https://ria.ru/20230119/gruziya-1846016312.html

Грузия не может поставлять на Украину вооружение, заявил депутат

Грузия не может поставлять на Украину вооружение, заявил депутат - РИА Новости, 19.01.2023

Грузия не может поставлять на Украину вооружение, заявил депутат

Грузинский депутат Гия Вольский заявил, что Грузия не может поставлять на Украину вооружение или товары военного назначения, так как это было бы равносильно... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:26

2023-01-19T16:26

2023-01-19T16:26

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гия вольский

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ТБИЛИСИ, 19 янв - РИА Новости. Грузинский депутат Гия Вольский заявил, что Грузия не может поставлять на Украину вооружение или товары военного назначения, так как это было бы равносильно вступлению в конфликт. Ранее украинские СМИ распространили заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в котором сообщается, что Киев просил Тбилиси вернуть ракетные комплексы "Бук", которые были переданы Грузии Украиной во время конфликта 2008 года. По словам Касьянова, также запрос включал и переданные Грузии Вашингтоном противотанковые комплексы Javelin. "Нашим национальным интересом является поддержка Украины, наша политическая позиция была неизменной и твердой. Пусть гуманитарная помощь будет важной, но не товары военного назначения или другие предметы. Часть грузинских территорий оккупированы, и со стороны страны оккупанта есть опасности, которые существовали по сей день и будут существовать завтра. Нельзя, чтобы Касьянов, Данилов или другие представители украинского руководства требовали предоставление тех малых ресурсов, которые есть у Грузии", - заявил Вольский журналистам. По его словам, Грузия присоединилась ко многим резолюциям в поддержку Украины, предоставила ей электрогенераторы, множество других товаров. "Грузия не может поставлять на Украину вооружение или товары военного назначения, так как это было бы равносильно вступлению в войну", - добавил депутат. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.

https://ria.ru/20230119/gruziya-1845884446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, грузия, гия вольский, украина