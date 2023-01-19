https://ria.ru/20230119/indiya-1845982999.html

МИД Индии раскритиковал фильм Би-би-си о премьере Моди

МИД Индии раскритиковал фильм Би-би-си о премьере Моди - РИА Новости, 19.01.2023

МИД Индии раскритиковал фильм Би-би-си о премьере Моди

МИД Индии назвал "пропагандой" недавно показанный Би-би-си документальный фильм о премьер-министре Нарендре Моди, где, в частности, заходит речь о периоде,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:59

2023-01-19T14:59

2023-01-19T14:59

в мире

нарендра моди

гуджарат

кашмир

мид индии

би-би-си

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 янв – РИА Новости. МИД Индии назвал "пропагандой" недавно показанный Би-би-си документальный фильм о премьер-министре Нарендре Моди, где, в частности, заходит речь о периоде, когда он возглавлял штат Гуджарат во время беспорядков в 2002 году. Жертвами беспорядков в Гуджарате в 2002 году стали почти 800 мусульман и более 250 индуистов. Правозащитники и участники расследования критиковали власти штата (тогда главным министром Гуджарата был нынешний премьер Нарендра Моди) не только за неспособность положить конец насилию, но и за предполагаемое подстрекательство к нападениям на мусульман. "Мы думаем, что это пропагандистский материал, предназначенный для продвижения конкретного дискредитированного повествования, и, честно говоря, здесь явно просматривается продолжающееся колониальное мышление. Во всяком случае этот фильм - размышление агентства и отдельных лиц, которые распространяют этот рассказ. Это заставляет нас задуматься о цели этого события и повестке дня, стоящей за ним", - заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи во время брифинга. Ранее на этой неделе Би-би-си выпустила первую серию двухсерийного документального фильма под названием "Индия: вопрос Моди". Как отмечается в анонсе, в фильме будет рассмотрено, как "премьерство Нарендры Моди преследуют постоянные обвинения в отношении его правительства к мусульманскому населению Индии" и "ряд противоречивой политики", проводимой Моди после его переизбрания в 2019 году, включая "отмену особого статуса Кашмира, гарантированного статьей 370" и "закон о гражданстве, который, по мнению многих, несправедливо относился к мусульманам", который "сопровождался сообщениями о насильственных нападениях индусов на мусульман".

https://ria.ru/20221230/rossiya-1842316073.html

https://ria.ru/20220901/indiya-1813599121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нарендра моди, гуджарат, кашмир, мид индии, би-би-си