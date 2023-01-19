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Чернышенко рассказал об отраженных кибератаках на Россию - РИА Новости, 19.01.2023
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Чернышенко рассказал об отраженных кибератаках на Россию
Чернышенко рассказал об отраженных кибератаках на Россию - РИА Новости, 19.01.2023
Чернышенко рассказал об отраженных кибератаках на Россию
Почти 50 тысяч кибератак на Россию были отражены с начала прошлого года, также было зафиксировано и устранено 1,6 тысячи инцидентов, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:45
2023-01-19T12:53
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Почти 50 тысяч кибератак на Россию были отражены с начала прошлого года, также было зафиксировано и устранено 1,6 тысячи инцидентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга о результатах нацпрограммы "Цифровая экономика" за 2022 год."С начала 2022 года успешно отражено почти 50 тысяч кибератак, зафиксировано и устранено 1,6 тысячи инцидентов", - сказал Чернышенко.Вице-премьер добавил, что "все они расследованы, успешно "закрыты", подготовлены рекомендации по их дальнейшему предотвращению".
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россия, дмитрий чернышенко
Россия, Дмитрий Чернышенко
12:45 19.01.2023 (обновлено: 12:53 19.01.2023)
 
Чернышенко рассказал об отраженных кибератаках на Россию

Чернышенко сообщил, что с начала 2022 года отразили почти 50 тысяч кибератак на Россию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Почти 50 тысяч кибератак на Россию были отражены с начала прошлого года, также было зафиксировано и устранено 1,6 тысячи инцидентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга о результатах нацпрограммы "Цифровая экономика" за 2022 год.
"С начала 2022 года успешно отражено почти 50 тысяч кибератак, зафиксировано и устранено 1,6 тысячи инцидентов", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что "все они расследованы, успешно "закрыты", подготовлены рекомендации по их дальнейшему предотвращению".
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 23:10
СМИ обвинили "связанных с Россией" хакеров в атаке на почту Британии
 
РоссияДмитрий Чернышенко
 
 
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