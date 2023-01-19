https://ria.ru/20230119/khabarovsk-1846044398.html
Из Хабаровска запустят чартеры в Монголию
Из Хабаровска запустят чартеры в Монголию - РИА Новости, 19.01.2023
Из Хабаровска запустят чартеры в Монголию
Чартерный рейс от авиакомпании Hunnu Air свяжет Хабаровск и монгольский Улан-Батор, сообщила в четверг министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:32
2023-01-19T17:32
2023-01-19T17:32
туризм
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ХАБАРОВСК, 19 янв — РИА Новости. Чартерный рейс от авиакомпании Hunnu Air свяжет Хабаровск и монгольский Улан-Батор, сообщила в четверг министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус."Согласно предварительным данным, борт будет прибывать из Улан-Батора еженедельно по субботам, вылеты в обратном направлении запланированы на воскресенье", — написала Пунтус в своем Telegram-канале.Она уточнила, что полетная программа начнется с 18 февраля и продлится до 26 марта. Чартер, по словам министра, удобно стыкуется с вылетами в Сеул и Токио.Для въезда в страну туристам понадобится только загранпаспорт: все ковидные требования отменены.Hunnu Air — монгольская авиакомпания, выполняет рейсы по внутренним и международным направлениям. Начала регулярные полеты в 2011 году.
https://ria.ru/20230119/gruziya-1845884446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, хабаровск, улан-батор, хабаровский край
Туризм, Новости - Туризм, Хабаровск, Улан-Батор, Хабаровский край
Из Хабаровска запустят чартеры в Монголию
Чартер авиакомпании Hunnu Air свяжет Хабаровск и монгольский Улан-Батор