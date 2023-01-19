https://ria.ru/20230119/gosdolg-1846095723.html

Минфин США объявил о достижении потолка госдолга

Минфин США объявил о достижении потолка госдолга - РИА Новости, 19.01.2023

Минфин США объявил о достижении потолка госдолга

Министр финансов США Джанет Йеллен уведомила конгресс о начале применения мер в связи с достижением потолка государственного долга. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T19:30

2023-01-19T19:30

2023-01-19T21:46

экономика

джанет йеллен

сша

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен уведомила конгресс о начале применения мер в связи с достижением потолка государственного долга.На период с 19 января по 5 июня ведомство приостанавливает отчисления в виде специальных казначейских обязательств в два социальных фонда, которые обслуживают бюджетников, — Фонд гражданской службы по пенсиям и нетрудоспособностям, а также Фонд медицинских льгот пенсионеров почтовой службы.Она заверила, что приостановка не затронет выплаты бенефициарам фондов. Министерство полностью возместит недополученные инвестиции, когда конгресс санкционирует повышение потолка госдолга с нынешних 31,381 триллиона долларов. Йеллен также призвала законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта.Ранее она предупреждала, что имеющихся у Минфина США резервов хватит до начала лета, после чего возможен дефолт.В ноябре бизнесмен Олег Дерипаска сравнил рынок американского госдолга США с российской преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в 1998 году. По мнению предпринимателя, доллароцентричная финансовая система мира сильно изменится в ближайшие три-четыре года.

https://ria.ru/20230117/lechenie-1845540026.html

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