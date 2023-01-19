https://ria.ru/20230119/kontrol-1846103478.html

ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области

ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 19.01.2023

ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области

Российские войска взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под Ореховом в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T20:00

2023-01-19T20:00

2023-01-19T20:55

специальная военная операция на украине

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под Ореховом в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Собеседник агентства уточнил, что украинские подразделения отошли на вторую линию обороны. Боестолкновения в районе продолжаются. Сам Орехов пока находится под контролем украинских войск.Ранее сообщалось, что российская армия перешла в локальное наступление в районе Орехова.На этой неделе Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска, еще недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона.Кроме того, ВСУ стали готовить столицу области — город Запорожье — к уличным боям. Украинские боевики создают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230116/stolknoveniya-1845311309.html

https://ria.ru/20230119/snayper-1846030369.html

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запорожская область, ситуация в днр и лнр