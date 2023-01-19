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Касем продолжает бороться за правду, заявила Бутина - РИА Новости, 19.01.2023
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Касем продолжает бороться за правду, заявила Бутина
Касем продолжает бороться за правду, заявила Бутина - РИА Новости, 19.01.2023
Касем продолжает бороться за правду, заявила Бутина
Член международного комитета Госдумы Мария Бутина высказалась в поддержку арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, отметив, что он... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:52
2023-01-19T18:27
в мире
мария бутина
дмитрий киселев
татьяна москалькова
союз журналистов россии
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Член международного комитета Госдумы Мария Бутина высказалась в поддержку арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, отметив, что он боролся за правду и продолжает это делать.По словам Бутиной, Касем сегодня отстаивает доброе имя и свободу, не изменяя своим принципам. Она отметила, что журналист выбрал работу во враждебной среде, сохраняя при этом гражданство страны, "которая его ненавидела". "Ведь намного глубже, чем журналистская этика или даже свобода прессы в целом, — это экзистенциальный вопрос, такой же, как причины начала специальной военной операции, которую Марат поддерживал. Вопрос об освещении преступлений украинских нацистов в Донбассе, о сохранении правдивой истории Великой Отечественной войны, о которой Касем говорил неустанно. Потому что зло должно быть наказано. Потому что злу нужно сопротивляться силой. Потому что, оставаясь в стороне и видя, что совершаются злодеяния, мы становимся их соучастниками", — подчеркнула Бутина.Накануне латвийский суд принял решение оставить Марата Касема под стражей. Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает.В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
https://ria.ru/20230118/kasem-1845707812.html
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в мире, мария бутина, дмитрий киселев, татьяна москалькова, союз журналистов россии, задержание шеф-редактора sputnik литва касема
В мире, Мария Бутина, Дмитрий Киселев, Татьяна Москалькова, Союз журналистов России, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
17:52 19.01.2023 (обновлено: 18:27 19.01.2023)
 
Касем продолжает бороться за правду, заявила Бутина

Депутат Бутина заявила, что Касем продолжает бороться за правду и в латвийской тюрьме

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Член международного комитета Госдумы Мария Бутина высказалась в поддержку арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, отметив, что он боролся за правду и продолжает это делать.
"Нам надо признать его подвиг и брать с него пример. Ведь только активная деятельная борьба со злом приведет нас к победе добра. Вот за правду и боролся, и продолжает свою борьбу даже за решеткой Марат", — сказала она на пленарном заседании.
По словам Бутиной, Касем сегодня отстаивает доброе имя и свободу, не изменяя своим принципам. Она отметила, что журналист выбрал работу во враждебной среде, сохраняя при этом гражданство страны, "которая его ненавидела".
"Ведь намного глубже, чем журналистская этика или даже свобода прессы в целом, — это экзистенциальный вопрос, такой же, как причины начала специальной военной операции, которую Марат поддерживал. Вопрос об освещении преступлений украинских нацистов в Донбассе, о сохранении правдивой истории Великой Отечественной войны, о которой Касем говорил неустанно. Потому что зло должно быть наказано. Потому что злу нужно сопротивляться силой. Потому что, оставаясь в стороне и видя, что совершаются злодеяния, мы становимся их соучастниками", — подчеркнула Бутина.
Марат Касем - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 13:27
Защита Марата Касема подаст жалобу в Европейский суд по правам человека
Накануне латвийский суд принял решение оставить Марата Касема под стражей. Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает.
В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 19:25
Киселев сообщил, что журналист Касем говорил о политическом преследовании
 
В миреМария БутинаДмитрий КиселевТатьяна МоскальковаСоюз журналистов РоссииЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
 
 
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