https://ria.ru/20230119/kompensatsiya-1846126834.html

Суд удовлетворил иск мужа погибшей в ДТП с участием машины Собчак

Суд удовлетворил иск мужа погибшей в ДТП с участием машины Собчак - РИА Новости, 19.01.2023

Суд удовлетворил иск мужа погибшей в ДТП с участием машины Собчак

Антон Тарасов, чья жена погибла в ДТП с участием машины Ксении Собчак, сообщил, что Сочинский суд удовлетворил его гражданский иск и возместит 300 тысяч рублей... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T22:47

2023-01-19T22:47

2023-01-19T22:47

шоубиз

происшествия

ксения собчак

адлер

красная поляна

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СОЧИ, 19 янв – РИА Новости. Антон Тарасов, чья жена погибла в ДТП с участием машины Ксении Собчак, сообщил, что Сочинский суд удовлетворил его гражданский иск и возместит 300 тысяч рублей моральной компенсации, по его словам, это очень маленькая сумма. В октябре 2022 года суд в Сочи приговорил к двум годам колонии-поселения водителя Олега Цоя, который вез Собчак и стал виновником аварии, которая произошла в 2021 году. Тогда Цой полностью признал свою вину, он заявлял о готовности возмещать ущерб близким погибшей в аварии Екатерины Тарасовой. По информации следствия, Мercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции столкнулся с микроавтобусом. Пассажирка Volkswagen скончалась на месте, еще два человека попали в больницу, один из них в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело. Собчак следователи допросили в качестве свидетеля, затем отпустили.

https://ria.ru/20211014/dtp-1754592464.html

адлер

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происшествия, ксения собчак, адлер, красная поляна