https://ria.ru/20230119/kino-1845841843.html

Альтернативная реальность: каким получился сериал "Фандорин. Азазель"

Альтернативная реальность: каким получился сериал "Фандорин. Азазель" - РИА Новости, 19.01.2023

Альтернативная реальность: каким получился сериал "Фандорин. Азазель"

Проект "Фандорин. Азазель" про знаменитого сыщика выходит в Сети. Действие перенесено в альтернативную вселенную, а главный герой превратился в начинающего... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:18

2023-01-19T10:18

2023-01-19T10:18

бенедикт камбербэтч

николай i

максим матвеев

петроград

петергоф

владимир ленин (владимир ульянов)

евгений стычкин

шерлок холмс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845560142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d64c5c1fcb55e5c88da7642bcd0d2f07.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Проект "Фандорин. Азазель" про знаменитого сыщика выходит в Сети. Действие перенесено в альтернативную вселенную, а главный герой превратился в начинающего детектива.Создатели проекта обратились к опыту сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем. Знаменитый книжный сыщик занимается расследованием запутанных дел, но в современности.В российском шоу монархия до сих пор существует, во главе страны — слабовольный император Николай III (Максим Матвеев) и энергичный премьер-министр Орлов (Евгений Стычкин). При этом технологическая революция свершилась и современные гаджеты внедрены в повседневность. Система распознавания лиц, роботы-городовые, футуристические машины соседствуют с классическими интерьерами дворцов, униформой госслужащих и разносчиками газет, в которых стиль правописания не изменился (приготовьтесь к многочисленным твердым знакам в окончаниях).Фандорин (Владислав Тирон) в новом прочтении стал моложе и работает в столичном Петрограде следователем. Его рутинную работу прерывает загадочное дело: владелец многомиллионного состояния, молодой студент стреляет себе в висок в центре города на глазах у десятков людей и робота-городового.Изучая улики, Фандорин понимает, что это не самоубийство, а таинственный заговор. Чтобы найти виновных, сыщик станет участником авантюр и приключений с переодеваниями, погонями и интригами.При этом режиссер и сценаристы, кажется, слишком увлечены пересказом деталей оригинала. Например, бесконечное повторение сцены самоубийства студента в первой серии выглядит совершенно лишним. Не говоря о том, что смущение и неловкость Фандорина порой так преувеличены, что становятся комичными.Взаимодействие Эраста с богатой наследницей Лизой кажется наигранным. Да и образ роковой соблазнительницы Амалии у Милены Радулович пока, по первым сериям, выглядит не очень убедительным.Зато колоритным получился вымышленный герой, пра-правнук Ленина, авангардный художник-революционер Ульянов (Семен Серзин). Его сюжетная линия — одна из самых интересных в проекте. Харизматичный и немногословный автор перформансов и инсталляций выглядит колоритно, а его единомышленники из созданной им же арт-комунны придают образу Ульянова загадочности.Юмор в проекте тоже есть, хотя он не всегда органично вписывается в повествование. Какие-то шутки "выстреливают", но некоторые неловко повисают в воздухе.Впрочем, есть и очевидные плюсы. Например, локации. Съемки проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, Севкабель Порту, а также в современных местах Санкт-Петербурга. Это добавляет проекту ощущение "реальности" и придает сериалу новизны, несмотря на уже известный сюжет.Пока что главная интрига в том, останется ли финал таким же, как в книге, и как сценаристы подведут историю к продолжению. Ведь "Фандорин. Азазель" позиционируется как первая часть франшизы.Сериал выходит на Кинопоиске.

https://ria.ru/20230112/kino-1844196284.html

петроград

петергоф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

бенедикт камбербэтч, николай i, максим матвеев, петроград, петергоф, владимир ленин (владимир ульянов), евгений стычкин, шерлок холмс, екатерина варнава, александр семчев (актер), русский музей, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть