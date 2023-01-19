https://ria.ru/20230119/kosmos-1845918198.html

В МАИ рассказали о разработке уборщика крупного космического мусора

В МАИ рассказали о разработке уборщика крупного космического мусора - РИА Новости, 19.01.2023

В МАИ рассказали о разработке уборщика крупного космического мусора

Разработанный в Московском авиационном институте уборщик крупногабаритного космического мусора может быть запущен на орбиту в конце десятилетия, надеются... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:48

2023-01-19T11:48

2023-01-19T11:56

наука

космос - риа наука

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московский авиационный институт

цниимаш

роскосмос

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Разработанный в Московском авиационном институте уборщик крупногабаритного космического мусора может быть запущен на орбиту в конце десятилетия, надеются разработчики. "Если финансирование работ со стороны Госкорпорации "Роскосмос" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации продолжится в 2023 году, запуск аппарата, оснащенного бортовой системой инжекции ионного пучка, может быть произведен в 2029–2030 годах", - говорится в сообщении. Отмечается, что разработанный аппарат, воздействуя ионным пучком с помощью специального инжектора, сможет очищать околоземное космическое пространство от крупногабаритного мусора, например, отслуживших свой срок спутников, разгонных блоков, третьих ступеней ракет. Специалисты Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ совместно со спутникостроительной компанией "ИСС Решетнёва" и головным научным институтом "Роскосмоса" ЦНИИмаш предлагают с помощью ионного пучка придавать объектам космического мусора ускорения для перевода их на другие орбиты. Это могут быть либо более высокие безопасные орбиты, либо орбиты торможения с малым временем пребывания, с которых мусор будет самостоятельно спускаться. "Если из области геостационарной орбиты необходимо увести на безопасную орбиту объект массой 2 тонны, то воздействием силой в 4 грамма эта задача будет решена примерно за 10 суток", - приводит пресс-служба слова ведущего научного сотрудника Лаборатории высокочастотных ионных двигателей Владимира Обухова. По расчетам специалистов МАИ, за год аппарат сможет удалить с рабочих орбит 7–10 крупногабаритных объектов. В этом случае можно избежать экспоненциального роста количества мусора в околоземном пространстве, отмечают разработчики. Сейчас разработан лабораторный образец инжектора ионов и алгоритм управления аппаратом при уводе мусора. Также рассматриваются возможности повышения эффективности метода увода. Ученые уже составили предложение о включении этой разработки в Федеральную космическую программу России.

https://ria.ru/20230118/luna-1845614913.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, московский авиационный институт, цниимаш, роскосмос