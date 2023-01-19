https://ria.ru/20230119/izrail-1845906019.html

Москва удовлетворена позицией Израиля по Украине, заявил российский посол

Москва удовлетворена позицией Израиля по Украине, заявил российский посол - РИА Новости, 19.01.2023

Москва удовлетворена позицией Израиля по Украине, заявил российский посол

Москва надеется, что Израиль проявит мудрый подход в отношении украинского кризиса и не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на раздающиеся призывы, заявил... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:20

2023-01-19T11:20

2023-01-19T11:43

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украина

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва надеется, что Израиль проявит мудрый подход в отношении украинского кризиса и не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на раздающиеся призывы, заявил посол РФ в этой стране Анатолий Викторов."Мы надеемся, что Израиль будет проявлять мудрый, сбалансированный и дипломатичный подход к украинскому кризису и с должным пониманием относиться к причинам, побудившим российское руководство принять решение о проведении нынешней специальной военной операции, а также к ее целям и задачам", - сказал посол в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай"."Мы удовлетворены в целом тем, что израильские партнеры заняли взвешенную позицию, несмотря на многочисленные обращения к ним с просьбами о поставках оружия на Украину. Важно для обеих стран, чтобы эта линия была продолжена - линия на отказ от поставок вооружений, их компонентов и прочее в зону конфликта для Украины", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html

москва

израиль

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, москва, израиль, украина