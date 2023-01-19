Рейтинг@Mail.ru
Названы номинанты на кинопремию BAFTA - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230119/kino-1846037786.html
Названы номинанты на кинопремию BAFTA
Названы номинанты на кинопремию BAFTA - РИА Новости, 19.01.2023
Названы номинанты на кинопремию BAFTA
Названы номинанты на премию BAFTA. Полный список претендентов опубликован на сайте мероприятия. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:17
2023-01-19T18:17
культура
новости культуры
кино и сериалы
bafta
мартин макдонах
пак чхан ук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846040666_0:167:3000:1855_1920x0_80_0_0_6064d50eebfdcf196ff6560e8252bcdd.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Названы номинанты на премию BAFTA. Полный список претендентов опубликован на сайте мероприятия. Больше всего упоминаний у драмы "На Западном фронте без перемен". Он претендует на победу в 14 категориях. "Лучший фильм" выберут между проектами "Банши Инишерина", "Элвис", "Всё везде и сразу", "Тар" и "На Западном фронте без перемен". Награду за лучший британский фильм могут получить создатели одной из этих лент: "Солнце моё", "Банши Инишерина", "Брайан и Чарльз", "Империя света", "Любовь по вызову", "Жить", "Матильда", "Смотрите, как они бегут", "Пловцы", "Чудо". На приз за режиссуру претендуют Эдвард Бергер ("На Западном фронте без перемен"), Мартин Макдонах ("Банши Инишерина"), Пак Чхан Ук ("Решение уйти"), Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу"), Тодд Филд ("Тар"), Джина Принс-Байтвуд ("Женщина-король").
https://ria.ru/20230116/nagrada-1845116638.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846040666_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_88dec22091a004088d823785e165e2e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, bafta, мартин макдонах, пак чхан ук
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, BAFTA, Мартин Макдонах, Пак Чхан Ук
18:17 19.01.2023
 
Названы номинанты на кинопремию BAFTA

"На Западном фронте без перемен" стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA

© AP Photo / Joel RyanНаграда конкурса BAFTA Film Awards
Награда конкурса BAFTA Film Awards - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Joel Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Названы номинанты на премию BAFTA. Полный список претендентов опубликован на сайте мероприятия.
Больше всего упоминаний у драмы "На Западном фронте без перемен". Он претендует на победу в 14 категориях.
"Лучший фильм" выберут между проектами "Банши Инишерина", "Элвис", "Всё везде и сразу", "Тар" и "На Западном фронте без перемен".
Награду за лучший британский фильм могут получить создатели одной из этих лент: "Солнце моё", "Банши Инишерина", "Брайан и Чарльз", "Империя света", "Любовь по вызову", "Жить", "Матильда", "Смотрите, как они бегут", "Пловцы", "Чудо".
На приз за режиссуру претендуют Эдвард Бергер ("На Западном фронте без перемен"), Мартин Макдонах ("Банши Инишерина"), Пак Чхан Ук ("Решение уйти"), Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу"), Тодд Филд ("Тар"), Джина Принс-Байтвуд ("Женщина-король").
Кадр из фильма Всё везде и сразу
16 января, 11:22Культура
"Всё везде и сразу" кинокритики США и Канады назвали лучшим фильмом года
 
КультураНовости культурыКино и сериалыBAFTAМартин МакдонахПак Чхан Ук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала