https://ria.ru/20230119/kharassment-1845863132.html

Россиянки стали чаще жаловаться на харассмент, показало исследование

Россиянки стали чаще жаловаться на харассмент, показало исследование - РИА Новости, 19.01.2023

Россиянки стали чаще жаловаться на харассмент, показало исследование

Россиянки с ослаблением пандемии коронавируса стали чаще сталкиваться с харассментом на работе со стороны коллег и начальства, показало исследование сервиса... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T03:09

2023-01-19T03:09

2023-01-19T07:18

исследование

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россиянки с ослаблением пандемии коронавируса стали чаще сталкиваться с харассментом на работе со стороны коллег и начальства, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики напомнили, что 2,5 года назад, в разгар пандемии и повсеместного распространения удаленки, харассмента в трудовых коллективах было меньше. Так, среди женщин в 2020 году о неподобающем поведении коллег рассказывали 7%, а сегодня -—11%.При этом, если 2,5 года назад формальные процедуры предотвращения и расследования случаев харассмента действовали в семи процентах компаний, то сегодня — в четырех процентах.

https://ria.ru/20230113/rabota-1844526462.html

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2023

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исследование