https://ria.ru/20230119/kasem-1846065430.html

Касем продолжает бороться за правду, заявила Бутина

Касем продолжает бороться за правду, заявила Бутина - РИА Новости, 19.01.2023

Касем продолжает бороться за правду, заявила Бутина

Член международного комитета Госдумы Мария Бутина высказалась в поддержку арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, отметив, что он... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:52

2023-01-19T17:52

2023-01-19T18:27

в мире

мария бутина

дмитрий киселев

татьяна москалькова

союз журналистов россии

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Член международного комитета Госдумы Мария Бутина высказалась в поддержку арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, отметив, что он боролся за правду и продолжает это делать.По словам Бутиной, Касем сегодня отстаивает доброе имя и свободу, не изменяя своим принципам. Она отметила, что журналист выбрал работу во враждебной среде, сохраняя при этом гражданство страны, "которая его ненавидела". "Ведь намного глубже, чем журналистская этика или даже свобода прессы в целом, — это экзистенциальный вопрос, такой же, как причины начала специальной военной операции, которую Марат поддерживал. Вопрос об освещении преступлений украинских нацистов в Донбассе, о сохранении правдивой истории Великой Отечественной войны, о которой Касем говорил неустанно. Потому что зло должно быть наказано. Потому что злу нужно сопротивляться силой. Потому что, оставаясь в стороне и видя, что совершаются злодеяния, мы становимся их соучастниками", — подчеркнула Бутина.Накануне латвийский суд принял решение оставить Марата Касема под стражей. Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает.В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.

https://ria.ru/20230118/kasem-1845707812.html

https://ria.ru/20230105/presledovanie-1843186744.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мария бутина, дмитрий киселев, татьяна москалькова, союз журналистов россии, задержание шеф-редактора sputnik литва касема