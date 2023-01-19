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Лавров подарил мальчику из Воронежской области гитару - РИА Новости, 19.01.2023
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Лавров подарил мальчику из Воронежской области гитару
Лавров подарил мальчику из Воронежской области гитару - РИА Новости, 19.01.2023
Лавров подарил мальчику из Воронежской области гитару
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках благотворительной акции "Елка желаний" подарил восьмилетнему мальчику из Воронежской области акустическую... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T20:30
2023-01-19T20:30
новый год — 2023
сергей лавров
воронежская область
россия
воронеж
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках благотворительной акции "Елка желаний" подарил восьмилетнему мальчику из Воронежской области акустическую гитару, сообщили в российском МИД. "В рамках всероссийской благотворительной акции "Ёлка Желаний" министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров исполнил мечту восьмилетнего Михаила, который живет в Нижнем Мамоне Воронежской области. Девятнадцатого января 2023 года представитель МИД России в Воронеже привез мальчику домой заветный подарок – акустическую гитару!" - говорится в сообщении представительства российского МИД в Воронеже.
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сергей лавров, воронежская область, россия, воронеж
Новый год — 2023, Сергей Лавров, Воронежская область, Россия, Воронеж
20:30 19.01.2023
 
Лавров подарил мальчику из Воронежской области гитару

Лавров в рамках "Елки желаний" подарил мальчику из Воронежской области акустическую гитару

© Фото : Представительство МИД России в г. ВоронежеГлава МИД Сергей Лавров в рамках благотворительной акции "Елка желаний" подарил мальчику из Воронежской области акустическую гитару
Глава МИД Сергей Лавров в рамках благотворительной акции Елка желаний подарил мальчику из Воронежской области акустическую гитару - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : Представительство МИД России в г. Воронеже
Глава МИД Сергей Лавров в рамках благотворительной акции "Елка желаний" подарил мальчику из Воронежской области акустическую гитару
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках благотворительной акции "Елка желаний" подарил восьмилетнему мальчику из Воронежской области акустическую гитару, сообщили в российском МИД.
"В рамках всероссийской благотворительной акции "Ёлка Желаний" министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров исполнил мечту восьмилетнего Михаила, который живет в Нижнем Мамоне Воронежской области. Девятнадцатого января 2023 года представитель МИД России в Воронеже привез мальчику домой заветный подарок – акустическую гитару!" - говорится в сообщении представительства российского МИД в Воронеже.
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Новый год — 2023Сергей ЛавровВоронежская областьРоссияВоронеж
 
 
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