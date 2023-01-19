https://ria.ru/20230119/gaz-1846085574.html

Новак ответил на вопрос о поставках по уцелевшей ветке "Северного потока"

Новак ответил на вопрос о поставках по уцелевшей ветке "Северного потока" - РИА Новости, 19.01.2023

Новак ответил на вопрос о поставках по уцелевшей ветке "Северного потока"

Говорить о поставках газа по уцелевшей ветке "Северного потока" пока рано, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:54

2023-01-19T18:54

2023-01-19T19:31

экономика

александр новак

россия

европа

северный поток

газпром

авария на "северных потоках"

в мире

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АШХАБАД, 19 янв — РИА Новости. Говорить о поставках газа по уцелевшей ветке "Северного потока" пока рано, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.По его словам, сейчас специалисты обследуют место происшествия, и на сегодняшний день окончательного заключения по поводу целостности трубопровода нет. Вице-премьер подчеркнул, что возобновление поставок по уцелевшей нитке "Северного потока" зависит от результатов исследования. Отвечая на вопрос, когда их можно ожидать, Новак сказал, что "работа продолжается".Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня - из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала специальной военной операции на Украине - значительно сократились, а с конца августа вовсе прекратились. Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230105/rassledovanie-1843155928.html

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экономика, александр новак, россия, европа, северный поток, газпром, авария на "северных потоках", в мире