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В Тверской области наладили производство клинкерного кирпича - РИА Новости, 19.01.2023
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Тверская область
https://ria.ru/20230119/kirpich-1846084536.html
В Тверской области наладили производство клинкерного кирпича
В Тверской области наладили производство клинкерного кирпича - РИА Новости, 19.01.2023
В Тверской области наладили производство клинкерного кирпича
Производство клинкерного кирпича запущено на заводе в Ржевском муниципальном округе Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:52
2023-01-19T18:52
тверская область
игорь руденя
россия
технологии
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ТВЕРЬ, 19 янв – РИА Новости. Производство клинкерного кирпича запущено на заводе в Ржевском муниципальном округе Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона."Кирпичный завод Volgabrick запустил производство клинкерного кирпича - новой продукции, которую раньше в основном импортировали. Новые возможности для предприятия, которое не работало пять лет, появились благодаря западным санкциям и уходу с рынка иностранных компаний. Продукция, выпускаемая заводом, восполнит дефицит импортного кирпича премиального качества на строительном рынке России в рамках реализации курса на импортозамещение", - отметили в пресс-службе.Как считает губернатор Тверской области Игорь Руденя, у региона есть все возможности, чтобы внести существенный вклад в решение задач по укреплению технологического суверенитета и опережающему развитие обрабатывающей промышленности.Технология изготовления и толщина клинкерного кирпича позволяют использовать его для мощения дорог и мостовых. Тротуарный клинкер выдерживает проезд спецтехники, легковых и коммунальных машин. Высочайший уровень прочности достигается благодаря особой технологии обжига при температуре около 1200 градусов.Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта по восстановлению производства бывшего Верхневолжского кирпичного завода было подписано в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и кирпичным заводом "Volgabrick.Запуск производственного комплекса и выпуск керамической продукции под маркой "Volgabrick" после периода длительной консервации состоялся в августе 2022 года. В реализацию проекта уже вложены около 2 миллиардов рублей инвестиций и созданы более 200 новых рабочих мест. На заводе установлена самая мощная по производительности обжиговая печь в России и Европе. Это позволят производить до 1,3 тысячи тонн изделий в сутки, 160 миллионов единиц кирпича в год, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, россия, технологии
Тверская область, Игорь Руденя, Россия, Технологии
18:52 19.01.2023
 

В Тверской области наладили производство клинкерного кирпича

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области наладили производство клинкерного кирпича
В Тверской области наладили производство клинкерного кирпича - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
В Тверской области наладили производство клинкерного кирпича
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 19 янв – РИА Новости. Производство клинкерного кирпича запущено на заводе в Ржевском муниципальном округе Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Кирпичный завод Volgabrick запустил производство клинкерного кирпича - новой продукции, которую раньше в основном импортировали. Новые возможности для предприятия, которое не работало пять лет, появились благодаря западным санкциям и уходу с рынка иностранных компаний. Продукция, выпускаемая заводом, восполнит дефицит импортного кирпича премиального качества на строительном рынке России в рамках реализации курса на импортозамещение", - отметили в пресс-службе.
Как считает губернатор Тверской области Игорь Руденя, у региона есть все возможности, чтобы внести существенный вклад в решение задач по укреплению технологического суверенитета и опережающему развитие обрабатывающей промышленности.
Технология изготовления и толщина клинкерного кирпича позволяют использовать его для мощения дорог и мостовых. Тротуарный клинкер выдерживает проезд спецтехники, легковых и коммунальных машин. Высочайший уровень прочности достигается благодаря особой технологии обжига при температуре около 1200 градусов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября 2022, 11:12Тверская область
Завод в тверской промзоне "Боровлево" запустят в I квартале 2023 года
Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта по восстановлению производства бывшего Верхневолжского кирпичного завода было подписано в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и кирпичным заводом "Volgabrick.
Запуск производственного комплекса и выпуск керамической продукции под маркой "Volgabrick" после периода длительной консервации состоялся в августе 2022 года. В реализацию проекта уже вложены около 2 миллиардов рублей инвестиций и созданы более 200 новых рабочих мест. На заводе установлена самая мощная по производительности обжиговая печь в России и Европе. Это позволят производить до 1,3 тысячи тонн изделий в сутки, 160 миллионов единиц кирпича в год, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяРоссияТехнологии
 
 
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