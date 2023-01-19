https://ria.ru/20230119/khit-1845969960.html

Музыкант из Тамбова рассказал о создании хита СВО "Триста тридцать три"

Музыкант из Тамбова рассказал о создании хита СВО "Триста тридцать три" - РИА Новости, 19.01.2023

Музыкант из Тамбова рассказал о создании хита СВО "Триста тридцать три"

Музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин, который выступает с концертами в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости, как написал песню "Триста тридцать три"... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:29

2023-01-19T14:29

2023-01-19T14:29

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тамбов

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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин, который выступает с концертами в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости, как написал песню "Триста тридцать три". Композиция стала хитом среди бойцов СВО. Видео, на котором музыкант в машине в зоне спецоперации исполняет под гармонь песню "Триста тридцать три", появилось в соцсетях и быстро набрало популярность. В Тамбове у Ванюшкина своя музыкальная группа "Наши". С ней он пытался пробиться на разные площадки Москвы, однако ему отказывали.Ванюшкину 49 лет, он подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, воевал в Чечне. В Тамбове работал тамадой на свадьбах и корпоративах. Как отметил исполнитель, после начала спецоперации хотел пойти добровольцем, но четверо детей сдержали. "Потом я так подумал: вдруг смогу принести больше пользы именно в гражданском качестве: гуманитарка, гармонь, душевность. Но если призовут — пойду, не раздумывая! Уже всех предупредил", – рассказал он. Ванюшкин решил поддержать бойцов и начал возить на передовую гуманитарную помощь и заодно давать концерты. Музыкант знал, что у артиллеристов команда "Триста тридцать три" означает "огонь", а уже потом бойцы рассказали ему, что команда появилась еще во времена Первой мировой войны. "Триста тридцать три" – одновременный залповый огонь, это как "На старт, внимание, марш". "Триста" – приготовиться, "тридцать" – натянуть шнур, "три" – огонь!" – объяснили ему артиллеристы. Ванюшкин не смог точно сказать, сколько городов, которых коснулась спецоперация, посетил. Он подчеркнул, что в зоне СВО "табличек не вешают: передовая или не передовая". При этом он несколько раз попадал под обстрелы.

https://ria.ru/20221228/pesni-1841385488.html

тамбов

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

тамбов, youtube