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В Хабаровске опровергли слухи о кондукторе — "человеке-пауке" - РИА Новости, 19.01.2023
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В Хабаровске опровергли слухи о кондукторе — "человеке-пауке"
В Хабаровске опровергли слухи о кондукторе — "человеке-пауке" - РИА Новости, 19.01.2023
В Хабаровске опровергли слухи о кондукторе — "человеке-пауке"
Информация о кондукторе - "человеке-пауке", который якобы обилечивал людей в час пик в автобусе 25-го маршрута в Хабаровске под потолком, держась за поручни, не РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:33
2023-01-19T10:59
хабаровск
общество
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ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Информация о кондукторе - "человеке-пауке", который якобы обилечивал людей в час пик в автобусе 25-го маршрута в Хабаровске под потолком, держась за поручни, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости замдиректора компании-перевозчика, ГК "Пять звезд", Иван Новиков. В соцсетях в четверг появилось 7-секундное видео, на котором запечатлен полный автобус изнутри, люди держатся за поручни. Мужчина в светлых брюках и темной куртке каким-то образом очутился под потолком машины, также держась за поручни. За кадром слышен женский голос: "Что такое-то? Ерундой занимаешься! Ты что, кому-нибудь голову свернешь - и все!". Пользователи утверждают, что на видео якобы кондуктор - "человек-паук" - в час пик в автобусе маршрута №25 в Хабаровске обилечивающий таким образом пассажиров. "Мы просмотрели это видео, конечно же. Посмеялись. Кто-то лазит под потолком. Вы зайдите у нас в 25-й маршрут и увидите, что там висит реклама, все наклеено в тех местах, где он лазит. Мы думаем, что это не наш автобус, но на всякий случай дали команду просмотреть все видеонаблюдение в автобусах. Но так как там 31 машина и просмотр занимает порядка двух часов, то дня через три мы сможем точно сказать. У нас в автобусах вообще штор нет в штатном оснащении (в кадре желтые шторы над окнами)", - рассказал собеседник агентства. Кроме этого, следом в интернете появилось 5-секундное видео с автобусом маршрута №25, только с улицы. На машине четко читается номер транспортного средства. Пользователи соцсетей утверждают, что это и есть тот самый автобус, где произошел инцидент с "человеком-пауком". "Да, на втором видео наша машина. И что оно доказывает? Какое отношение оно имеет к первому видео, я вообще понять не могу. Какое-то нагнетание информации. Фейк. Происки конкурентов... Не знаю, что это. С таким же успехом можно сказать, что это был автобус другого маршрута. Кстати, во втором видео в автобусе даже шторок нет, видно, а в первом видео - желтые", - заключил Новиков.
https://ria.ru/20220912/konduktor-1816273390.html
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хабаровск, общество
Хабаровск, Общество
10:33 19.01.2023 (обновлено: 10:59 19.01.2023)
 
В Хабаровске опровергли слухи о кондукторе — "человеке-пауке"

В Хабаровске опровергли сообщения, что в автобусе 25-го маршрута работает "человек-паук"

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкВид Хабаровска
Вид Хабаровска - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Информация о кондукторе - "человеке-пауке", который якобы обилечивал людей в час пик в автобусе 25-го маршрута в Хабаровске под потолком, держась за поручни, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости замдиректора компании-перевозчика, ГК "Пять звезд", Иван Новиков.
В соцсетях в четверг появилось 7-секундное видео, на котором запечатлен полный автобус изнутри, люди держатся за поручни. Мужчина в светлых брюках и темной куртке каким-то образом очутился под потолком машины, также держась за поручни. За кадром слышен женский голос: "Что такое-то? Ерундой занимаешься! Ты что, кому-нибудь голову свернешь - и все!". Пользователи утверждают, что на видео якобы кондуктор - "человек-паук" - в час пик в автобусе маршрута №25 в Хабаровске обилечивающий таким образом пассажиров.
"Мы просмотрели это видео, конечно же. Посмеялись. Кто-то лазит под потолком. Вы зайдите у нас в 25-й маршрут и увидите, что там висит реклама, все наклеено в тех местах, где он лазит. Мы думаем, что это не наш автобус, но на всякий случай дали команду просмотреть все видеонаблюдение в автобусах. Но так как там 31 машина и просмотр занимает порядка двух часов, то дня через три мы сможем точно сказать. У нас в автобусах вообще штор нет в штатном оснащении (в кадре желтые шторы над окнами)", - рассказал собеседник агентства.
Кроме этого, следом в интернете появилось 5-секундное видео с автобусом маршрута №25, только с улицы. На машине четко читается номер транспортного средства. Пользователи соцсетей утверждают, что это и есть тот самый автобус, где произошел инцидент с "человеком-пауком".
"Да, на втором видео наша машина. И что оно доказывает? Какое отношение оно имеет к первому видео, я вообще понять не могу. Какое-то нагнетание информации. Фейк. Происки конкурентов... Не знаю, что это. С таким же успехом можно сказать, что это был автобус другого маршрута. Кстати, во втором видео в автобусе даже шторок нет, видно, а в первом видео - желтые", - заключил Новиков.
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