https://ria.ru/20230119/koronavirus-1845906802.html
В Москве за сутки госпитализировали 126 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 126 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 126 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2005 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:23
2023-01-19T11:23
2023-01-19T11:23
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2005 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне был выявлен 2051 новый случай заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 324 390 случаев коронавируса, выздоровели 3 129 224 человека, умерли 47 749 человек.
https://ria.ru/20230117/vaktsinatsiya-1845376128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Россия, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 126 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2005 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек