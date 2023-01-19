https://ria.ru/20230119/izrail-1845929440.html
Москва проверит данные о поставках Израилем оружия Украине, заявил посол
Москва проверит данные о поставках Израилем оружия Украине, заявил посол - РИА Новости, 19.01.2023
Москва проверит данные о поставках Израилем оружия Украине, заявил посол
Москва проверяет информацию СМИ о якобы поставках Израилем оружия Украине, не всем публикациям стоит доверять, тему обсудим с коллегами, РФ внимательно... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:26
2023-01-19T12:26
2023-01-19T12:52
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москва
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва проверяет информацию СМИ о якобы поставках Израилем оружия Украине, не всем публикациям стоит доверять, тему обсудим с коллегами, РФ внимательно относится ко всем обеспокоенностям Израиля по теме безопасности, рассчитываем на взаимность, заявил в четверг посол России в Израиле Анатолий Викторов."Мы все это дело проверяем и попросим наших коллег израильских по нашим канал обсудить эту тему. Все сообщения New York Times надо делить. Их очень много, там как всегда правда соседствует с полуправдой и искажением фактов", - сказал Викторов, комментируя публикации СМИ о возможной поставке оружия Украине."Мы очень внимательно относимся ко всем обеспокоенностям Израиля в сфере безопасности. Относимся не только сейчас, а делаем это на протяжении многих лет. Разумеется, мы рассчитываем на взаимность в этом отношении со стороны наших израильских партеров", - резюмировал дипломат в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".
https://ria.ru/20230119/izrail-1845906019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, украина, москва, в мире
Израиль, Украина, Москва, В мире
12:26 19.01.2023 (обновлено: 12:52 19.01.2023)
Москва проверит данные о поставках Израилем оружия Украине, заявил посол
Посол Викторов: Россия проверит информацию СМИ о поставках Израилем оружия Украине
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва проверяет информацию СМИ о якобы поставках Израилем оружия Украине, не всем публикациям стоит доверять, тему обсудим с коллегами, РФ внимательно относится ко всем обеспокоенностям Израиля по теме безопасности, рассчитываем на взаимность, заявил в четверг посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"Мы все это дело проверяем и попросим наших коллег израильских по нашим канал обсудить эту тему. Все сообщения New York Times надо делить. Их очень много, там как всегда правда соседствует с полуправдой и искажением фактов", - сказал Викторов, комментируя публикации СМИ о возможной поставке оружия Украине.
"Мы очень внимательно относимся ко всем обеспокоенностям Израиля в сфере безопасности. Относимся не только сейчас, а делаем это на протяжении многих лет. Разумеется, мы рассчитываем на взаимность в этом отношении со стороны наших израильских партеров", - резюмировал дипломат в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".