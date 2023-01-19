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Минфин США объявил о достижении потолка госдолга - РИА Новости, 19.01.2023
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Минфин США объявил о достижении потолка госдолга
Минфин США объявил о достижении потолка госдолга - РИА Новости, 19.01.2023
Минфин США объявил о достижении потолка госдолга
Министр финансов США Джанет Йеллен уведомила конгресс о начале применения мер в связи с достижением потолка государственного долга. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:30
2023-01-19T21:46
экономика
джанет йеллен
сша
министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен уведомила конгресс о начале применения мер в связи с достижением потолка государственного долга.На период с 19 января по 5 июня ведомство приостанавливает отчисления в виде специальных казначейских обязательств в два социальных фонда, которые обслуживают бюджетников, — Фонд гражданской службы по пенсиям и нетрудоспособностям, а также Фонд медицинских льгот пенсионеров почтовой службы.Она заверила, что приостановка не затронет выплаты бенефициарам фондов. Министерство полностью возместит недополученные инвестиции, когда конгресс санкционирует повышение потолка госдолга с нынешних 31,381 триллиона долларов. Йеллен также призвала законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта.Ранее она предупреждала, что имеющихся у Минфина США резервов хватит до начала лета, после чего возможен дефолт.В ноябре бизнесмен Олег Дерипаска сравнил рынок американского госдолга США с российской преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в 1998 году. По мнению предпринимателя, доллароцентричная финансовая система мира сильно изменится в ближайшие три-четыре года.
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экономика, джанет йеллен, сша, министерство финансов сша, в мире
Экономика, Джанет Йеллен, США, Министерство финансов США, В мире
19:30 19.01.2023 (обновлено: 21:46 19.01.2023)
 
Минфин США объявил о достижении потолка госдолга

Глава Минфина США Йеллен уведомила конгресс о чрезвычайных мерах для избежания дефолта

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен уведомила конгресс о начале применения мер в связи с достижением потолка государственного долга.

"Настоящее письмо ставит вас в известность <...> об экстраординарных мерах, которые начало сегодня применять Министерство финансов", — говорится в послании Йеллен.

На период с 19 января по 5 июня ведомство приостанавливает отчисления в виде специальных казначейских обязательств в два социальных фонда, которые обслуживают бюджетников, — Фонд гражданской службы по пенсиям и нетрудоспособностям, а также Фонд медицинских льгот пенсионеров почтовой службы.
Она заверила, что приостановка не затронет выплаты бенефициарам фондов. Министерство полностью возместит недополученные инвестиции, когда конгресс санкционирует повышение потолка госдолга с нынешних 31,381 триллиона долларов.
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Йеллен также призвала законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта.
Ранее она предупреждала, что имеющихся у Минфина США резервов хватит до начала лета, после чего возможен дефолт.
В ноябре бизнесмен Олег Дерипаска сравнил рынок американского госдолга США с российской преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в 1998 году. По мнению предпринимателя, доллароцентричная финансовая система мира сильно изменится в ближайшие три-четыре года.
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