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Грузия не может поставлять на Украину вооружение, заявил депутат - РИА Новости, 19.01.2023
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Грузия не может поставлять на Украину вооружение, заявил депутат
Грузия не может поставлять на Украину вооружение, заявил депутат - РИА Новости, 19.01.2023
Грузия не может поставлять на Украину вооружение, заявил депутат
Грузинский депутат Гия Вольский заявил, что Грузия не может поставлять на Украину вооружение или товары военного назначения, так как это было бы равносильно... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:26
2023-01-19T16:26
в мире
грузия
гия вольский
украина
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ТБИЛИСИ, 19 янв - РИА Новости. Грузинский депутат Гия Вольский заявил, что Грузия не может поставлять на Украину вооружение или товары военного назначения, так как это было бы равносильно вступлению в конфликт. Ранее украинские СМИ распространили заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в котором сообщается, что Киев просил Тбилиси вернуть ракетные комплексы "Бук", которые были переданы Грузии Украиной во время конфликта 2008 года. По словам Касьянова, также запрос включал и переданные Грузии Вашингтоном противотанковые комплексы Javelin. "Нашим национальным интересом является поддержка Украины, наша политическая позиция была неизменной и твердой. Пусть гуманитарная помощь будет важной, но не товары военного назначения или другие предметы. Часть грузинских территорий оккупированы, и со стороны страны оккупанта есть опасности, которые существовали по сей день и будут существовать завтра. Нельзя, чтобы Касьянов, Данилов или другие представители украинского руководства требовали предоставление тех малых ресурсов, которые есть у Грузии", - заявил Вольский журналистам. По его словам, Грузия присоединилась ко многим резолюциям в поддержку Украины, предоставила ей электрогенераторы, множество других товаров. "Грузия не может поставлять на Украину вооружение или товары военного назначения, так как это было бы равносильно вступлению в войну", - добавил депутат. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.
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в мире, грузия, гия вольский, украина
В мире, Грузия, Гия Вольский, Украина
16:26 19.01.2023
 
Грузия не может поставлять на Украину вооружение, заявил депутат

Грузинский депутат Вольский: поставки Киеву оружия будут равносильны вступлению в конфликт

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Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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ТБИЛИСИ, 19 янв - РИА Новости. Грузинский депутат Гия Вольский заявил, что Грузия не может поставлять на Украину вооружение или товары военного назначения, так как это было бы равносильно вступлению в конфликт.
Ранее украинские СМИ распространили заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в котором сообщается, что Киев просил Тбилиси вернуть ракетные комплексы "Бук", которые были переданы Грузии Украиной во время конфликта 2008 года. По словам Касьянова, также запрос включал и переданные Грузии Вашингтоном противотанковые комплексы Javelin.
"Нашим национальным интересом является поддержка Украины, наша политическая позиция была неизменной и твердой. Пусть гуманитарная помощь будет важной, но не товары военного назначения или другие предметы. Часть грузинских территорий оккупированы, и со стороны страны оккупанта есть опасности, которые существовали по сей день и будут существовать завтра. Нельзя, чтобы Касьянов, Данилов или другие представители украинского руководства требовали предоставление тех малых ресурсов, которые есть у Грузии", - заявил Вольский журналистам.
По его словам, Грузия присоединилась ко многим резолюциям в поддержку Украины, предоставила ей электрогенераторы, множество других товаров.
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"Грузия не может поставлять на Украину вооружение или товары военного назначения, так как это было бы равносильно вступлению в войну", - добавил депутат.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.
 
В миреГрузияГия ВольскийУкраина
 
 
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