https://ria.ru/20230119/izrail-1845929440.html

Москва проверит данные о поставках Израилем оружия Украине, заявил посол

Москва проверит данные о поставках Израилем оружия Украине, заявил посол - РИА Новости, 19.01.2023

Москва проверит данные о поставках Израилем оружия Украине, заявил посол

Москва проверяет информацию СМИ о якобы поставках Израилем оружия Украине, не всем публикациям стоит доверять, тему обсудим с коллегами, РФ внимательно... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:26

2023-01-19T12:26

2023-01-19T12:52

израиль

украина

москва

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва проверяет информацию СМИ о якобы поставках Израилем оружия Украине, не всем публикациям стоит доверять, тему обсудим с коллегами, РФ внимательно относится ко всем обеспокоенностям Израиля по теме безопасности, рассчитываем на взаимность, заявил в четверг посол России в Израиле Анатолий Викторов."Мы все это дело проверяем и попросим наших коллег израильских по нашим канал обсудить эту тему. Все сообщения New York Times надо делить. Их очень много, там как всегда правда соседствует с полуправдой и искажением фактов", - сказал Викторов, комментируя публикации СМИ о возможной поставке оружия Украине."Мы очень внимательно относимся ко всем обеспокоенностям Израиля в сфере безопасности. Относимся не только сейчас, а делаем это на протяжении многих лет. Разумеется, мы рассчитываем на взаимность в этом отношении со стороны наших израильских партеров", - резюмировал дипломат в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".

https://ria.ru/20230119/izrail-1845906019.html

израиль

украина

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, украина, москва, в мире