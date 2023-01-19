https://ria.ru/20230119/izrail-1845906019.html
Москва удовлетворена позицией Израиля по Украине, заявил российский посол
Москва удовлетворена позицией Израиля по Украине, заявил российский посол - РИА Новости, 19.01.2023
Москва удовлетворена позицией Израиля по Украине, заявил российский посол
Москва надеется, что Израиль проявит мудрый подход в отношении украинского кризиса и не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на раздающиеся призывы, заявил... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:20
2023-01-19T11:20
2023-01-19T11:43
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва надеется, что Израиль проявит мудрый подход в отношении украинского кризиса и не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на раздающиеся призывы, заявил посол РФ в этой стране Анатолий Викторов."Мы надеемся, что Израиль будет проявлять мудрый, сбалансированный и дипломатичный подход к украинскому кризису и с должным пониманием относиться к причинам, побудившим российское руководство принять решение о проведении нынешней специальной военной операции, а также к ее целям и задачам", - сказал посол в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай"."Мы удовлетворены в целом тем, что израильские партнеры заняли взвешенную позицию, несмотря на многочисленные обращения к ним с просьбами о поставках оружия на Украину. Важно для обеих стран, чтобы эта линия была продолжена - линия на отказ от поставок вооружений, их компонентов и прочее в зону конфликта для Украины", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, москва, израиль, украина
В мире, Москва, Израиль, Украина
11:20 19.01.2023 (обновлено: 11:43 19.01.2023)
Москва удовлетворена позицией Израиля по Украине, заявил российский посол
Посол Викторов: Москва удовлетворена позицией Израиля по поставкам оружия Украине