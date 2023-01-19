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Лавров подарил мальчику из Воронежской области гитару

Лавров подарил мальчику из Воронежской области гитару - РИА Новости, 19.01.2023

Лавров подарил мальчику из Воронежской области гитару

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках благотворительной акции "Елка желаний" подарил восьмилетнему мальчику из Воронежской области акустическую... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T20:30

2023-01-19T20:30

2023-01-19T20:30

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сергей лавров

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках благотворительной акции "Елка желаний" подарил восьмилетнему мальчику из Воронежской области акустическую гитару, сообщили в российском МИД. "В рамках всероссийской благотворительной акции "Ёлка Желаний" министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров исполнил мечту восьмилетнего Михаила, который живет в Нижнем Мамоне Воронежской области. Девятнадцатого января 2023 года представитель МИД России в Воронеже привез мальчику домой заветный подарок – акустическую гитару!" - говорится в сообщении представительства российского МИД в Воронеже.

https://ria.ru/20230109/mechty-1843694619.html

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сергей лавров, воронежская область, россия, воронеж