17:52 19.01.2023 (обновлено: 18:27 19.01.2023)
Касем продолжает бороться за правду, заявила Бутина
Депутат Бутина заявила, что Касем продолжает бороться за правду и в латвийской тюрьме
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Член международного комитета Госдумы Мария Бутина высказалась в поддержку арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, отметив, что он боролся за правду и продолжает это делать.
"Нам надо признать его подвиг и брать с него пример. Ведь только активная деятельная борьба со злом приведет нас к победе добра. Вот за правду и боролся, и продолжает свою борьбу даже за решеткой Марат", — сказала она на пленарном заседании.
По словам Бутиной, Касем сегодня отстаивает доброе имя и свободу, не изменяя своим принципам. Она отметила, что журналист выбрал работу во враждебной среде, сохраняя при этом гражданство страны, "которая его ненавидела".
"Ведь намного глубже, чем журналистская этика или даже свобода прессы в целом, — это экзистенциальный вопрос, такой же, как причины начала специальной военной операции, которую Марат поддерживал. Вопрос об освещении преступлений украинских нацистов в Донбассе, о сохранении правдивой истории Великой Отечественной войны, о которой Касем говорил неустанно. Потому что зло должно быть наказано. Потому что злу нужно сопротивляться силой. Потому что, оставаясь в стороне и видя, что совершаются злодеяния, мы становимся их соучастниками", — подчеркнула Бутина.
Накануне латвийский суд принял решение оставить Марата Касема под стражей. Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает.
В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.