https://ria.ru/20230119/importozameschenie-1845898129.html

Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в сфере импортозамещения

Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в сфере импортозамещения - РИА Новости, 19.01.2023

Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в сфере импортозамещения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва активно продвигаются в сотрудничестве в сфере импортозамещения. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:57

2023-01-19T10:57

2023-01-19T11:56

москва

минск

александр лукашенко

экономика

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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва активно продвигаются в сотрудничестве в сфере импортозамещения."Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Мы с президентом Путиным (президент России - ред.) практически с этого любую встречу начинаем. Экономика - фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим", - заявил Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске.Белорусский президент назвал образцовым сотрудничество МИД Белоруссии и России. "Если бы у нас все ведомства сотрудничали таким образом, как МИДы, у нас вообще бы не было никаких проблем, вопросов бы проблемных не было. Я всегда это говорил. Не только сегодня", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230117/importozameschenie-1845558972.html

москва

минск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, минск, александр лукашенко, экономика