https://ria.ru/20230119/klescheevka-1845904114.html
Российские войска установили контроль над пригородом Артемовска
Российские войска установили контроль над пригородом Артемовска - РИА Новости, 19.01.2023
Российские войска установили контроль над пригородом Артемовска
Российский бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об установлении российского контроля над важным пригородом Артемовска - расположенной РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:14
2023-01-19T11:14
2023-01-19T12:28
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
евгений пригожин
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об установлении российского контроля над важным пригородом Артемовска - расположенной к юго-западу от него Клещеевкой."Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер", - говорится в комментарии Пригожина, который опубликован в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".При этом, по информации Пригожина, боевые действия в том районе продолжаются. "Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли", - отметил он.По словам бизнесмена, вопреки мнениям, что "ВСУ бежит от Артемовска", это не так."ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845705662.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин
11:14 19.01.2023 (обновлено: 12:28 19.01.2023)
Российские войска установили контроль над пригородом Артемовска
Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Российский бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил
об установлении российского контроля над важным пригородом Артемовска - расположенной к юго-западу от него Клещеевкой.
"Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер", - говорится в комментарии Пригожина, который опубликован в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
При этом, по информации Пригожина, боевые действия в том районе продолжаются. "Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли", - отметил он.
По словам бизнесмена, вопреки мнениям, что "ВСУ
бежит от Артемовска", это не так.
"ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят", - подчеркнул он.