отслуживших свой срок спутников, разгонных блоков, третьих ступеней ракет.
Специалисты Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ совместно со спутникостроительной компанией "ИСС Решетнёва" и головным научным институтом "Роскосмоса" ЦНИИмаш
предлагают с помощью ионного пучка придавать объектам космического мусора ускорения для перевода их на другие орбиты. Это могут быть либо более высокие безопасные орбиты, либо орбиты торможения с малым временем пребывания, с которых мусор будет самостоятельно спускаться.
"Если из области геостационарной орбиты необходимо увести на безопасную орбиту объект массой 2 тонны, то воздействием силой в 4 грамма эта задача будет решена примерно за 10 суток", - приводит пресс-служба слова ведущего научного сотрудника Лаборатории высокочастотных ионных двигателей Владимира Обухова.
По расчетам специалистов МАИ, за год аппарат сможет удалить с рабочих орбит 7–10 крупногабаритных объектов. В этом случае можно избежать экспоненциального роста количества мусора в околоземном пространстве, отмечают разработчики.
Сейчас разработан лабораторный образец инжектора ионов и алгоритм управления аппаратом при уводе мусора. Также рассматриваются возможности повышения эффективности метода увода. Ученые уже составили предложение о включении этой разработки в Федеральную космическую программу России
.