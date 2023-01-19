https://ria.ru/20230119/ka-27-1845865874.html

Вертолет Ка-27 с фрегата "Адмирал Горшков" провел разведку в Атлантике

Вертолет Ка-27 с фрегата "Адмирал Горшков" провел разведку в Атлантике - РИА Новости, 19.01.2023

Вертолет Ка-27 с фрегата "Адмирал Горшков" провел разведку в Атлантике

Экипаж вертолета Ка-27 фрегата "Адмирал Горшков", вооруженного гиперзвуковыми ракетами "Циркон", выполнил полеты и провел воздушную разведку в сложных... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T05:13

2023-01-19T05:13

2023-01-19T05:19

ка-27

безопасность

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-27 фрегата "Адмирал Горшков", вооруженного гиперзвуковыми ракетами "Циркон", выполнил полеты и провел воздушную разведку в сложных гидрометеоусловиях, сообщили в пресс-службе Северного флота. Отмечается, что во время плановых тренировок летчики провели воздушную разведку, чтобы вскрыть воздушную и надводную обстановку по маршруту фрегата. Также экипаж выполнил взлеты и посадки на вертолетную площадку фрегата на ходу. Полеты проходили при волнении моря до трех баллов и скорости ветра около 15 метров в секунду. Дальний поход фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проходит под руководством командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана первого ранга Олега Гладкого. Основная задача похода – обеспечение российского военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана. Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-морского флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО. Церемония выхода фрегата на боевую службу с "Цирконами" прошла 4 января 2023 года.

https://ria.ru/20230104/fregat-1843069435.html

https://ria.ru/20230104/fregat-1843049218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ка-27, безопасность