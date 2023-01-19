https://ria.ru/20230119/internet-1845945598.html
Правительство работает над подключением соцобъектов новых регионов к Сети
Правительство работает над подключением соцобъектов новых регионов к Сети - РИА Новости, 19.01.2023
Правительство работает над подключением соцобъектов новых регионов к Сети
Правительство России работает над подключением к интернету социально значимых объектов на новых территориях, заявил на брифинге вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:13
2023-01-19T13:13
2023-01-19T13:13
правительство рф
общество
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Правительство России работает над подключением к интернету социально значимых объектов на новых территориях, заявил на брифинге вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что все социально значимые объекты в России уже подключены к интернету: это более 85 тысяч школ, пожарных частей, фельдшерско-акушерских пунктов, больниц. "Аналогичную работу проводим и на новых территориях", - сказал Чернышенко. Так, по словам вице-премьера, в конце 2022 года по федеральному проекту "Информационная инфраструктура" в Херсонской и Запорожской областях к интернету было подключено 200 социально значимых объектов, из них 175 – это школы. "Сегодня жители новых регионов получают доступ к порталу "Госуслуги" и вещанию российских ТВ- и радиоканалов", - рассказал также Чернышенко.
https://ria.ru/20230119/meditsina-1845930537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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правительство рф, общество, дмитрий чернышенко, россия
Правительство РФ, Общество, Дмитрий Чернышенко, Россия
Правительство работает над подключением соцобъектов новых регионов к Сети
Чернышенко: правительство работает над подключением школ и больниц новых регионов к Сети
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Правительство России работает над подключением к интернету социально значимых объектов на новых территориях, заявил на брифинге вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он напомнил, что все социально значимые объекты в России уже подключены к интернету: это более 85 тысяч школ, пожарных частей, фельдшерско-акушерских пунктов, больниц.
"Аналогичную работу проводим и на новых территориях", - сказал Чернышенко.
Так, по словам вице-премьера, в конце 2022 года по федеральному проекту "Информационная инфраструктура" в Херсонской и Запорожской областях
к интернету было подключено 200 социально значимых объектов, из них 175 – это школы.
"Сегодня жители новых регионов получают доступ к порталу "Госуслуги" и вещанию российских ТВ- и радиоканалов", - рассказал также Чернышенко.