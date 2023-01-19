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Альтернативная реальность: каким получился сериал "Фандорин. Азазель" - РИА Новости, 19.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230119/kino-1845841843.html
Альтернативная реальность: каким получился сериал "Фандорин. Азазель"
Альтернативная реальность: каким получился сериал "Фандорин. Азазель" - РИА Новости, 19.01.2023
Альтернативная реальность: каким получился сериал "Фандорин. Азазель"
Проект "Фандорин. Азазель" про знаменитого сыщика выходит в Сети. Действие перенесено в альтернативную вселенную, а главный герой превратился в начинающего... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:18
2023-01-19T10:18
бенедикт камбербэтч
николай i
максим матвеев
петроград
петергоф
владимир ленин (владимир ульянов)
евгений стычкин
шерлок холмс
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Проект "Фандорин. Азазель" про знаменитого сыщика выходит в Сети. Действие перенесено в альтернативную вселенную, а главный герой превратился в начинающего детектива.Создатели проекта обратились к опыту сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем. Знаменитый книжный сыщик занимается расследованием запутанных дел, но в современности.В российском шоу монархия до сих пор существует, во главе страны — слабовольный император Николай III (Максим Матвеев) и энергичный премьер-министр Орлов (Евгений Стычкин). При этом технологическая революция свершилась и современные гаджеты внедрены в повседневность. Система распознавания лиц, роботы-городовые, футуристические машины соседствуют с классическими интерьерами дворцов, униформой госслужащих и разносчиками газет, в которых стиль правописания не изменился (приготовьтесь к многочисленным твердым знакам в окончаниях).Фандорин (Владислав Тирон) в новом прочтении стал моложе и работает в столичном Петрограде следователем. Его рутинную работу прерывает загадочное дело: владелец многомиллионного состояния, молодой студент стреляет себе в висок в центре города на глазах у десятков людей и робота-городового.Изучая улики, Фандорин понимает, что это не самоубийство, а таинственный заговор. Чтобы найти виновных, сыщик станет участником авантюр и приключений с переодеваниями, погонями и интригами.При этом режиссер и сценаристы, кажется, слишком увлечены пересказом деталей оригинала. Например, бесконечное повторение сцены самоубийства студента в первой серии выглядит совершенно лишним. Не говоря о том, что смущение и неловкость Фандорина порой так преувеличены, что становятся комичными.Взаимодействие Эраста с богатой наследницей Лизой кажется наигранным. Да и образ роковой соблазнительницы Амалии у Милены Радулович пока, по первым сериям, выглядит не очень убедительным.Зато колоритным получился вымышленный герой, пра-правнук Ленина, авангардный художник-революционер Ульянов (Семен Серзин). Его сюжетная линия — одна из самых интересных в проекте. Харизматичный и немногословный автор перформансов и инсталляций выглядит колоритно, а его единомышленники из созданной им же арт-комунны придают образу Ульянова загадочности.Юмор в проекте тоже есть, хотя он не всегда органично вписывается в повествование. Какие-то шутки "выстреливают", но некоторые неловко повисают в воздухе.Впрочем, есть и очевидные плюсы. Например, локации. Съемки проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, Севкабель Порту, а также в современных местах Санкт-Петербурга. Это добавляет проекту ощущение "реальности" и придает сериалу новизны, несмотря на уже известный сюжет.Пока что главная интрига в том, останется ли финал таким же, как в книге, и как сценаристы подведут историю к продолжению. Ведь "Фандорин. Азазель" позиционируется как первая часть франшизы.Сериал выходит на Кинопоиске.
https://ria.ru/20230112/kino-1844196284.html
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2023
Анна Нехаева
Анна Нехаева
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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бенедикт камбербэтч, николай i, максим матвеев, петроград, петергоф, владимир ленин (владимир ульянов), евгений стычкин, шерлок холмс, екатерина варнава, александр семчев (актер), русский музей, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
Бенедикт Камбербэтч, Николай I, Максим Матвеев, Петроград, Петергоф, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Евгений Стычкин, Шерлок Холмс, Екатерина Варнава, Александр Семчев (актер), Русский музей, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть
10:18 19.01.2023
 
Альтернативная реальность: каким получился сериал "Фандорин. Азазель"

Сериал "Фандорин. Азазель" вышел в Сети и расскажет о сыщике в альтернативной России

