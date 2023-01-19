Экоактивистка нарисовала баллончиком на картине 1889 года
Экоактивистка в Австралии нарисовала баллончиком на картине 1889 года Фредерика Маккабина
© Disrupt Burrup HubЭкоактивисты нанесли логотип Woodside Energy на картину Фредерика Маккаббина в Художественной галерее Вашингтона. Кадр видео
© Disrupt Burrup Hub
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Полицейские задержали 37-летнюю женщину, которая при помощи баллончика и трафарета якобы нарисовала логотип нефтегазовой компании Woodside Energy на картине Фредерика Маккабина 1889 года в галерее искусств в Австралии, пишет ABC.
Полотно считается одной из самых важных картин в музее. Оно было защищено акриловым покрытием и не пострадало.
Активисты Disrupt Burrup Hub после акции заявили, что она была направлена против осквернения наскальной живописи на Муруджуге.
Woodside Energy на этом полуострове разрабатывает свой проект. Также там находится завод по производству удобрений Yara Pilbara. Есть планы строительства еще одного подобного предприятия многонациональной группы Perdaman. Если они продвинутся вперед, то компания собирается (company plans) перенести три священных места с наскальными рисунками.
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