https://ria.ru/20230119/iskusstvo-1845963082.html

Экоактивистка нарисовала баллончиком на картине 1889 года

Экоактивистка нарисовала баллончиком на картине 1889 года - РИА Новости, 19.01.2023

Экоактивистка нарисовала баллончиком на картине 1889 года

Полицейские задержали 37-летнюю женщину, которая при помощи баллончика и трафарета якобы нарисовала логотип нефтегазовой компании Woodside Energy на картине... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:48

2023-01-19T14:48

2023-01-19T14:48

культура

новости культуры

искусство

австралия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845964247_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_a0cdd6d5b7a357e0bb1f371de58ba37f.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Полицейские задержали 37-летнюю женщину, которая при помощи баллончика и трафарета якобы нарисовала логотип нефтегазовой компании Woodside Energy на картине Фредерика Маккабина 1889 года в галерее искусств в Австралии, пишет ABC. Полотно считается одной из самых важных картин в музее. Оно было защищено акриловым покрытием и не пострадало. Активисты Disrupt Burrup Hub после акции заявили, что она была направлена против осквернения наскальной живописи на Муруджуге. Woodside Energy на этом полуострове разрабатывает свой проект. Также там находится завод по производству удобрений Yara Pilbara. Есть планы строительства еще одного подобного предприятия многонациональной группы Perdaman. Если они продвинутся вперед, то компания собирается (company plans) перенести три священных места с наскальными рисунками.

https://ria.ru/20221213/banksy-1838443434.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, австралия