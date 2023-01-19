https://ria.ru/20230119/klescheevka-1845904114.html

Российские войска установили контроль над пригородом Артемовска

Российские войска установили контроль над пригородом Артемовска - РИА Новости, 19.01.2023

Российские войска установили контроль над пригородом Артемовска

Российский бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об установлении российского контроля над важным пригородом Артемовска - расположенной РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:14

2023-01-19T11:14

2023-01-19T12:28

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

евгений пригожин

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об установлении российского контроля над важным пригородом Артемовска - расположенной к юго-западу от него Клещеевкой."Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер", - говорится в комментарии Пригожина, который опубликован в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".При этом, по информации Пригожина, боевые действия в том районе продолжаются. "Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли", - отметил он.По словам бизнесмена, вопреки мнениям, что "ВСУ бежит от Артемовска", это не так."ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845705662.html

артемовск

донецкая народная республика

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Влада Копылова

артемовск, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, евгений пригожин