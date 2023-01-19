Рейтинг@Mail.ru
Из Хабаровска запустят чартеры в Монголию - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230119/khabarovsk-1846044398.html
Из Хабаровска запустят чартеры в Монголию
Из Хабаровска запустят чартеры в Монголию - РИА Новости, 19.01.2023
Из Хабаровска запустят чартеры в Монголию
Чартерный рейс от авиакомпании Hunnu Air свяжет Хабаровск и монгольский Улан-Батор, сообщила в четверг министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:32
2023-01-19T17:32
туризм
новости - туризм
хабаровск
улан-батор
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155325/60/1553256006_0:170:3214:1978_1920x0_80_0_0_fa0d56d7829d9c96c9d24e946bbec130.jpg
ХАБАРОВСК, 19 янв — РИА Новости. Чартерный рейс от авиакомпании Hunnu Air свяжет Хабаровск и монгольский Улан-Батор, сообщила в четверг министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус."Согласно предварительным данным, борт будет прибывать из Улан-Батора еженедельно по субботам, вылеты в обратном направлении запланированы на воскресенье", — написала Пунтус в своем Telegram-канале.Она уточнила, что полетная программа начнется с 18 февраля и продлится до 26 марта. Чартер, по словам министра, удобно стыкуется с вылетами в Сеул и Токио.Для въезда в страну туристам понадобится только загранпаспорт: все ковидные требования отменены.Hunnu Air — монгольская авиакомпания, выполняет рейсы по внутренним и международным направлениям. Начала регулярные полеты в 2011 году.
https://ria.ru/20230119/gruziya-1845884446.html
хабаровск
улан-батор
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155325/60/1553256006_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_134f80d9614d82d65b25c410bda754e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, хабаровск, улан-батор, хабаровский край
Туризм, Новости - Туризм, Хабаровск, Улан-Батор, Хабаровский край
17:32 19.01.2023
 
Из Хабаровска запустят чартеры в Монголию

Чартер авиакомпании Hunnu Air свяжет Хабаровск и монгольский Улан-Батор

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтраны мира. Монголия
Страны мира. Монголия - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 19 янв — РИА Новости. Чартерный рейс от авиакомпании Hunnu Air свяжет Хабаровск и монгольский Улан-Батор, сообщила в четверг министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.
"Согласно предварительным данным, борт будет прибывать из Улан-Батора еженедельно по субботам, вылеты в обратном направлении запланированы на воскресенье", — написала Пунтус в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что полетная программа начнется с 18 февраля и продлится до 26 марта. Чартер, по словам министра, удобно стыкуется с вылетами в Сеул и Токио.
Для въезда в страну туристам понадобится только загранпаспорт: все ковидные требования отменены.
Hunnu Air — монгольская авиакомпания, выполняет рейсы по внутренним и международным направлениям. Начала регулярные полеты в 2011 году.
Панорама Тбилиси. На переднем плане - храм Метехи, на заднем - Православный кафедральный собор Цминда Самеба - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
10:19Туризм
В Грузии высказались о возможности возобновления прямых рейсов с Россией
 
ТуризмНовости - ТуризмХабаровскУлан-БаторХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала