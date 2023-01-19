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Президент Кипра объяснил поддержку санкций против России - РИА Новости, 19.01.2023
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Президент Кипра объяснил поддержку санкций против России
Президент Кипра объяснил поддержку санкций против России - РИА Новости, 19.01.2023
Президент Кипра объяснил поддержку санкций против России
Кипр вынужден был изменить отношение к России и поддержать антироссийские санкции, чтобы не быть стигмой в Европе, однако хотел бы сохранить дружеские отношения РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:34
2023-01-19T19:34
в мире
никос анастасиадис
россия
кипр
евросоюз
европа
санкции
санкции в отношении россии
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АФИНЫ, 19 янв - РИА Новости. Кипр вынужден был изменить отношение к России и поддержать антироссийские санкции, чтобы не быть стигмой в Европе, однако хотел бы сохранить дружеские отношения и найти понимание российской стороны, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис журналистам после посещения Открытого университета Кипра. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на пресс-конференции, что россияне всегда были близкими друзьями с греками и с киприотами, и в России отметили "метаморфозы, которые произошли с руководством обеих стран". По словам Лаврова, из позиций, занятых европейскими странами, включая Грецию и Кипр, он делает вывод: их заставили, либо они сами охотно согласились подчиниться американскому диктату. Журналисты попросили Анастасиадиса прокомментировать "метаморфозы в позиции Кипра". "Я хотел бы отметить, что когда дружественная в других отношениях страна Россия вынудила нас следовать коллективным решениям ЕС, она не могла ожидать, что мы можем быть стигмой Европы, то есть теми, кто не согласен мерами, которые решаются сообща", - сказал Анастасиадис. "Поэтому я хочу сохранить дружеские отношения, которые у нас были с Россией, и признательность, конечно же, за давнюю позицию, которую Россия занимала и занимает в отношении кипрского вопроса, и понимание со стороны России, что нет выборов, когда нарушается международное право", - заявил президент Кипра.
https://ria.ru/20230119/aktivy-1846072584.html
https://ria.ru/20230119/sanktsii-1846069823.html
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в мире, никос анастасиадис, россия, кипр, евросоюз, европа, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Никос Анастасиадис, Россия, Кипр, Евросоюз, Европа, Санкции, Санкции в отношении России
19:34 19.01.2023
 
Президент Кипра объяснил поддержку санкций против России

Глава Кипра Анастасиадис заявил, что страна вынуждена поддерживать санкции против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Кипра Никос Анастасиадис
Президент Кипра Никос Анастасиадис - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Президент Кипра Никос Анастасиадис. Архивное фото
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АФИНЫ, 19 янв - РИА Новости. Кипр вынужден был изменить отношение к России и поддержать антироссийские санкции, чтобы не быть стигмой в Европе, однако хотел бы сохранить дружеские отношения и найти понимание российской стороны, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис журналистам после посещения Открытого университета Кипра.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на пресс-конференции, что россияне всегда были близкими друзьями с греками и с киприотами, и в России отметили "метаморфозы, которые произошли с руководством обеих стран". По словам Лаврова, из позиций, занятых европейскими странами, включая Грецию и Кипр, он делает вывод: их заставили, либо они сами охотно согласились подчиниться американскому диктату.
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Журналисты попросили Анастасиадиса прокомментировать "метаморфозы в позиции Кипра".
"Я хотел бы отметить, что когда дружественная в других отношениях страна Россия вынудила нас следовать коллективным решениям ЕС, она не могла ожидать, что мы можем быть стигмой Европы, то есть теми, кто не согласен мерами, которые решаются сообща", - сказал Анастасиадис.
"Поэтому я хочу сохранить дружеские отношения, которые у нас были с Россией, и признательность, конечно же, за давнюю позицию, которую Россия занимала и занимает в отношении кипрского вопроса, и понимание со стороны России, что нет выборов, когда нарушается международное право", - заявил президент Кипра.
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В миреНикос АнастасиадисРоссияКипрЕвросоюзЕвропаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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