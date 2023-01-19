В Тверской области наладили производство клинкерного кирпича
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области наладили производство клинкерного кирпича
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
В Тверской области наладили производство клинкерного кирпича
ТВЕРЬ, 19 янв – РИА Новости. Производство клинкерного кирпича запущено на заводе в Ржевском муниципальном округе Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Кирпичный завод Volgabrick запустил производство клинкерного кирпича - новой продукции, которую раньше в основном импортировали. Новые возможности для предприятия, которое не работало пять лет, появились благодаря западным санкциям и уходу с рынка иностранных компаний. Продукция, выпускаемая заводом, восполнит дефицит импортного кирпича премиального качества на строительном рынке России в рамках реализации курса на импортозамещение", - отметили в пресс-службе.
Как считает губернатор Тверской области Игорь Руденя, у региона есть все возможности, чтобы внести существенный вклад в решение задач по укреплению технологического суверенитета и опережающему развитие обрабатывающей промышленности.
Технология изготовления и толщина клинкерного кирпича позволяют использовать его для мощения дорог и мостовых. Тротуарный клинкер выдерживает проезд спецтехники, легковых и коммунальных машин. Высочайший уровень прочности достигается благодаря особой технологии обжига при температуре около 1200 градусов.
Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта по восстановлению производства бывшего Верхневолжского кирпичного завода было подписано в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и кирпичным заводом "Volgabrick.
Запуск производственного комплекса и выпуск керамической продукции под маркой "Volgabrick" после периода длительной консервации состоялся в августе 2022 года. В реализацию проекта уже вложены около 2 миллиардов рублей инвестиций и созданы более 200 новых рабочих мест. На заводе установлена самая мощная по производительности обжиговая печь в России и Европе. Это позволят производить до 1,3 тысячи тонн изделий в сутки, 160 миллионов единиц кирпича в год, пояснили в пресс-службе.