https://ria.ru/20230119/kipr-1846096917.html

Президент Кипра объяснил поддержку санкций против России

Президент Кипра объяснил поддержку санкций против России - РИА Новости, 19.01.2023

Президент Кипра объяснил поддержку санкций против России

Кипр вынужден был изменить отношение к России и поддержать антироссийские санкции, чтобы не быть стигмой в Европе, однако хотел бы сохранить дружеские отношения РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T19:34

2023-01-19T19:34

2023-01-19T19:34

в мире

никос анастасиадис

россия

кипр

евросоюз

европа

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576913885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffb5c46001b6d005ad3e27cd6ff85f91.jpg

АФИНЫ, 19 янв - РИА Новости. Кипр вынужден был изменить отношение к России и поддержать антироссийские санкции, чтобы не быть стигмой в Европе, однако хотел бы сохранить дружеские отношения и найти понимание российской стороны, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис журналистам после посещения Открытого университета Кипра. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на пресс-конференции, что россияне всегда были близкими друзьями с греками и с киприотами, и в России отметили "метаморфозы, которые произошли с руководством обеих стран". По словам Лаврова, из позиций, занятых европейскими странами, включая Грецию и Кипр, он делает вывод: их заставили, либо они сами охотно согласились подчиниться американскому диктату. Журналисты попросили Анастасиадиса прокомментировать "метаморфозы в позиции Кипра". "Я хотел бы отметить, что когда дружественная в других отношениях страна Россия вынудила нас следовать коллективным решениям ЕС, она не могла ожидать, что мы можем быть стигмой Европы, то есть теми, кто не согласен мерами, которые решаются сообща", - сказал Анастасиадис. "Поэтому я хочу сохранить дружеские отношения, которые у нас были с Россией, и признательность, конечно же, за давнюю позицию, которую Россия занимала и занимает в отношении кипрского вопроса, и понимание со стороны России, что нет выборов, когда нарушается международное право", - заявил президент Кипра.

https://ria.ru/20230119/aktivy-1846072584.html

https://ria.ru/20230119/sanktsii-1846069823.html

россия

кипр

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, никос анастасиадис, россия, кипр, евросоюз, европа, санкции, санкции в отношении россии