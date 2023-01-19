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Каховскую ГЭС защитили от украинских обстрелов, сообщил Сальдо - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/ges-1845869105.html
Каховскую ГЭС защитили от украинских обстрелов, сообщил Сальдо
Каховскую ГЭС защитили от украинских обстрелов, сообщил Сальдо - РИА Новости, 19.01.2023
Каховскую ГЭС защитили от украинских обстрелов, сообщил Сальдо
Каховскую ГЭС защитили от риска разрушения из-за украинских обстрелов, угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра нет, сообщил РИА Новости врио... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T07:03
2023-01-19T07:03
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
новая каховка
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Каховскую ГЭС защитили от риска разрушения из-за украинских обстрелов, угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра нет, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, на Каховской ГЭС, которая находится на линии боевого соприкосновения, работают сменные бригады. "Хотя сейчас станция вырабатывает электроэнергию, в основном, только для своих нужд, она выполняет и другую важнейшую функцию - регулирует всю мелиоративную систему южной части Херсонщины и Крыма, входящую в пятерку крупнейших в мире таких систем. Даже зимой вода по Северо-Крымскому магистральному каналу самотеком доходит до Джанкоя", - сказал Сальдо. Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.
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херсонская область
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владимир сальдо, херсонская область , новая каховка, оон
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Новая Каховка, ООН
07:03 19.01.2023
 
Каховскую ГЭС защитили от украинских обстрелов, сообщил Сальдо

Врио губернатора Сальдо: каховскую ГЭС защитили от разрушения из-за украинских обстрелов

© РИА НовостиВоеннослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Каховскую ГЭС защитили от риска разрушения из-за украинских обстрелов, угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра нет, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сейчас ГЭС хорошо защищена - вражеские обстрелы ее больше не повреждают. Это значит, что даже маловероятной угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища нет", - сказал Сальдо.
По его словам, на Каховской ГЭС, которая находится на линии боевого соприкосновения, работают сменные бригады.
"Хотя сейчас станция вырабатывает электроэнергию, в основном, только для своих нужд, она выполняет и другую важнейшую функцию - регулирует всю мелиоративную систему южной части Херсонщины и Крыма, входящую в пятерку крупнейших в мире таких систем. Даже зимой вода по Северо-Крымскому магистральному каналу самотеком доходит до Джанкоя", - сказал Сальдо.
Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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