https://ria.ru/20230119/konduktor-1845894000.html

В Хабаровске опровергли слухи о кондукторе — "человеке-пауке"

В Хабаровске опровергли слухи о кондукторе — "человеке-пауке" - РИА Новости, 19.01.2023

В Хабаровске опровергли слухи о кондукторе — "человеке-пауке"

Информация о кондукторе - "человеке-пауке", который якобы обилечивал людей в час пик в автобусе 25-го маршрута в Хабаровске под потолком, держась за поручни, не РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:33

2023-01-19T10:33

2023-01-19T10:59

хабаровск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136477/54/1364775431_0:31:3000:1719_1920x0_80_0_0_5a95a679015cb7a6991323b4f26f8b81.jpg

ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Информация о кондукторе - "человеке-пауке", который якобы обилечивал людей в час пик в автобусе 25-го маршрута в Хабаровске под потолком, держась за поручни, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости замдиректора компании-перевозчика, ГК "Пять звезд", Иван Новиков. В соцсетях в четверг появилось 7-секундное видео, на котором запечатлен полный автобус изнутри, люди держатся за поручни. Мужчина в светлых брюках и темной куртке каким-то образом очутился под потолком машины, также держась за поручни. За кадром слышен женский голос: "Что такое-то? Ерундой занимаешься! Ты что, кому-нибудь голову свернешь - и все!". Пользователи утверждают, что на видео якобы кондуктор - "человек-паук" - в час пик в автобусе маршрута №25 в Хабаровске обилечивающий таким образом пассажиров. "Мы просмотрели это видео, конечно же. Посмеялись. Кто-то лазит под потолком. Вы зайдите у нас в 25-й маршрут и увидите, что там висит реклама, все наклеено в тех местах, где он лазит. Мы думаем, что это не наш автобус, но на всякий случай дали команду просмотреть все видеонаблюдение в автобусах. Но так как там 31 машина и просмотр занимает порядка двух часов, то дня через три мы сможем точно сказать. У нас в автобусах вообще штор нет в штатном оснащении (в кадре желтые шторы над окнами)", - рассказал собеседник агентства. Кроме этого, следом в интернете появилось 5-секундное видео с автобусом маршрута №25, только с улицы. На машине четко читается номер транспортного средства. Пользователи соцсетей утверждают, что это и есть тот самый автобус, где произошел инцидент с "человеком-пауком". "Да, на втором видео наша машина. И что оно доказывает? Какое отношение оно имеет к первому видео, я вообще понять не могу. Какое-то нагнетание информации. Фейк. Происки конкурентов... Не знаю, что это. С таким же успехом можно сказать, что это был автобус другого маршрута. Кстати, во втором видео в автобусе даже шторок нет, видно, а в первом видео - желтые", - заключил Новиков.

https://ria.ru/20220912/konduktor-1816273390.html

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хабаровск, общество