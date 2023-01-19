https://ria.ru/20230119/kiberataki-1845936063.html

Чернышенко рассказал об отраженных кибератаках на Россию

Чернышенко рассказал об отраженных кибератаках на Россию - РИА Новости, 19.01.2023

Чернышенко рассказал об отраженных кибератаках на Россию

Почти 50 тысяч кибератак на Россию были отражены с начала прошлого года, также было зафиксировано и устранено 1,6 тысячи инцидентов, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:45

2023-01-19T12:45

2023-01-19T12:53

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Почти 50 тысяч кибератак на Россию были отражены с начала прошлого года, также было зафиксировано и устранено 1,6 тысячи инцидентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга о результатах нацпрограммы "Цифровая экономика" за 2022 год."С начала 2022 года успешно отражено почти 50 тысяч кибератак, зафиксировано и устранено 1,6 тысячи инцидентов", - сказал Чернышенко.Вице-премьер добавил, что "все они расследованы, успешно "закрыты", подготовлены рекомендации по их дальнейшему предотвращению".

https://ria.ru/20230112/kiberataka-1844512624.html

россия

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2023

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россия, дмитрий чернышенко