https://ria.ru/20230119/kiev-1845872797.html

Киев перешел к стабилизационным отключениям света

Киев перешел к стабилизационным отключениям света - РИА Новости, 19.01.2023

Киев перешел к стабилизационным отключениям света

Графики стабилизационных отключений света применяются в Киеве в четверг, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:03

2023-01-19T08:03

2023-01-19T08:03

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

киевская область

украина

киев

дтэк

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Графики стабилизационных отключений света применяются в Киеве в четверг, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. С воскресенье в городе действовали экстренные отключения света. "В Киеве применяются графики стабилизационных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети". В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845628113.html

https://ria.ru/20230118/elektrosnabzhenie-1845825533.html

киевская область

украина

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, киевская область, украина, киев, дтэк, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф