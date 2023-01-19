Альтернативная реальность: каким получился сериал "Фандорин. Азазель"
Сериал "Фандорин. Азазель" вышел в Сети и расскажет о сыщике в альтернативной России
© КинопоискКадр из сериала "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Проект "Фандорин. Азазель" про знаменитого сыщика выходит в Сети. Действие перенесено в альтернативную вселенную, а главный герой превратился в начинающего детектива.
© КинопоискКадр из сериала "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
Создатели проекта обратились к опыту сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем. Знаменитый книжный сыщик занимается расследованием запутанных дел, но в современности.
В российском шоу монархия до сих пор существует, во главе страны — слабовольный император Николай III (Максим Матвеев) и энергичный премьер-министр Орлов (Евгений Стычкин). При этом технологическая революция свершилась и современные гаджеты внедрены в повседневность. Система распознавания лиц, роботы-городовые, футуристические машины соседствуют с классическими интерьерами дворцов, униформой госслужащих и разносчиками газет, в которых стиль правописания не изменился (приготовьтесь к многочисленным твердым знакам в окончаниях).
Фандорин (Владислав Тирон) в новом прочтении стал моложе и работает в столичном Петрограде следователем. Его рутинную работу прерывает загадочное дело: владелец многомиллионного состояния, молодой студент стреляет себе в висок в центре города на глазах у десятков людей и робота-городового.
© Фото : КинопоискСъемки сериала "Фандорин. Азазель"
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Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
© Кинопоиск
Екатерина Варнава в сериале "Фандорин. Азазель"
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Екатерина Варнава в сериале "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
© Фото : КинопоискСъемки сериала "Фандорин. Азазель"
3 из 5
Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
© КинопоискКадр из сериала "Фандорин. Азазель"
4 из 5
Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
© Фото : КинопоискСъемки сериала "Фандорин. Азазель"
5 из 5
Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
1 из 5
Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
2 из 5
Екатерина Варнава в сериале "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
3 из 5
Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
4 из 5
Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
5 из 5
Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
Изучая улики, Фандорин понимает, что это не самоубийство, а таинственный заговор. Чтобы найти виновных, сыщик станет участником авантюр и приключений с переодеваниями, погонями и интригами.
© КинопоискКадр из сериала "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
При этом режиссер и сценаристы, кажется, слишком увлечены пересказом деталей оригинала. Например, бесконечное повторение сцены самоубийства студента в первой серии выглядит совершенно лишним. Не говоря о том, что смущение и неловкость Фандорина порой так преувеличены, что становятся комичными.
Взаимодействие Эраста с богатой наследницей Лизой кажется наигранным. Да и образ роковой соблазнительницы Амалии у Милены Радулович пока, по первым сериям, выглядит не очень убедительным.
© КинопоискКадр из сериала "Фандорин. Азазель"
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Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
© Кинопоиск
Александр Семчев в сериале "Фандорин. Азазель"
2 из 3
Александр Семчев в сериале "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
© Кинопоиск
Артем Быстров в сериале "Фандорин. Азазель"
3 из 3
Артем Быстров в сериале "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
1 из 3
Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
2 из 3
Александр Семчев в сериале "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
3 из 3
Артем Быстров в сериале "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
Зато колоритным получился вымышленный герой, пра-правнук Ленина, авангардный художник-революционер Ульянов (Семен Серзин). Его сюжетная линия — одна из самых интересных в проекте. Харизматичный и немногословный автор перформансов и инсталляций выглядит колоритно, а его единомышленники из созданной им же арт-комунны придают образу Ульянова загадочности.
Юмор в проекте тоже есть, хотя он не всегда органично вписывается в повествование. Какие-то шутки "выстреливают", но некоторые неловко повисают в воздухе.
Впрочем, есть и очевидные плюсы. Например, локации. Съемки проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, Севкабель Порту, а также в современных местах Санкт-Петербурга. Это добавляет проекту ощущение "реальности" и придает сериалу новизны, несмотря на уже известный сюжет.
© Кинопоиск
Евгений Стычкин в сериале "Фандорин. Азазель"
1 из 3
Евгений Стычкин в сериале "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
© Фото : КинопоискСъемки сериала "Фандорин. Азазель"
2 из 3
Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
© КинопоискКадр из сериала "Фандорин. Азазель"
3 из 3
Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
1 из 3
Евгений Стычкин в сериале "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
2 из 3
Съемки сериала "Фандорин. Азазель"
© Фото : Кинопоиск
3 из 3
Кадр из сериала "Фандорин. Азазель"
© Кинопоиск
Пока что главная интрига в том, останется ли финал таким же, как в книге, и как сценаристы подведут историю к продолжению. Ведь "Фандорин. Азазель" позиционируется как первая часть франшизы.
Сериал выходит на Кинопоиске.