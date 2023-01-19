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ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/kontrol-1846103478.html
ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области
ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 19.01.2023
ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области
Российские войска взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под Ореховом в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T20:00
2023-01-19T20:55
специальная военная операция на украине
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под Ореховом в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Собеседник агентства уточнил, что украинские подразделения отошли на вторую линию обороны. Боестолкновения в районе продолжаются. Сам Орехов пока находится под контролем украинских войск.Ранее сообщалось, что российская армия перешла в локальное наступление в районе Орехова.На этой неделе Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска, еще недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона.Кроме того, ВСУ стали готовить столицу области — город Запорожье — к уличным боям. Украинские боевики создают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230116/stolknoveniya-1845311309.html
https://ria.ru/20230119/snayper-1846030369.html
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запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
20:00 19.01.2023 (обновлено: 20:55 19.01.2023)
 
ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области

Рогов: четыре населенных пункта в Запорожье перешли под оперативный контроль ВС России

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под Ореховом в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Результатом сегодняшней разведки боем стало взятие под оперативный контроль четырех населенных пунктов, находящихся на юго-западе и юго-востоке от Орехова", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что украинские подразделения отошли на вторую линию обороны. Боестолкновения в районе продолжаются. Сам Орехов пока находится под контролем украинских войск.
Ранее сообщалось, что российская армия перешла в локальное наступление в районе Орехова.
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В Запорожской области заявили о столкновениях между ВСУ и нацбатальонами
На этой неделе Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска, еще недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона.
Кроме того, ВСУ стали готовить столицу области — город Запорожье — к уличным боям. Украинские боевики создают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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