© КинопоискКадр из сериала "Фандорин. Азазель"
Кадр из сериала Фандорин. Азазель
© Кинопоиск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Проект "Фандорин. Азазель" про знаменитого сыщика выходит в Сети. Действие перенесено в альтернативную вселенную, а главный герой превратился в начинающего детектива.
© КинопоискКадр из сериала "Фандорин. Азазель"
Кадр из сериала Фандорин. Азазель
© Кинопоиск
Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
Создатели проекта обратились к опыту сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем. Знаменитый книжный сыщик занимается расследованием запутанных дел, но в современности.
В российском шоу монархия до сих пор существует, во главе страны — слабовольный император Николай III (Максим Матвеев) и энергичный премьер-министр Орлов (Евгений Стычкин). При этом технологическая революция свершилась и современные гаджеты внедрены в повседневность. Система распознавания лиц, роботы-городовые, футуристические машины соседствуют с классическими интерьерами дворцов, униформой госслужащих и разносчиками газет, в которых стиль правописания не изменился (приготовьтесь к многочисленным твердым знакам в окончаниях).
Фандорин (Владислав Тирон) в новом прочтении стал моложе и работает в столичном Петрограде следователем. Его рутинную работу прерывает загадочное дело: владелец многомиллионного состояния, молодой студент стреляет себе в висок в центре города на глазах у десятков людей и робота-городового.
© Фото : КинопоискСъемки сериала "Фандорин. Азазель"
Съемки сериала Фандорин. Азазель
1 из 5
Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
© Кинопоиск

Екатерина Варнава в сериале "Фандорин. Азазель"

Кадр из сериала Фандорин. Азазель
2 из 5

Екатерина Варнава в сериале "Фандорин. Азазель"

© Кинопоиск
© Фото : КинопоискСъемки сериала "Фандорин. Азазель"
Съемки сериала Фандорин. Азазель
3 из 5
Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
© КинопоискКадр из сериала "Фандорин. Азазель"
Кадр из сериала Фандорин. Азазель
4 из 5
Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
© Фото : КинопоискСъемки сериала "Фандорин. Азазель"
Съемки сериала Фандорин. Азазель
5 из 5
Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
1 из 5
Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
2 из 5

Екатерина Варнава в сериале "Фандорин. Азазель"

© Кинопоиск
3 из 5
Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
4 из 5
Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
5 из 5
Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
Изучая улики, Фандорин понимает, что это не самоубийство, а таинственный заговор. Чтобы найти виновных, сыщик станет участником авантюр и приключений с переодеваниями, погонями и интригами.
© КинопоискКадр из сериала "Фандорин. Азазель"
Кадр из сериала Фандорин. Азазель
© Кинопоиск
Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
При этом режиссер и сценаристы, кажется, слишком увлечены пересказом деталей оригинала. Например, бесконечное повторение сцены самоубийства студента в первой серии выглядит совершенно лишним. Не говоря о том, что смущение и неловкость Фандорина порой так преувеличены, что становятся комичными.
Взаимодействие Эраста с богатой наследницей Лизой кажется наигранным. Да и образ роковой соблазнительницы Амалии у Милены Радулович пока, по первым сериям, выглядит не очень убедительным.
© КинопоискКадр из сериала "Фандорин. Азазель"
Кадр из сериала Фандорин. Азазель
1 из 3
Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
© Кинопоиск

Александр Семчев в сериале "Фандорин. Азазель"

Кадр из сериала Фандорин. Азазель
2 из 3

Александр Семчев в сериале "Фандорин. Азазель"

© Кинопоиск
© Кинопоиск

Артем Быстров в сериале "Фандорин. Азазель"

Кадр из сериала Фандорин. Азазель
3 из 3

Артем Быстров в сериале "Фандорин. Азазель"

© Кинопоиск
1 из 3
Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
2 из 3

Александр Семчев в сериале "Фандорин. Азазель"

© Кинопоиск
3 из 3

Артем Быстров в сериале "Фандорин. Азазель"

© Кинопоиск
Зато колоритным получился вымышленный герой, пра-правнук Ленина, авангардный художник-революционер Ульянов (Семен Серзин). Его сюжетная линия — одна из самых интересных в проекте. Харизматичный и немногословный автор перформансов и инсталляций выглядит колоритно, а его единомышленники из созданной им же арт-комунны придают образу Ульянова загадочности.
Юмор в проекте тоже есть, хотя он не всегда органично вписывается в повествование. Какие-то шутки "выстреливают", но некоторые неловко повисают в воздухе.
Впрочем, есть и очевидные плюсы. Например, локации. Съемки проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, Севкабель Порту, а также в современных местах Санкт-Петербурга. Это добавляет проекту ощущение "реальности" и придает сериалу новизны, несмотря на уже известный сюжет.
© Кинопоиск

Евгений Стычкин в сериале "Фандорин. Азазель"

Кадр из сериала Фандорин. Азазель
1 из 3

Евгений Стычкин в сериале "Фандорин. Азазель"

© Кинопоиск
© Фото : КинопоискСъемки сериала "Фандорин. Азазель"
Съемки сериала Фандорин. Азазель
2 из 3
Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
© КинопоискКадр из сериала "Фандорин. Азазель"
Кадр из сериала Фандорин. Азазель
3 из 3
Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
1 из 3

Евгений Стычкин в сериале "Фандорин. Азазель"

© Кинопоиск
2 из 3
Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
3 из 3
Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
Пока что главная интрига в том, останется ли финал таким же, как в книге, и как сценаристы подведут историю к продолжению. Ведь "Фандорин. Азазель" позиционируется как первая часть франшизы.
Сериал выходит на Кинопоиске.
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