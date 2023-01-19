https://ria.ru/20230119/kino-1846037786.html
Названы номинанты на кинопремию BAFTA
Названы номинанты на кинопремию BAFTA - РИА Новости, 19.01.2023
Названы номинанты на кинопремию BAFTA
Названы номинанты на премию BAFTA. Полный список претендентов опубликован на сайте мероприятия. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:17
2023-01-19T18:17
2023-01-19T18:17
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кино и сериалы
bafta
мартин макдонах
пак чхан ук
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Названы номинанты на премию BAFTA. Полный список претендентов опубликован на сайте мероприятия. Больше всего упоминаний у драмы "На Западном фронте без перемен". Он претендует на победу в 14 категориях. "Лучший фильм" выберут между проектами "Банши Инишерина", "Элвис", "Всё везде и сразу", "Тар" и "На Западном фронте без перемен". Награду за лучший британский фильм могут получить создатели одной из этих лент: "Солнце моё", "Банши Инишерина", "Брайан и Чарльз", "Империя света", "Любовь по вызову", "Жить", "Матильда", "Смотрите, как они бегут", "Пловцы", "Чудо". На приз за режиссуру претендуют Эдвард Бергер ("На Западном фронте без перемен"), Мартин Макдонах ("Банши Инишерина"), Пак Чхан Ук ("Решение уйти"), Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу"), Тодд Филд ("Тар"), Джина Принс-Байтвуд ("Женщина-король").
https://ria.ru/20230116/nagrada-1845116638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, bafta, мартин макдонах, пак чхан ук
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, BAFTA, Мартин Макдонах, Пак Чхан Ук
Названы номинанты на кинопремию BAFTA
"На Западном фронте без перемен" стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Названы номинанты на премию BAFTA. Полный список претендентов опубликован
на сайте мероприятия.
Больше всего упоминаний у драмы "На Западном фронте без перемен". Он претендует на победу в 14 категориях.
"Лучший фильм" выберут между проектами "Банши Инишерина", "Элвис", "Всё везде и сразу", "Тар" и "На Западном фронте без перемен".
Награду за лучший британский фильм могут получить создатели одной из этих лент: "Солнце моё", "Банши Инишерина", "Брайан и Чарльз", "Империя света", "Любовь по вызову", "Жить", "Матильда", "Смотрите, как они бегут", "Пловцы", "Чудо".
На приз за режиссуру претендуют Эдвард Бергер ("На Западном фронте без перемен"), Мартин Макдонах ("Банши Инишерина"), Пак Чхан Ук ("Решение уйти"), Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу"), Тодд Филд ("Тар"), Джина Принс-Байтвуд ("Женщина-король").