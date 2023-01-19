https://ria.ru/20230119/kharassment-1845863132.html
Россиянки стали чаще жаловаться на харассмент, показало исследование
Россиянки стали чаще жаловаться на харассмент, показало исследование - РИА Новости, 19.01.2023
Россиянки стали чаще жаловаться на харассмент, показало исследование
Россиянки с ослаблением пандемии коронавируса стали чаще сталкиваться с харассментом на работе со стороны коллег и начальства, показало исследование сервиса... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T03:09
2023-01-19T03:09
2023-01-19T07:18
исследование
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россиянки с ослаблением пандемии коронавируса стали чаще сталкиваться с харассментом на работе со стороны коллег и начальства, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики напомнили, что 2,5 года назад, в разгар пандемии и повсеместного распространения удаленки, харассмента в трудовых коллективах было меньше. Так, среди женщин в 2020 году о неподобающем поведении коллег рассказывали 7%, а сегодня -—11%.При этом, если 2,5 года назад формальные процедуры предотвращения и расследования случаев харассмента действовали в семи процентах компаний, то сегодня — в четырех процентах.
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исследование
03:09 19.01.2023 (обновлено: 07:18 19.01.2023)
Россиянки стали чаще жаловаться на харассмент, показало исследование
"SuperJob": россиянки стали чаще сталкиваться с харассментом со стороны коллег
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россиянки с ослаблением пандемии коронавируса стали чаще сталкиваться с харассментом на работе со стороны коллег и начальства, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Россиян, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, — пять процентов, со стороны коллег — семь процентов. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 8%, со стороны сослуживцев — 11%. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались три и четыре процента соответственно", - показало исследование, в котором приняли участие 1,6 тысячи респондентов.
Аналитики напомнили, что 2,5 года назад, в разгар пандемии и повсеместного распространения удаленки, харассмента в трудовых коллективах было меньше. Так, среди женщин в 2020 году о неподобающем поведении коллег рассказывали 7%, а сегодня -—11%.
При этом, если 2,5 года назад формальные процедуры предотвращения и расследования случаев харассмента действовали в семи процентах компаний, то сегодня — в четырех процентах.