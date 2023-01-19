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Музыкант из Тамбова рассказал о создании хита СВО "Триста тридцать три" - РИА Новости, 19.01.2023
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Шоубиз
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Музыкант из Тамбова рассказал о создании хита СВО "Триста тридцать три"
Музыкант из Тамбова рассказал о создании хита СВО "Триста тридцать три" - РИА Новости, 19.01.2023
Музыкант из Тамбова рассказал о создании хита СВО "Триста тридцать три"
Музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин, который выступает с концертами в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости, как написал песню "Триста тридцать три"... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:29
2023-01-19T14:29
шоубиз
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин, который выступает с концертами в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости, как написал песню "Триста тридцать три". Композиция стала хитом среди бойцов СВО. Видео, на котором музыкант в машине в зоне спецоперации исполняет под гармонь песню "Триста тридцать три", появилось в соцсетях и быстро набрало популярность. В Тамбове у Ванюшкина своя музыкальная группа "Наши". С ней он пытался пробиться на разные площадки Москвы, однако ему отказывали.Ванюшкину 49 лет, он подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, воевал в Чечне. В Тамбове работал тамадой на свадьбах и корпоративах. Как отметил исполнитель, после начала спецоперации хотел пойти добровольцем, но четверо детей сдержали. "Потом я так подумал: вдруг смогу принести больше пользы именно в гражданском качестве: гуманитарка, гармонь, душевность. Но если призовут — пойду, не раздумывая! Уже всех предупредил", – рассказал он. Ванюшкин решил поддержать бойцов и начал возить на передовую гуманитарную помощь и заодно давать концерты. Музыкант знал, что у артиллеристов команда "Триста тридцать три" означает "огонь", а уже потом бойцы рассказали ему, что команда появилась еще во времена Первой мировой войны. "Триста тридцать три" – одновременный залповый огонь, это как "На старт, внимание, марш". "Триста" – приготовиться, "тридцать" – натянуть шнур, "три" – огонь!" – объяснили ему артиллеристы. Ванюшкин не смог точно сказать, сколько городов, которых коснулась спецоперация, посетил. Он подчеркнул, что в зоне СВО "табличек не вешают: передовая или не передовая". При этом он несколько раз попадал под обстрелы.
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РИА Новости
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тамбов, youtube
Шоубиз, Тамбов, YouTube
14:29 19.01.2023
 
Музыкант из Тамбова рассказал о создании хита СВО "Триста тридцать три"

Музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин рассказал, как создал хит СВО "Триста тридцать три"

© Фото : Александр Ванюшкин/vkontakteАлександр Ванюшкин
Александр Ванюшкин - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : Александр Ванюшкин/vkontakte
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин, который выступает с концертами в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости, как написал песню "Триста тридцать три". Композиция стала хитом среди бойцов СВО.

"Послушал новости, вышел, вернулся домой и на листочке за три минуты накидал текст с музыкой", – рассказал музыкант.

Видео, на котором музыкант в машине в зоне спецоперации исполняет под гармонь песню "Триста тридцать три", появилось в соцсетях и быстро набрало популярность.
В Тамбове у Ванюшкина своя музыкальная группа "Наши". С ней он пытался пробиться на разные площадки Москвы, однако ему отказывали.

"А сейчас, когда у песни "Триста тридцать три" много тысяч просмотров в день на YouTube, они сами начинают звонить, просят приехать. Именно фронт принес мне популярность, а не мирная жизнь", – рассказал он.

Ванюшкину 49 лет, он подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, воевал в Чечне. В Тамбове работал тамадой на свадьбах и корпоративах. Как отметил исполнитель, после начала спецоперации хотел пойти добровольцем, но четверо детей сдержали.
"Потом я так подумал: вдруг смогу принести больше пользы именно в гражданском качестве: гуманитарка, гармонь, душевность. Но если призовут — пойду, не раздумывая! Уже всех предупредил", – рассказал он.
Ванюшкин решил поддержать бойцов и начал возить на передовую гуманитарную помощь и заодно давать концерты.
"Был страшный кураж, когда я первый раз достал гармонь в зоне СВО. Эти обнимашки с парнями ничем не передать. На последнем куплете пацаны уже все подпевали, подсвистывали, подхлопывали. Такой экспромт ни за какие деньги не купишь. Я просто хотел доставить им мимолетную радость, передать свою энергетику, сказать, что ими гордится страна. Именно в этом заключается смысл фронтовых песен", – рассказал музыкант.
Музыкант знал, что у артиллеристов команда "Триста тридцать три" означает "огонь", а уже потом бойцы рассказали ему, что команда появилась еще во времена Первой мировой войны.
"Триста тридцать три" – одновременный залповый огонь, это как "На старт, внимание, марш". "Триста" – приготовиться, "тридцать" – натянуть шнур, "три" – огонь!" – объяснили ему артиллеристы.
Ванюшкин не смог точно сказать, сколько городов, которых коснулась спецоперация, посетил. Он подчеркнул, что в зоне СВО "табличек не вешают: передовая или не передовая". При этом он несколько раз попадал под обстрелы.
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