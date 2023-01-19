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Суд удовлетворил иск мужа погибшей в ДТП с участием машины Собчак - РИА Новости, 19.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230119/kompensatsiya-1846126834.html
Суд удовлетворил иск мужа погибшей в ДТП с участием машины Собчак
Суд удовлетворил иск мужа погибшей в ДТП с участием машины Собчак - РИА Новости, 19.01.2023
Суд удовлетворил иск мужа погибшей в ДТП с участием машины Собчак
Антон Тарасов, чья жена погибла в ДТП с участием машины Ксении Собчак, сообщил, что Сочинский суд удовлетворил его гражданский иск и возместит 300 тысяч рублей... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T22:47
2023-01-19T22:47
шоубиз
происшествия
ксения собчак
адлер
красная поляна
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СОЧИ, 19 янв – РИА Новости. Антон Тарасов, чья жена погибла в ДТП с участием машины Ксении Собчак, сообщил, что Сочинский суд удовлетворил его гражданский иск и возместит 300 тысяч рублей моральной компенсации, по его словам, это очень маленькая сумма. В октябре 2022 года суд в Сочи приговорил к двум годам колонии-поселения водителя Олега Цоя, который вез Собчак и стал виновником аварии, которая произошла в 2021 году. Тогда Цой полностью признал свою вину, он заявлял о готовности возмещать ущерб близким погибшей в аварии Екатерины Тарасовой. По информации следствия, Мercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции столкнулся с микроавтобусом. Пассажирка Volkswagen скончалась на месте, еще два человека попали в больницу, один из них в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело. Собчак следователи допросили в качестве свидетеля, затем отпустили.
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происшествия, ксения собчак, адлер, красная поляна
Шоубиз, Происшествия, Ксения Собчак, Адлер, Красная Поляна
22:47 19.01.2023
 
Суд удовлетворил иск мужа погибшей в ДТП с участием машины Собчак

Муж погибшей в ДТП с участием машины Собчак получит 300 тысяч рублей моральной компенсации

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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СОЧИ, 19 янв – РИА Новости. Антон Тарасов, чья жена погибла в ДТП с участием машины Ксении Собчак, сообщил, что Сочинский суд удовлетворил его гражданский иск и возместит 300 тысяч рублей моральной компенсации, по его словам, это очень маленькая сумма.
В октябре 2022 года суд в Сочи приговорил к двум годам колонии-поселения водителя Олега Цоя, который вез Собчак и стал виновником аварии, которая произошла в 2021 году. Тогда Цой полностью признал свою вину, он заявлял о готовности возмещать ущерб близким погибшей в аварии Екатерины Тарасовой.
"Моя семья понесла огромные финансовые и – главное - моральные потери. Потери таких масштабов, которые в двух словах не объяснить. То, что присудил суд в качестве морального вреда, не компенсирует абсолютно ничего. Я только могу добавить, что не только эти копейки, а все свои деньги, силы, время и все необходимое я трачу и буду тратить всегда на то, чтобы мой ребёнок пережил эту трагедию", - рассказал Тарасов РИА Новости.
По информации следствия, Мercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции столкнулся с микроавтобусом. Пассажирка Volkswagen скончалась на месте, еще два человека попали в больницу, один из них в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело. Собчак следователи допросили в качестве свидетеля, затем отпустили.
Кадр видео ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак
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ШоубизПроисшествияКсения СобчакАдлерКрасная Поляна
 
 
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