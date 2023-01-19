https://ria.ru/20230119/kino-1846037786.html

Названы номинанты на кинопремию BAFTA

Названы номинанты на кинопремию BAFTA - РИА Новости, 19.01.2023

Названы номинанты на кинопремию BAFTA

Названы номинанты на премию BAFTA. Полный список претендентов опубликован на сайте мероприятия. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:17

2023-01-19T18:17

2023-01-19T18:17

культура

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bafta

мартин макдонах

пак чхан ук

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Названы номинанты на премию BAFTA. Полный список претендентов опубликован на сайте мероприятия. Больше всего упоминаний у драмы "На Западном фронте без перемен". Он претендует на победу в 14 категориях. "Лучший фильм" выберут между проектами "Банши Инишерина", "Элвис", "Всё везде и сразу", "Тар" и "На Западном фронте без перемен". Награду за лучший британский фильм могут получить создатели одной из этих лент: "Солнце моё", "Банши Инишерина", "Брайан и Чарльз", "Империя света", "Любовь по вызову", "Жить", "Матильда", "Смотрите, как они бегут", "Пловцы", "Чудо". На приз за режиссуру претендуют Эдвард Бергер ("На Западном фронте без перемен"), Мартин Макдонах ("Банши Инишерина"), Пак Чхан Ук ("Решение уйти"), Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу"), Тодд Филд ("Тар"), Джина Принс-Байтвуд ("Женщина-король").

https://ria.ru/20230116/nagrada-1845116638.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, bafta, мартин макдонах, пак чхан ук