https://ria.ru/20230119/importozameschenie-1845898129.html
Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в сфере импортозамещения
Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в сфере импортозамещения - РИА Новости, 19.01.2023
Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в сфере импортозамещения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва активно продвигаются в сотрудничестве в сфере импортозамещения. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:57
2023-01-19T10:57
2023-01-19T11:56
москва
минск
александр лукашенко
экономика
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва активно продвигаются в сотрудничестве в сфере импортозамещения."Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Мы с президентом Путиным (президент России - ред.) практически с этого любую встречу начинаем. Экономика - фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим", - заявил Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске.Белорусский президент назвал образцовым сотрудничество МИД Белоруссии и России. "Если бы у нас все ведомства сотрудничали таким образом, как МИДы, у нас вообще бы не было никаких проблем, вопросов бы проблемных не было. Я всегда это говорил. Не только сегодня", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230117/importozameschenie-1845558972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, минск, александр лукашенко, экономика
Москва, Минск, Александр Лукашенко, Экономика
10:57 19.01.2023 (обновлено: 11:56 19.01.2023)
Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в сфере импортозамещения
Президент Белоруссии Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в сфере импортозамещения