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МИД Индии раскритиковал фильм Би-би-си о премьере Моди - РИА Новости, 19.01.2023
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МИД Индии раскритиковал фильм Би-би-си о премьере Моди
МИД Индии раскритиковал фильм Би-би-си о премьере Моди - РИА Новости, 19.01.2023
МИД Индии раскритиковал фильм Би-би-си о премьере Моди
МИД Индии назвал "пропагандой" недавно показанный Би-би-си документальный фильм о премьер-министре Нарендре Моди, где, в частности, заходит речь о периоде,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:59
2023-01-19T14:59
в мире
нарендра моди
гуджарат
кашмир
мид индии
би-би-си
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 янв – РИА Новости. МИД Индии назвал "пропагандой" недавно показанный Би-би-си документальный фильм о премьер-министре Нарендре Моди, где, в частности, заходит речь о периоде, когда он возглавлял штат Гуджарат во время беспорядков в 2002 году. Жертвами беспорядков в Гуджарате в 2002 году стали почти 800 мусульман и более 250 индуистов. Правозащитники и участники расследования критиковали власти штата (тогда главным министром Гуджарата был нынешний премьер Нарендра Моди) не только за неспособность положить конец насилию, но и за предполагаемое подстрекательство к нападениям на мусульман. "Мы думаем, что это пропагандистский материал, предназначенный для продвижения конкретного дискредитированного повествования, и, честно говоря, здесь явно просматривается продолжающееся колониальное мышление. Во всяком случае этот фильм - размышление агентства и отдельных лиц, которые распространяют этот рассказ. Это заставляет нас задуматься о цели этого события и повестке дня, стоящей за ним", - заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи во время брифинга. Ранее на этой неделе Би-би-си выпустила первую серию двухсерийного документального фильма под названием "Индия: вопрос Моди". Как отмечается в анонсе, в фильме будет рассмотрено, как "премьерство Нарендры Моди преследуют постоянные обвинения в отношении его правительства к мусульманскому населению Индии" и "ряд противоречивой политики", проводимой Моди после его переизбрания в 2019 году, включая "отмену особого статуса Кашмира, гарантированного статьей 370" и "закон о гражданстве, который, по мнению многих, несправедливо относился к мусульманам", который "сопровождался сообщениями о насильственных нападениях индусов на мусульман".
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в мире, нарендра моди, гуджарат, кашмир, мид индии, би-би-си
В мире, Нарендра Моди, Гуджарат, Кашмир, МИД Индии, Би-би-си
14:59 19.01.2023
 
МИД Индии раскритиковал фильм Би-би-си о премьере Моди

МИД Индии назвал фильм Би-би-си о премьере Моди и беспорядках в Гуджарате пропагандой

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 янв – РИА Новости. МИД Индии назвал "пропагандой" недавно показанный Би-би-си документальный фильм о премьер-министре Нарендре Моди, где, в частности, заходит речь о периоде, когда он возглавлял штат Гуджарат во время беспорядков в 2002 году.
Жертвами беспорядков в Гуджарате в 2002 году стали почти 800 мусульман и более 250 индуистов. Правозащитники и участники расследования критиковали власти штата (тогда главным министром Гуджарата был нынешний премьер Нарендра Моди) не только за неспособность положить конец насилию, но и за предполагаемое подстрекательство к нападениям на мусульман.
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"Мы думаем, что это пропагандистский материал, предназначенный для продвижения конкретного дискредитированного повествования, и, честно говоря, здесь явно просматривается продолжающееся колониальное мышление. Во всяком случае этот фильм - размышление агентства и отдельных лиц, которые распространяют этот рассказ. Это заставляет нас задуматься о цели этого события и повестке дня, стоящей за ним", - заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи во время брифинга.
Ранее на этой неделе Би-би-си выпустила первую серию двухсерийного документального фильма под названием "Индия: вопрос Моди". Как отмечается в анонсе, в фильме будет рассмотрено, как "премьерство Нарендры Моди преследуют постоянные обвинения в отношении его правительства к мусульманскому населению Индии" и "ряд противоречивой политики", проводимой Моди после его переизбрания в 2019 году, включая "отмену особого статуса Кашмира, гарантированного статьей 370" и "закон о гражданстве, который, по мнению многих, несправедливо относился к мусульманам", который "сопровождался сообщениями о насильственных нападениях индусов на мусульман".
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