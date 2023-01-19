https://ria.ru/20230119/kiev-1845872797.html
Киев перешел к стабилизационным отключениям света
Киев перешел к стабилизационным отключениям света - РИА Новости, 19.01.2023
Киев перешел к стабилизационным отключениям света
Графики стабилизационных отключений света применяются в Киеве в четверг, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:03
2023-01-19T08:03
2023-01-19T08:03
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
киевская область
украина
киев
дтэк
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Графики стабилизационных отключений света применяются в Киеве в четверг, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. С воскресенье в городе действовали экстренные отключения света. "В Киеве применяются графики стабилизационных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети". В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845628113.html
https://ria.ru/20230118/elektrosnabzhenie-1845825533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, киевская область, украина, киев, дтэк, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф
В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Киевская область, Украина, Киев, ДТЭК, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы РФ
Киев перешел к стабилизационным отключениям света
ДТЭК: в Киеве ввели графики стабилизационных отключений света