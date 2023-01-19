https://ria.ru/20230119/kniga-1845873823.html

В Госдуме предложили создать книгу-энциклопедию об участниках спецоперации

В Госдуме предложили создать книгу-энциклопедию об участниках спецоперации - РИА Новости, 19.01.2023

В Госдуме предложили создать книгу-энциклопедию об участниках спецоперации

Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") заявила РИА Новости, что в России нужно создать книгу-энциклопедию, посвященную участникам... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:11

2023-01-19T08:11

2023-01-19T08:11

специальная военная операция на украине

общество

яна лантратова

госдума рф

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") заявила РИА Новости, что в России нужно создать книгу-энциклопедию, посвященную участникам специальной военной операции, а также рассмотреть возможность создания стел с именами героев СВО. Как рассказала депутат, такой запрос она получила от жителей Челябинской области, где ранее провела встречи с семьями мобилизованных граждан. "Мне удалось там пообщаться с семьями мобилизованных. С их жёнами, детьми и родителями. В числе обсуждаемых проблем — вопросы отсрочки, помощь с получением выплат. Также есть запрос на появление книги-энциклопедии или стелы с именами наших героев СВО. Об этом очень просили жены мобилизованных. Идея хорошая, буду ее продвигать", - рассказала она. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, яна лантратова, госдума рф