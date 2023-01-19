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Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в сфере импортозамещения - РИА Новости, 19.01.2023
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Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в сфере импортозамещения
Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в сфере импортозамещения - РИА Новости, 19.01.2023
Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в сфере импортозамещения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва активно продвигаются в сотрудничестве в сфере импортозамещения. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:57
2023-01-19T11:56
москва
минск
александр лукашенко
экономика
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва активно продвигаются в сотрудничестве в сфере импортозамещения."Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Мы с президентом Путиным (президент России - ред.) практически с этого любую встречу начинаем. Экономика - фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим", - заявил Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске.Белорусский президент назвал образцовым сотрудничество МИД Белоруссии и России. "Если бы у нас все ведомства сотрудничали таким образом, как МИДы, у нас вообще бы не было никаких проблем, вопросов бы проблемных не было. Я всегда это говорил. Не только сегодня", - сказал Лукашенко.
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москва, минск, александр лукашенко, экономика
Москва, Минск, Александр Лукашенко, Экономика
10:57 19.01.2023 (обновлено: 11:56 19.01.2023)
 
Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в сфере импортозамещения

Президент Белоруссии Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в сфере импортозамещения

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва активно продвигаются в сотрудничестве в сфере импортозамещения.
"Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Мы с президентом Путиным (президент России - ред.) практически с этого любую встречу начинаем. Экономика - фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим", - заявил Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске.
Белорусский президент назвал образцовым сотрудничество МИД Белоруссии и России. "Если бы у нас все ведомства сотрудничали таким образом, как МИДы, у нас вообще бы не было никаких проблем, вопросов бы проблемных не было. Я всегда это говорил. Не только сегодня", - сказал Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 17:55
Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях
 
МоскваМинскАлександр ЛукашенкоЭкономика
 
 
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