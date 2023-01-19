Президент Кипра объяснил поддержку санкций против России
Глава Кипра Анастасиадис заявил, что страна вынуждена поддерживать санкции против России
Президент Кипра Никос Анастасиадис. Архивное фото
АФИНЫ, 19 янв - РИА Новости. Кипр вынужден был изменить отношение к России и поддержать антироссийские санкции, чтобы не быть стигмой в Европе, однако хотел бы сохранить дружеские отношения и найти понимание российской стороны, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис журналистам после посещения Открытого университета Кипра.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на пресс-конференции, что россияне всегда были близкими друзьями с греками и с киприотами, и в России отметили "метаморфозы, которые произошли с руководством обеих стран". По словам Лаврова, из позиций, занятых европейскими странами, включая Грецию и Кипр, он делает вывод: их заставили, либо они сами охотно согласились подчиниться американскому диктату.
Журналисты попросили Анастасиадиса прокомментировать "метаморфозы в позиции Кипра".
"Я хотел бы отметить, что когда дружественная в других отношениях страна Россия вынудила нас следовать коллективным решениям ЕС, она не могла ожидать, что мы можем быть стигмой Европы, то есть теми, кто не согласен мерами, которые решаются сообща", - сказал Анастасиадис.
"Поэтому я хочу сохранить дружеские отношения, которые у нас были с Россией, и признательность, конечно же, за давнюю позицию, которую Россия занимала и занимает в отношении кипрского вопроса, и понимание со стороны России, что нет выборов, когда нарушается международное право", - заявил президент Кипра.