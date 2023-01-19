https://ria.ru/20230119/kikabidze-1845957777.html
Очередь выстроилась у филармонии в Тбилиси, чтобы проститься с Кикабидзе
Очередь выстроилась у филармонии в Тбилиси, чтобы проститься с Кикабидзе - РИА Новости, 19.01.2023
Очередь выстроилась у филармонии в Тбилиси, чтобы проститься с Кикабидзе
В Тбилиси выстроилась очередь, чтобы проститься с Кикабидзе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:46
2023-01-19T13:46
2023-01-19T15:20
культура
новости культуры
вахтанг кикабидзе
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 19 янв — РИА Новости. В Тбилиси выстроилась очередь, чтобы проститься с Кикабидзе, передает корреспондент РИА Новости. Двухдневная гражданская панихида проходила 17 и 18 января в церкви Кашвети на проспекте Руставели. Теперь гроб с телом расположен в концертном зале филармонии, куда пришли известные деятели искусства, политики, артисты, иностранные гости и просто поклонники таланта Кикабидзе. Церемония прощания проходит на фоне известных песен артиста. После нее Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище рядом с его семьей. Вахтанг Кикабидзе скончался в Грузии в возрасте 84 лет после длительной болезни. Вахтанг Кикабидзе – лауреат Государственной премии СССР (1978), народный артист Грузии (1980). Широкую известность ему принесли роли в фильмах Георгия Данелии "Не горюй!" и "Мимино". В последние годы Кикабидзе был известен своей критикой в адрес России, где он отказался выступать из-за событий 2008 года в Южной Осетии и Абхазии. В 2020 году на предвыборной акции оппозиции в Тбилиси Кикабидзе спел песню "Тбилисо" сначала на грузинском, а последние строки - на русском языке. На это обратили внимание в соцсетях. Артист после объяснил, что пел на русском, чтобы "узнали, какая Грузия красивая страна".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, вахтанг кикабидзе, георгий данелия, грузия, тбилиси, ссср, звезды
Культура, Новости культуры, Вахтанг Кикабидзе, Георгий Данелия, Грузия, Тбилиси, СССР, звезды
13:46 19.01.2023 (обновлено: 15:20 19.01.2023)
Очередь выстроилась у филармонии в Тбилиси, чтобы проститься с Кикабидзе
Очередь выстроилась у филармонии в Тбилиси, где начался третий день прощания с Кикабидзе
ТБИЛИСИ, 19 янв — РИА Новости. В Тбилиси выстроилась очередь, чтобы проститься с Кикабидзе, передает корреспондент РИА Новости.
Двухдневная гражданская панихида проходила 17 и 18 января в церкви Кашвети на проспекте Руставели. Теперь гроб с телом расположен в концертном зале филармонии, куда пришли известные деятели искусства, политики, артисты, иностранные гости и просто поклонники таланта Кикабидзе. Церемония прощания проходит на фоне известных песен артиста.
После нее Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище рядом с его семьей.
Вахтанг Кикабидзе скончался в Грузии в возрасте 84 лет после длительной болезни.
Вахтанг Кикабидзе – лауреат Государственной премии СССР (1978), народный артист Грузии (1980). Широкую известность ему принесли роли в фильмах Георгия Данелии "Не горюй!" и "Мимино". В последние годы Кикабидзе был известен своей критикой в адрес России, где он отказался выступать из-за событий 2008 года в Южной Осетии и Абхазии. В 2020 году на предвыборной акции оппозиции в Тбилиси Кикабидзе спел песню "Тбилисо" сначала на грузинском, а последние строки - на русском языке. На это обратили внимание в соцсетях. Артист после объяснил, что пел на русском, чтобы "узнали, какая Грузия красивая страна".