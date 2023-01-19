https://ria.ru/20230119/kanada-1845864914.html

Российский посол прокомментировал вызов в МИД Канады

Российский посол прокомментировал вызов в МИД Канады - РИА Новости, 19.01.2023

Российский посол прокомментировал вызов в МИД Канады

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что его вызов в МИД страны касался исключительно трагедии в Днепропетровске, высказывания министра иностранных дел... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T04:38

2023-01-19T04:38

2023-01-19T07:41

олег степанов

сергей лавров

мелани жоли

россия

днепропетровск

канада

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что его вызов в МИД страны касался исключительно трагедии в Днепропетровске, высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова не обсуждались.Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила ранее, что Степанова вызывали, чтобы в том числе осудить слова Лаврова, который назвал целью антироссийской политики коллективного Запада "окончательное решение "русского вопроса" и провел параллель с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос". Такое сравнение канадский министр назвала "антисемитским"."Я тоже увидел это заявление Жоли, по сути, постфактум — после встречи. Немножко удивился, потому что это приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла исключительно об этом", - сказал посол российским журналистам.Он сообщил, что отверг попытки канадской стороны возложить на Россию вину за разрушение жилого дома в Днепропетровске."Вы можете представить, что все шло по предсказуемым линиям общезападной пропаганды. Канадцы обвиняют нас во всех смертных грехах, на голубом глазу в том, что якобы руководство России отдавало приказ непосредственно ударить по жилому объекту и вот это подчеркивает всю жестокость, несправедливость и незаконность нашей военной операции и нас всех за это к ответственности будут привлекать потом", - сказал Степанов.В ходе беседы он процитировал бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, который говорил о том, что российская ракета упала на дом после того, как была перехвачена украинской ПВО. Арестович затем заявил об ошибке и подал в отставку."Обратил внимание на то, что, несмотря на множественные свидетельства журналистов, наблюдателей, экспертов о нарушении Украиной законов войны о неразмещении военной инфраструктуры в жилых гражданских кварталах, режим Зеленского продолжает это делать и, собственно, трагедия в Днепропетровске — просто результат преступных и бездумных действий этого режима", - сказал Степанов.По версии, которую озвучили министерство обороны Великобритании и госсекретарь США Энтони Блинкен, в дом якобы попала российская противокорабельная ракета, для которой, как утверждают на Западе, характерны проблемы при применении против сухопутных целей."Вы понимаете, что с учетом глубочайших расхождений у нас по теме Украины и то, что кабинет (премьер-министра Канады Джастина) Трюдо изначально занял и еще более углубился в своей проукраинской позиции, на какое-то углубленное обсуждение данной темы рассчитывать не приходилось. Мы по сути опять разошлись, не соглашаясь в оценках", - заключил посол.В минувшую субботу украинские СМИ сообщили о разрушении подъезда жилого дома в Днепропетровске. Алексей Арестович, занимавший должность советника главы офиса Владимира Зеленского, 14 января заявил, что причиной трагедии стала работа украинской ПВО.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома на Россию, обратил внимание на слова представителей Киева, что причиной инцидента стала украинская противоракета. Он также подчеркнул, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Позднее Арестович, столкнувшись с волной критики, отказался от своих слов и подал в отставку.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230111/kanada-1844016169.html

https://ria.ru/20230117/dnepropetrovsk-1845538781.html

https://ria.ru/20230118/nebenzya-1845610167.html

https://ria.ru/20230119/ssha-1845863669.html

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олег степанов, сергей лавров, мелани жоли, россия, днепропетровск, канада